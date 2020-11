Cel mai bun service BMW din Bucuresti este gata la datorie pentru masina dumneavoastra!

Masinile ne sunt indispensabile pentru viata de zi cu zi, deoarece aceastea ne ajuta sa transportam diverse lucruri si cel mai important, sa ne transportam pe noi insine, atat de distante scurte, cat si pe distante lungi.

Fiecare dintre noi prefera sa circule cu propriul autoturism, datorita faptului ca ofera in principal intimitate si libertatea de miscare. Da, sunt extreme de utile si mijloacele de transport in comun, mijloace clasice precum tramvaie, autobuze, trenuri si asa mai departe, insa, acestea sunt ideale numai pentru acele momente in care nu trebuie sa depindeti de un program strict. Avand un autoturism personal, va veti putea face cate opriri doriti, oricand si oriunde.

Un autoturism, implica si responsabilitati. Astfel, trebuie sa aveti o buna cunoastere a legislatiei rutiere in vigoare si sa respectati toate regulile de circulatie. De asemenea, autoturismul trebuie pastrat intr-o stare cat mai buna, atat estetic cat si dar mai ales tehnic, astfel incat siguranta traficului rutier sa nu fie pusa in pericol sub nici o forma.

In ceea ce priveste tipurle de autoturisme, brand-urile si modelele aferente, preferintele sunt foarte variate si chiar am putea spune ca exista un continuu “razboi” intre fanii anumitor brand-uri.

Unul dintre cele mai iubite dar si controversate brand-uri din lume, este BMW. Calitatea acestor autoturisme este intr-adevar una foarte buna iar acest aspect nu il poate contesta nimeni. Insa, adesea aceasta marca auto, nu este foarte bine vazuta din pricina multor soferi care o conduc, insa, exista totusi si oameni care respecta brand-ul si utilizeaza aceasta masina strict pentru ceea ce este si ce ofera din punct de vedere tehnic, nu pentru imagine.

Autoturismele BMW beneficiaza de o popularitate importanta, tocmai pentru ceea ce ofera, insa, atentia pentru modelele acestei marci, trebuie sa fie una deosebita. Pentru ca un BMW sa livreze tot ceea ce poate, are nevoie de o intretinere corespunzatoare prin piese de cea mai buna calitate si mai ales, are nevoie de un service format din experti in domeniu.

Un bun exemplu de service auto pentru autoturismele BMW, este APB Service Bucuresti. Aici veti gasi intotdeuna cea mai buna si potrivita solutie pentru nevoile dumneavoastra, totul fiind disponibil la un raport pret/calitate mai mult decat avantajos.

Solutia echipei APB service Bucuresti cuprinde atat indentificarea defectelor vizual si tehnic, cat si comanda de piese si montaj. Apeland la serviciile profesionistilor de la APB Service Bucuresti, puteti beneficia de servicii pre- cat si post- service, reprezentand solutia cheie pentru nevoile autoturismului dumneavoastra.

Este important sa apelati la un service autorizat? Da, datorita faptului ca un service autorizat, primeste aprobare de functionare din partea Registrului Auto Roman, iar APB Service Bucuresti bemeficiaza de autorizatie din partea R.A.R. De asemenea, prin aceasta autorizatie si diverse certificari, echipa APB Service, adica cel mai bun service BMW din Bucuresti, garanteaza servicii de cea mai buna calitate, atat in ceea ce priveste modul de evaluare, diagnoza cumputerizata si mecanica, dar si reaparatiile necesare astfel incat autoturismul sa se prezinte iarasi ca nou.

BMW este acel gen de masina care are nevoie de un astfel de service autorizat, iar daca va numarati printre posesorii unui model al acestui brand, sfatul nostrum este sa le faceti acestora o vizita daca aveti nevoie de interventii la autoturism

Principalele servicii oferite de catre cei de la APB Service Bucuresti pe care le puteti gasi la numai un simplu click distanta, se refera la urmatoarele:

REVIZII PERIODICE

REPARATII CUTII AUTOMATE

REPARATII CUTII DE TRANSFER

REPARATII MOTOARE

TESTER ORIGINAL BMW ISIS + PROG SSS – DIAGNOZA GENERALA MASINA, MODULE ETC

PROGRAMARE, CODARE OPTIUNI MASINA

ELECTRICA BMW

INLOCUIRE PLACUTE FRANA SI DISCURI

REGENERARE FILTRU DE PARTICULE

SCHIMB LICHID RACIRE

SCHIMB LICHID FRANA

REGLAJ FARURI

SCHIMB BUJII

SCHIMB ULEI

SCHIMB FILTRE AER/COMBUSTIBIL/PARTICULE

INLOCUIRE/TESTARE INJECTOARE BMW

INLOCUIRE DISTRIBUTIE

Preturile pentru autoturismele BMW noi, sunt destul de ridicate, iar modelele brand-ului isi pastreaza destul de bine valoarea in timp. De asemenea, foarte multi prefera sa cumpere o astfel de masina second hand, beneficiind la un pret ceva mai mic, de un autoturism adevarat in adevaratul sens. Datorita unei devalorizari mici in timp, preturile de achizitie ale unei masini second hand, sunt totusi destul de ridicate, insa totusi avantajoase pentru tot ceea ce ofera o astfel de masina.

Daca vorbim despre o masina second hand, rulata, indiferent de varsta, motorizare sau kilometrii, mai devreme sau mai tarziu, va fi nevoie de o vizita intr-un service specializat, pentru lucrari de intretinere.

Atunci cand achizitionati un BMW, trebuie sa fiti constienti de faptul ca aceasta achizitie este una semnificativa, iar ca orice alta investitie importanta, cu siguranta va doriti sa fie una inteligenta si de care sa va puteti bucura mult timp de acum inainte, kilomentru cu kilometru. In ceea ce priveste pastrarea unei valori bune pe piata a unui BMW, daca la un moment dat veti dori sa vindeti autoturismul, cu siguranta daca l-ati intretinut ca la carte, veti putea obtine pe acesta, suma maxima de pe piata la momentul respective.

Cele mai iubite modele BMW, sunt de departe BMW seria 3 E30 – ursuletul si BMW seria 3 E36 – pisicuta. Aceste modele au mai bine de doua decenii de cand au fost lansate, chiar de cand a fost oprita productia si au dovedit o fiabilitate si performante cu adevarat deosebite, in special pentru acele vremuri.

Echipa APB Service Bucuresti va sta la dispozitie cu servicii de cea mai inalta calitate, atat pentru modelele vechi BMW, cat si pentru cele mai noi si tehnologizate.