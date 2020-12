Clubman, mașina cu șase uși

Atunci când ai un Clubman ești altfel. Personalitatea mașinii are un efect puternic asupra celor care o privesc. În primul rând le stârnește curiozitatea. Apoi sigur vei fi întrebat: Ce mașină e asta? Cine o face. Trebuie să le explici, pe scurt, că e un automobil englezesc, fabricat de fapt de BMW. Cine știe ce e un MINI va fi atras de ușile originale ale portbagajului, de alura mașinii și de spațiul pe care îl oferă. Am testat aproape o săptămână un Clubman dotat cu un diesel, un propulsor din ce în ce mai rar în zilele noastre.





Deși e greu de crezut la prima vedere, Clubman împarte aceeași platformă cu BMW X1 sau cu Seria 2 Active Tourer. Chiar și motoarele. Așa că atunci te afli la volanul unui MINI e ca și cum ai conduce un BMW. Aceeași senzație de mișcare perfectă și puternică, dar într-o astfel de prezentare. Proporţiile distinctive sunt rezultatul unei caroserii modelate în stilul sportiv şi îngust specific MINI, al unei linii a acoperişului extinsă dinamic şi al unui spate drept. Uşile divizate, ce constau din două aripi cu deschidere laterală, îl fac să fie singurul model cu şase uşi din segmentul compact. Deși pare o mașină mică, MINI Cooper Clubman are totuși 4,25 metri lungime și o lățime de 1,8 metri, dacă socotim și oglinzile. Astfel că portbagajul poate fi extins de la 360 de litri, până la maximum 1.250 de litri, în funcţie de nevoie, prin rabatarea scaunelor din spate. În plus, ampatamentul de 2,67 metri oferă un confort aproape premium pentru pasagerii locurilor din spate.



Sub steagul britanic



Designul este punctul forte al unui MINI, ceea ce îl face cu totul diferit față de concurență. În partea frontală, acesta include capota curbată, farurile rotunde cu contururi cromate în echiparea standard şi conturul hexagonal al grilei radiatorului. Aceasta se extinde de-a lungul întregii bare. Priza de aer oferă un aspect deosebit al părţii frontale fiind mărginită de un cadru subţire, produs dintr-o singură bucată. Priza de aer este divizată în şase laturi orizontale. Farurile LED adaptive cu funcţie Matrix pentru faza lungă reprezintă o opţiune nouă. Ele oferă o funcţie de lumină rotativă, care poate fi recunoscută prin inserţia din far, şi îşi adaptează luminozitatea la situaţia de pe drum. În traficul urban şi când vizibilitatea este limitată din cauza condiţiilor meteo, zona laterală a drumului este iluminată mai intens prin adăugarea luminii rotative atenuate. Când se rulează pe autostrăzi, este posibilă creşterea selectivă a razei de acţiune a fazei lungi. Farurile LED dispun și de funcţie antiorbire automată pentru faza lungă. Faza lungă este împărţită în patru segmente care pot fi activate şi dezactivate independent unele de altele şi adaptate la situaţia de pe drum la viteze de peste 70 km/h. Imediat ce camera frontală a noului MINI Clubman detectează un vehicul ce vine din sens opus sau rulează înainte, spaţiul pe care vehiculul îl ocupă este luminat doar la intensitatea fazei scurte. Senzație fac stopurile LED în design Union Jack, care la fiecare apăsare de frână sau la aprinderea poziției afișează steagul britanic.



Trei moduri



Modelul testat de mine a avut sub capotă un diesel capabil să dezvolte 150 de cai putere și un cuplu de 350 Nm, o pasăre rară, în condițiile în care propulsoarele clasice sunt pe cale de dispariție. Combinația diesel - MINI oferă o senzație unică pe șosea. Te simți ca lipit de asfalt, dispunând de un cuplu mare și ai senzația că mașina ta, ce aduce a kart, îți poate oferi aproape orice. Dacă e să ne uităm la cifre, vedem că MINI Cooper D Clubman, pe numele lui complet, este capabil să sprinteze în 8,6 secunde până la sută și să atingă 212 km/h. Asta nu înseamnă însă că MINI este atât de puternic pe șosea precum pare. Există mult cuplu, dar lipsește nervozitatea specifică unui benzinar turbo. Mai ales dacă alegem să rulăm în modul Mid - echivalentul unui Confort clasic. Pentru obținerea unor performanțe mai serioase este necesar să punem mașina pe modul Sport. Setarea se face dintr-un buton specific amplasat undeva în dreapta consolei de bord. Modul Sport a fost perfect pentru rulajul pe serpentinele care duc către vârful muntelui, de pildă, cum a fost foarte indicat atunci când pe autostradă a fost necesară mai multă putere. Există și un mod Green. Cum îi spune și numele, setarea este axată pe o poluare cât mai redusă și un consum de combustibil cât mai mic. Șoferul poate vedea câtă autonomie a câștigat în acest mod. Ce-i drept, un plus de câțiva kilometri pălesc în fața unui range de peste 800 km cât are un diesel la plin de motorină. Suspensia poate fi adaptivă. Aceasta oferă posibilitatea de alegere între două curbe de caracteristică pentru reglajul amortizoarelor prin intermediul modurilor MINI Driving opţionale. În funcţie de situaţia de condus, acestea permit activarea unei reacţii a amortizorului care fie este orientată spre confort, fie este directă şi sportivă. Interesant este că schimbarea setării modului de conducere nu modifică doar reacția suspensiei sau a cursei accelerației, ci și modul în care reacționează direcția, aceasta fiind mai tare atunci când se alege opțiunea Sport și mai relaxată pe Green sau Mid. Consumul înregistrat de mine a fost de circa 6 litri/100 km într-o combinație care a dus la o viteză medie de 43 km/h, incluzând atât trafic urban greu, autostradă, serpentine sau drumuri neasfaltate și cu destul de mult timp în modul sportiv. Pentru un condus mai puțin nervos și pe drumuri mai puțin aglomerate se obțin circa 5 litri/100 km la o viteză medie de 77 km/h. Cutia automată poate fi pusă și în poziția în care se poate pilota manual.



Joc de lumini



La MINI nu doar exteriorul, ci și interiorul este astfel. Ar fi de ajuns să spunem că luminile ambientale de pe portiere, care au aspectul unei mulți de punctulețe, pot lua nu mai puțin de 770 de nuanțe diferite ale spectrului de culori din cele 12 nuanțe de bază presetate. Interiorul deosebit oferă opţiuni de tapiţerie artizanală fină. Acestea includ Piele Lounge MINI Yours în Negru Carbon şi alte opţiuni diverse de culori, cum ar fi Maro Malt, Albastru Indigo sau Gri Satellite deschis. Tehnologia integrează o serie de aplicaţii inovatoare de infodivertisment şi servicii inteligente într-un ecran tactil de până la 8,8 inchi, care permite şi afişare split-screen - şi controlerul MINI tactil. Această opţiune cuprinde şi încărcare wireless pentru telefoanele mobile compatibile şi o a doua priză USB. Clubman este echipat cu card SIM integrat 4G în automobil. Aceasta înseamnă că sunt disponibile atât Apel de Urgenţă Inteligent cu detectare automată a poziţiei automobilului şi severitatea accidentului, cât şi MINI TeleServices. În combinaţie cu opţiunile Connected Navigation şi Connected Navigation Plus, este posibilă utilizarea serviciului Informaţii în Timp Real despre Trafic (RTTI) cu date în timp real despre situaţia din trafic, serviciul Concierge personal, platforma de internet MINI Online şi preechiparea Apple CarPlay. Conexiunea la telefonie mobilă înseamnă şi că harta de navigaţie a automobilului este actualizată automat. În plus, actualizarea aplicaţiilor MINI Connected oferă o varietate largă de servicii digitale care permit ca planificarea mobilităţii să fie integrată perfect în rutina zilnică. Acestea includ posibilitatea de trimitere a destinaţiilor de navigaţie de pe smartphone în automobil şi primirea de informaţii cu privire la timpul de plecare ideal, precum şi Remote Services. Cea din urmă funcţie permite conducătorului nu numai să afişeze locaţia automobilului, nivelul de combustibil şi alte detalii de stare ale maşinii pe dispozitivul digital, ci şi să activeze intermitenţa farurilor, claxonul, ventilaţia şi funcţia de blocare/deblocare a uşilor. Prețul unui Clubman pleacă de la 23.562 de euro cu TVA pentru varianta MINI One și ajunge la 44.000 de euro pentru JCW All 4.







Interiorul lui MINI Cooper D Clubman poate afișa 770 de nuanțe prin schimbarea afișajului de pe portierele mașinii



- 12 culori, paleta de culori disponibilă pentru lumină ambientală

- 5 litri/100 km, consumul de motorină

- 8,6 secunde până la sută



Avantaje

- design original

- un MINI mare

- puternic și precis



Dezavantaje

- preț mare la varianta 4x4

- vizibilitatea spate

- costul opționalelor