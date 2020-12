Cât poluează mașinile mici 

Poluarea este principala amenințare a omenirii pe termen lung. Lupta cu noxele pusă pe pauză de pandemia de COVID se va relua în forță după apariția vaccinului, iar producătorii auto vor trebui să se alinieze la norme draconice. Ce șanse mai avem să folosim motoare clasice pe mașinile noi ar putea să reiasă din teste pe care le face Green NCAP, un ONG similar EuroNCAP, care are ca obiectiv testarea mașinilor noi din punct de vedere al poluării și al emisiilor de noxe. Azi vedem care sunt rezultatele obținute de automobilele de clasă mică, dar și de cele precum Mercedes-Benz V-Class și VW Transporter.

208 este oferta Peugeot pe segmentul supermini. Mașina testată a avut un motor pe benzină de 1,2 litri, cu trei cilindri. Peugeot a reușit să reduce emisiile, cu performanțe foarte respectabile în fiecare dintre domeniile de evaluare ale Green NCAP. În special, oxizii de azot (NOx) și oxidul de azot (N2O) sunt bine controlați, dar mașina se luptă să controleze monoxidul de carbon (CO) și particulele (PN) atunci când este rece. Cu toate acestea, o performanță echilibrată generală conduce la un rating foarte credibil de 3 stele. Eficiența energetică este de 6.2.

Clio este un supermini ajuns la cea de-a cincea generație. Mașina testată a fost un TCe 100, cu un motor pe benzină turboalimentat de 74 kW, un litru, cu trei cilindri, complet cu injecție de combustibil port. Vehiculul de testare nu avea niciun filtru de particule pe benzină și ar fi beneficiat de unul, performanța sa generală bună în evaluarea aerului curat fiind compromisă de acest poluant. Renault a specificat că de la începutul lui noiembrie a echipat și Clio cu GPF. Scorul în eficiența energetică este unul bun, iar controlul asupra gazelor cu efect de seră al mașinii trebuie lăudat. Per ansamblu, o performanță echilibrată duce la un rating de trei stele foarte credibil.

Polo există în gama Volkswagen din 1975. Acum, la cea de-a șasea generație, mașina testată a avut un motor pe benzină cu injecție directă turbo de 1,0 litri, cu 3 cilindri, producând 85 kW și se transformă într-o performanță foarte credibilă. Tratamentul ulterior al gazelor de eșapament - un catalizator cu trei căi și un filtru de particule pe benzină (GPF) - face o treabă bună de a menține emisiile poluante scăzute. Oxidele de azot sunt scăzute în toate testele, iar GPF, foarte necesar cu un motor turbo cu injecție directă mică, menține numărul particulelor în siguranță în limite. Cu o greutate modestă, mașina are un scor bun și în ceea ce privește eficiența energetică. Indicele de gaze cu efect de seră este puțin mai scăzut decât celelalte, dar mașina reiese din testele Green NCAP cu trei stele și jumătate. La capitolul aer curat, Polo obține nota 6,3, iar la eficență energetică o cotare similară.

Varianta CNG

Ibiza este o altă mașină de clasă mică care este produs de SEAT și a ajuns la a cincea generație, a fost testată în varianta cu un motor de un litru care funcționează pe gaz natural comprimat (CNG). Mașina are un rezervor mic de benzină, dar acesta este utilizat numai în situații de urgență și la pornire la temperaturi foarte reci, astfel încât testele au fost efectuate numai în modul CNG. Motorul de 66 kW s-a străduit să țină pasul cu unele dintre testele Green NCAP mai solicitante, dar, cu toate acestea, controlul emisiilor mașinii a rezistat bine provocării. Controlul particulelor a fost excepțional și ar beneficia de un filtru de particule pe benzină (GPF), dar, în ansamblu, nivelurile altor emisii poluante și ale gazelor cu efect de seră au fost lăudabile. Unitatea de putere CNG oferă, de asemenea, un consum rezonabil de combustibil și, cu performanțe echilibrate în toate cele trei domenii de evaluare, Ibiza își merită pe deplin ratingul de trei stele. Ibiza pe gaz obține 6,7 la poluare și 5,7 la eficiența energetică.

Cum stă Clasa C

Clasa C face parte din gama Mercedes-Benz și unul dintre bestsellerurile sale, de mulți ani, acum ajuns la cea de a patra generație. Testul GreenNCAP s-a făcut pe un turbodieselul de 143 kW, echipat cu reducere selectivă a catalizatorului (SCR) și un filtru de particule diesel (DPF). Acest post-tratament funcționează foarte bine, oxizii de azot (NOx) și particulele fiind ținute sub control, chiar și în testele mai exigente. Consumul de combustibil de 6,9 l/100 km în testul autostrăzii cu sarcină mare reprezintă un credit pentru eficiența energetică a vehiculului. Din păcate, indicele mediu și calitatea de stele a mașinii sunt limitate de emisiile de gaze cu efect de seră ale mașinii. Valorile oxidului de azot (N2O), un gaz de seră foarte puternic, dar care nu este reglementat de legislație, depășesc limitele Green NCAP și aceasta scade indicele din această zonă la 2,9. Cu toate acestea, mașina apare cu un rating general bun de 3 stele. Are un 7 la calitatea aerului și 5,7 la eficiență energetică.

Transportatoarele

Clasa V își împarte platforma cu Vito, o autoutilitară comercială ușoară produsă de Mercedes-Benz. Pentru teste a fost aleasă varianta 250d, care dispune de o gamă completă de dispozitive de post-tratare a gazelor de eșapament: recirculare a gazelor de eșapament cu presiune înaltă / joasă (EGR); un filtru de particule diesel (DPF); și reducerea catalitică selectivă (SCR). Combinate, acestea se dovedesc foarte eficiente în atenuarea emisiilor poluante, iar vehiculul obține un punctaj impresionant de 7,2 pentru aerul curat. Din păcate, vehiculul este depunctat de scorul său pentru eficiență energetică, unde greutatea este împotriva sa. Este nevoie de multă energie pentru a muta un vehicul atât de greu, după cum demonstrează consumul de combustibil care ajunge la 10 l / 100 km. Folosit la capacitate maximă, vehiculul poate transporta aproximativ dublul numărului de persoane pe care ar putea să le facă un SUV mare cu greutate similară. Per total, ratingul de stele de doar 11⁄2 pentru că are 1,2 la eficiență energetică și nota zero atunci când vine vorba de gazele de seră.

Zafira Life este un alt vehicul destinat transportului pentru mai mult de cinci pasageri. A fost testat cu motorul diesel turbocompresor de 130 kW, este echipat cu o gamă impresionantă de dispozitive de post-tratament, inclusiv recircularea gazelor de eșapament de înaltă presiune (HP EGR), reducerea catalitică selectivă (SCR) și un filtru de particule diesel ( DPF). Și lucrează pentru a face vehiculul unul curat, cu o performanță impresionantă în controlul emisiilor poluante în aproape toate testele. Cu toate acestea, greutatea sa contează în raport cu eficiența energetică, deși trebuie avut în vedere faptul că vehiculul poate transporta, la capacitate maximă, aproximativ de două ori numărul de persoane ca un autoturism obișnuit sau un SUV cu greutate similară. Dar emisiile de gaze cu efect de seră sunt cele care scad cel mai mult mașina, un indice de 0,1 în acest domeniu, care trage în jos scorurile bune și moderate în alte zone și conduce la un rating de o stea și jumătate. Eficiența energetică este de 1.3.

Volkswagen Transporter a fost disponibil sub forma „California”, varianta camper-van. Acest lucru este ușor mai greu decât transportatorul de persoane, dar este probabil ca rezultatele să fie similare. Vehiculul are reducere selectivă a catalizatorului (SCR) pentru controlul NOx și a unui filtru de particule diesel, iar acestea funcționează bine, în general. Valorile emisiilor de monoxid de carbon sunt, de asemenea, scăzute, iar Transporter are un scor impresionant de 5,6 în indicele de aer curat. Cu toate acestea, eficiența sa energetică este scăzută, deși trebuie avut în vedere faptul că, în calitate de transportator de persoane, poate duce mai mulți oameni decât ar putea un SUV mare cu o greutate similară. Cu toate acestea, combinat cu o performanță zero pentru gazele cu efect de seră, indicele mediu este tras în jos, iar ratingul general este foarte modest de o stea și jumătate.

- o stea și jumătate, scorul scos de automobilele tip VAN

- 3 stele a scos C Class cu motor diesel

- 6,2, nota lui 208 la Eficiență Energetică

Avantaje

- testele ne arată consumul real al mașinilor noi

- ajutor pentru viitorii clienți

- producătorii își pot îmbunătăți emisiile poluante

Dezavantaj

- scade prețul unor modele la revânzare

- ar putea fi interzise în viitor în anumite zone

- necesită echipări speciale