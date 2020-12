Cât poluează mașinile noi

Euro NCAP are acum un frate care se ocupă de partea eco. Green NCAP are ca obiectiv testarea mașinilor noi din punct de vedere al poluării și al emisiilor de noxe. Automobilele încercate în condiții speciale sunt notate cu stele, tot de la 1 la 5 ca și în clasamentul siguranței. Există trei facturi după care se calculează aceste stele și care primesc note la indicii "Aer curat", "Eficiență energetică" și "Gaze cu efect de seră". Prima rundă de teste a cuprins un lot de 24 de autovehicule, de la electricele Hyundai KONA și Renault ZOE, la cărăușele Mercedes-Benz V-Class și VW Transporter. Testele au cuprins și SUV-uri, în primul lot intrând și Dacia Duster.

Evident, mașinile electrice sunt standard în domeniu. De la ele în jos începe punctarea. Kona este cel mai mic dintre SUV-urile Hyundai, poziționat sub Tucson și Santa Fe. Lansat în 2017 cu o gamă de motoare cu ardere a derivat în 2020 în electricul testat. Ca și în cazul tuturor celorlalte vehicule electrice pure, nu există emisii de țevi de evacuare, astfel încât mașina primește un maxim de puncte la aer curat și gaze cu efect de seră. Chiar și mașinile electrice trebuie să consume energie pentru a se deplasa, dar și aici eficiența Kona rămâne în zona pentru care se obțin puncte maxime (<30 kWh / 100 km). Una peste alta, sistemul de propulsie complet electric Kona asigură un rating maxim de cinci stele în Green NCAP după ce a luat 10 la toate capitolele. Zoe a fost cel mai bine vândut vehicul complet electric din Franța încă din 2013. Mașina a avut diverse motoare și capacități ale bateriei în acel moment, dar a fost testată varianta cu configurația motor de 80 kW și baterie de 52 kWh. Electricul francez a obținut maximum cinci stele și obține maximum de puncte în toate domeniile de evaluare.

Suvurile

Duster a ajuns la cea de a doua generație. A fost supus testului varianta preferată de români, cea cu motor diesel de 1,5 litri cu 4 cilindri în linie, oferind 85 kW și un cuplu de 260 Nm. Sistemul de posttratare a evacuării include reducerea selectivă a catalizatorului și un filtru de particule diesel, iar mașina este omologată ca Euro 6d-Temp. În general, vehiculul oferă valori rezonabile ale consumului de combustibil și emisii de CO2. Tratamentul ulterior al evacuării îndeplinește cerințele legislative și asigură un control foarte bun al emisiilor de particule. O anumită îmbunătățire poate contribui la obținerea unei robusteți mai bune și în ceea ce privește emisiile de NOx, care sunt, în general, bine gestionate de sistemele de reducere. Un control mai bun al emisiilor de N2O ar duce la un indice mai mare de gaze cu efect de seră. Într-adevăr, acest indice este punctul slab al mașinii, la doar 2,8 din zece, și conduce la un rating de 2½ stele. Jeep Renegade, un SUV mic, a fost lansat în 2014 și a fost în varianta 4x2, deși este disponibilă și tracțiunea integrală. Motorul mașinii Green NCAP a fost turbodieselul de nivel mediu 1.6, echipat cu reducere selectivă a catalizatorului (SCR) și un filtru de particule diesel (DPF). În general, reducerea poluanților se ridică destul de bine, deși oxizii de azot (NOx) sunt ridicați în unele dintre testele mai solicitante. Dar mașina este decăzută de emisiile sale de gaze cu efect de seră. Oxidul de azot (N2O) este un puternic gaz cu efect de seră care nu este reglementat de legislație, iar emisiile acestui gaz sunt ridicate în toate testele, rezultând un indice de gaze cu efect de seră de numai 0,8. Performanța care se potrivește cu celelalte două domenii de evaluare i-ar fi adus Renegatului o stea suplimentară, așa s-a oprit la doar două stele.

Hibridele

C-HR a ieșit la vânzare în 2017 cu un motor 1.2 turbo pe benzină sau 1.8 hibrid. Un hibrid 2.0 a fost adăugat în 2020 și, din 2021, vor fi oferite singurele variante hibride. Hibridul 1.8, care vine doar ca 4x2 și cu transmisie variabilă continuă (CVT), este versiunea testată aici. Mașina profită din plin de angajamentul pe termen lung al Toyota față de tehnologia hibridă, folosindu-l cu un avantaj bun în majoritatea situațiilor. Eficiența consumului de combustibil în testele de laborator standard este foarte bună, iar emisiile de poluanți sunt bine controlate. Lipsa unui filtru de particule pe benzină (GPF) este regretabilă, deoarece acest lucru i-ar îmbunătăți și mai mult performanța. Green NCAP este informat că, de la sfârșitul anului 2020, un GPF este montat pe C-HR. După cum a fost testat, C-HR oferă un scor bun și echilibrat în toate domeniile de evaluare, iar mașina are un rating credibil de 3½ stele.

SUV-ul compact Kia Sportage a parcurs un drum lung de când versiunea originală a fost lansată în 1993. Mașina testată a fost echipată cu motorul 1.6 diesel cu tehnologie hibridă ușoară de 48V. Are o gamă cuprinzătoare de posttratare a gazelor de eșapament, incluzând reducerea catalitică selectivă (SCR), un catalizator slab cu capcană de NOx și un filtru de particule diesel (DPF). Cu toate acestea, cu un rating general de doar 1½ stele, există loc de îmbunătățire. Monoxidul de carbon rămâne cu mult sub limitele legislative în toate condițiile de testare și, în condiții standard de laborator, emisiile de NOx sunt controlate în mod adecvat. Cu toate acestea, vehiculul nu este robust în această privință și testele mai dificile conduc la valori ridicate ale NOx. Cu tracțiunea integrală permanentă și o masă de testare destul de mare, eficiența nu este cea mai bună. Dar tocmai în domeniul emisiilor de gaze cu efect de seră, mașina are cele mai slabe performanțe. În special, emisiile de N2O sunt mari și acest lucru are un efect sufocant asupra scorului mașinii în această zonă. Cu un indice de doar 0,1 în această parte a evaluării, indicele ponderat este tras în jos și mașina pierde efectiv o jumătate de stea din cauza acestui aspect al performanței sale. Așa că, deși e mildhibrid, Sportage nu sare de o stea jumătate.

Limuzinele

VW Passat testat a venit cu un motor diesel de 2,0 litri de 140 kW și echipat cu un tratament de evacuare actualizat după imensul scandal Dieselgate. În evaluarea aerului curat, reducerea selectivă a catalizatorului reușește să țină sub control oxizii de azot (NOx) în testele mai puțin solicitante. Cu toate acestea, în testul de temperatură ambiantă rece, testul autostrăzii cu sarcină mare și testele pe șosea cu sarcini mari, valorile NOx sunt mult mai mari, iar mașina pierde puncte. Laboratorul de testare a remarcat, de asemenea, frecvența ridicată a regenerării DPF (filtru de particule diesel) - la fiecare 200 până la 250 km. În timpul acestor regenerări, emisiile de NOx și de particule au crescut semnificativ și s-au apropiat de limitele legislative. Eficiența energetică este bună pentru o mașină de această dimensiune și putere. Emisiile de N2O conduc la un scor mai scăzut pentru gazele cu efect de seră decât în ​​celelalte domenii de evaluare, dar mașina apare totuși cu un rating respectabil de 2½ stele. BMW Seria 3, aflat acum la a șaptea generație, este testat aici cu motorul de 2.0 litri turbo și impresionează și dezamăgește în proporție aproximativ egală. Emisiile de poluanți sunt, în general, bine controlate, datorită reducerii selective a catalizatorului și a unui filtru de particule diesel, iar acest lucru se reflectă într-un indice de 6,2 în această parte a evaluării. Eficiența energetică este, de asemenea, bună, iar mașina marchează din nou bine în acest domeniu. Cu toate acestea, emisiile de oxid de azot (N2O), un gaz de seră puternic, dar nereglementat, sunt excesive în toate testele Green NCAP, iar mașina nu înregistrează aproape nimic pentru performanțele sale în această parte a evaluării. În ansamblu, modelul 320d elimină obstacolul pentru un rating de 2½ stele.

Varianta CNG

Audi A4 g-tron este alimentat cu gaz natural comprimat (CNG). Mașina are un rezervor mic de benzină (7 litri), dar acesta este folosit doar ca rezervă de urgență: dacă există suficient GNC în rezervor, mașina va funcționa aproape exclusiv pe acel combustibil și șoferul nu are opțiunea de a trece la benzină. În consecință, mașina a fost testată de Green NCAP numai în modul CNG. În general, mașina are o performanță bună în ceea ce privește atenuarea emisiilor poluante, cu excepția amoniacului, care nu este reglementat de legislație, iar emisiile au fost ridicate în mai multe teste. Eficiența este moderată, oferind o conducere rezonabilă și economică pentru un vehicul de această dimensiune. Performanța generală este scăzută de indicele de gaze cu efect de seră, cu controlul asupra metanului care trage scorul în jos și, în general, mașina iese din teste cu un rating modest de două stele.

Cifre

- 5 stele, maximumul Geen NCAP

- 4 mașini au obținut minimumul de o stea jumătate

- 2 electrice au obținut maximumul

Avantaje

- testele arată cât poluează efectiv o mașină

- permite monitorizare N2O, poluare ignorată de legislație

- arată eficiența energetică

Dezavantaje

- testele pot influența vânzările

- efecte pe piața second-hand

- ar putea schimba legislația

Dacia Duster cu motor diesel are o eficiență energetică de 5,1 din 10