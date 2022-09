Cât de sigure sunt mașinile electrice

Specialiștii europeni au remarcat performanțele tuturor mașinilor testate, în special pe cele ale modelelor din China care reușesc să se ridice cu succes la standardele înalte din Europa. Atât Ora Funky Cat, cât și Wey Coffee 01 au fost răsplătite cu punctajul maxim de 5 stele. Același punctaj l-a obținut Tesla Model Y, Genesis GV60 și Kia Niro.

Campionul testelor a fost Tesla Model Y. Cu 97% protecție pentru adulți, 87% protecție pentru copii, 82% protecție oferită pietonilor și bicicliștilor și 98% trecute în dreptul sistemelor de siguranță, modelul american a fost în top. Compartimentul pentru pasageri al modelului Y a rămas stabil în testul de compensare frontală. Testele au arătat o bună protecție a genunchilor și a femurului atât ai șoferului, cât și ai pasagerului. Tesla a arătat că un nivel similar de protecție va fi oferit ocupanților de diferite dimensiuni și celor care stau în poziții diferite. Protecția pasagerului din față a fost bună pentru toate zonele critice ale corpului. Analiza decelerării căruciorului de impact în timpul testului și analiza barierei deformabile după test, a arătat că modelul Y oferă protecție în cazul unei coliziuni frontale. În testul de barieră rigidă pe toată lățimea, toate zonele critice ale corpului au fost bine protejate pentru șofer și au fost cel puțin protejate adecvat pentru pasagerul din spate. În testul barierei laterale, protecția tuturor zonelor critice ale caroseriei a fost bună și mașina a obținut maximum de puncte în această parte a evaluării. La impactul mai sever cu stâlpul lateral, protecția tuturor zonelor critice ale corpului a fost bună sau adecvată. Modelul Y are o contramăsură pentru a atenua rănile ocupanților la astfel de impacturi și aceasta a funcționat bine în testul Euro NCAP. Testele pe scaunele din față și pe tetiere au demonstrat o bună protecție împotriva rănilor provocate de lovituri de bici în cazul unei coliziuni din spate. O analiză geometrică a scaunelor din spate a indicat, de asemenea, o bună protecție împotriva loviturilor de bici. Modelul Y are un sistem eCall avansat care alertează serviciile de urgență în cazul unui accident. Mașina are și un sistem care acționează frânele după un impact, pentru a evita coliziunile secundare.

Niro, 4 și 5 stele

Kia Niro a fost testat atât cu sistemele de siguranță standard, cât și cu Safety Pack. În primul caz a obținut un punctaj general de 4 stele: 91% protecție pentru adulți, 84% protecție pentru copii, 75% protecție pentru pietoni și bicicliști și 60% au primit sistemele de siguranță. Cu Safety Pack, Niro electric a sărit la cinci stele. Compartimentul lui Niro a rămas stabil în testul de compensare frontală. Kia a arătat un nivel bun de protecție ocupanților de diferite dimensiuni și celor care stau în poziții diferite. Analiza decelerației căruciorului de impact în timpul testului și analiza barierei deformabile după test au arătat că Niro oferă protecție în cazul unei coliziuni frontale. În testul de barieră rigidă pe toată lățimea a fost asigurată o protecție bună sau adecvată tuturor zonelor critice ale corpului, atât pentru șofer, cât și pentru pasagerul din spate. Și Niro are o contramăsură pentru a atenua rănile ocupanților la astfel de impacturi și aceasta a funcționat bine în testul Euro NCAP. Testele pe scaunele din față și pe tetiere au demonstrat o bună protecție împotriva rănilor provocate de lovituri de bici în cazul unei coliziuni din spate. O analiză geometrică a scaunelor din spate a indicat o protecție marginală împotriva loviturii de bici. Niro are un sistem avansat eCall care alertează serviciile de urgență în cazul unui accident.

Genesis, protecție de 89%

Cu punctaj maxim a trecut și Genesis GV60. Organizația a notat cu 89% protecția pentru adulți, cu 87% cea oferită pasagerilor copii, cu 63% protecția oferită pietonilor și bicicliștilor, iar 88% au primit sistemele de siguranță. Compartimentul GV60 a rămas stabil în testul de compensare frontală. Geneza a arătat că un nivel bun de protecție pentru ocupanți. Analiza decelerării căruciorului de impact în timpul testului și analiza barierei deformabile după test au arătat că GV60 ar fi un partener de impact benign în cazul unei coliziuni frontale. În testul de barieră rigidă pe toată lățimea a fost asigurată o protecție bună sau adecvată tuturor zonelor critice ale corpului, atât pentru șofer, cât și pentru pasagerul din spate. În testul barierei laterale, protecția tuturor zonelor critice ale caroseriei a fost bună și mașina a obținut maximum de puncte în această parte a evaluării. Testele pe scaunele din față și pe tetiere au demonstrat o bună protecție împotriva rănilor provocate de lovituri de bici în cazul unei coliziuni din spate. O analiză geometrică a scaunelor din spate a indicat o protecție marginală împotriva loviturii de bici. Mașina are și un sistem care acționează frânele după un impact, pentru a evita coliziunile secundare. Și GV60 are un sistem avansat eCall care alertează serviciile de urgență în cazul unui accident.

Surpriza Funky Cat

Ora Funky Cat nu se vinde în România, dar ar putea apărea să ajungă. În Marea Britanie costă 31.000 de lire, are o baterie de 48kWh și oferă o autonomie de 193 miles. Are 171 de cai putere și poate atinge suta în 8,3 secunde. Modelul cu zero emisii din China a obținut 5 stele. Specialișii au notat cu 92% protecția oferită adulților, cu 83% protecția oferită copiilor, 74% sunt trecute în dreptul protecției pentru pietoni și bicicliști, iar sistemele de siguranță au primit 93%. Compartimentul pentru pasageri al lui Funky Cat a rămas stabil în testul de compensare frontală. Ora a arătat că un nivel bun de protecție va fi oferit ocupanților de diferite dimensiuni și celor care stau în poziții diferite. Protecția pieptului șoferului a fost evaluată ca fiind marginală, pe baza citirilor false ale compresiei. Analiza decelerației căruciorului de impact în timpul testului și analiza barierei deformabile după test au arătat că Funky Cat ar fi un partener de impact bun într-o coliziune frontală. În testul de barieră rigidă pe toată lățimea, protecția tuturor zonelor critice ale corpului a fost bună sau adecvată, cu excepția pieptului pasagerului din spate, a cărui protecție a fost evaluată ca fiind marginală pe baza citirilor false ale compresiei. În testul barierei laterale, protecția tuturor zonelor critice ale caroseriei a fost bună și mașina a obținut maximum de puncte. La impactul mai sever cu stâlpul lateral, protecția tuturor zonelor critice ale corpului a fost bună sau adecvată. Testele pe scaunele din față și pe tetiere au demonstrat o bună protecție împotriva rănilor provocate de lovituri de bici în cazul unei coliziuni din spate. O analiză geometrică a scaunelor din spate a indicat, de asemenea, o bună protecție împotriva loviturilor de bici. Funky Cat are un sistem avansat eCall care alertează serviciile de urgență în cazul unui accident. Mașina are și un sistem care acționează frânele după un impact pentru a evita coliziunile secundare.

Unde a greșit Coffee 01

Wey Coffee 01 este un SUV de 4,8 metri lungime care va costa peste 45.000 de euro. În cazul său, protecția pentru adulți a fost notată cu 91%, cea oferită copiilor - cu 87%, protecția ofertă pietonilor și bicicliștilor a fost răsplătită cu 79%, iar sistemele de siguranță - cu 94%. Habitacul lui Coffee 01 a rămas stabil în testul de compensare frontală. Protecția manechinului pasagerului a fost bună pentru toate zonele critice ale corpului. Analiza decelerării căruciorului de impact în timpul testului și analiza barierei deformabile după test, au arătat că Coffee 01 ar fi un partener de impact oarecum agresiv într-o coliziune frontală. În testul de barieră rigidă pe toată lățimea, a fost asigurată o protecție bună sau adecvată tuturor zonelor critice ale corpului, atât pentru șofer, cât și pentru pasagerul din spate. La sfârșitul testului, hayonul din spate s-a deschis, fapt pentru care mașina a fost sancționată. Atât la testul barierei laterale, cât și la impactul mai sever pe stâlpii laterali protecția tuturor zonelor critice ale caroseriei a fost bună, iar mașina a obținut puncte maxime în această parte a evaluării. Coffee 01 are o contramăsură pentru a atenua rănile ocupanților la astfel de impacturi și aceasta a funcționat bine în testul Euro NCAP. Testele pe scaunele din față și pe tetiere au demonstrat o bună protecție împotriva rănilor provocate de lovituri de bici în cazul unei coliziuni din spate. O analiză geometrică a scaunelor din spate a indicat, de asemenea, o bună protecție împotriva loviturilor de bici. Coffee 01 are un sistem avansat eCall care alertează serviciile de urgență în cazul unui accident. Mașina are și un sistem care acționează frânele după un impact pentru a evita coliziunile secundare.