Consum de diesel, fără priză: Noul 7 SHS-H promite peste 900 km autonomie

Ofensiva constructorilor chinezi în Europa continuă într-un ritm amețitor, iar JAECOO pare hotărât să nu lase niciun segment neacoperit. După ce SUV-ul JAECOO 7 a debutat în versiunile pe benzină și plug-in hybrid, gama este completată acum de varianta SHS-H (Super Hybrid System – Hybrid), disponibilă oficial și în România. Noua versiune este destinată clienților care își doresc avantajele electrificării fără să depindă de infrastructura de încărcare. Practic, este un full hybrid în adevăratul sens al cuvântului: bateria se încarcă în mers, iar sistemul gestionează automat alternanța dintre propulsia electrică și cea termică. Sub capotă se află sistemul SHS, care dezvoltă o putere combinată de 224 CP (165 kW) și permite SUV-ului să accelereze de la 0 la 100 km/h în 8,9 secunde. Constructorul anunță un consum mediu de numai 5,5 litri/100 km, în timp ce autonomia totală depășește 900 de kilometri, valori care îl plasează direct în zona celor mai eficiente SUV-uri hibride din segment.

Eficiență de top

JAECOO susține că eficiența sistemului este posibilă datorită unui motor termic cu o eficiență de 44,5%, o valoare aflată la nivelul celor mai performante propulsoare hibride disponibile în prezent pe piață. În utilizarea urbană, motorul electric preia frecvent sarcina, contribuind atât la reducerea consumului, cât și la creșterea confortului prin funcționarea aproape silențioasă. La capitolul tehnologie, chinezii nu au făcut economie. Modelul este echipat cu un sistem de camere panoramice de 540 de grade, opt airbaguri și nu mai puțin de 20 de sisteme de asistență pentru șofer, menite să crească nivelul de siguranță activă. În versiunea de echipare Exclusive, habitaclul este dominat de un ecran central de 14,8 inchi, iar platforma multimedia utilizează chipsetul Qualcomm 8155, unul dintre cele mai rapide procesoare folosite în industria auto pentru sistemele de infotainment. Din punct de vedere comercial, noul SHS-H intră agresiv pe piață. Prețul promoțional de lansare pornește de la 29.457 de euro cu TVA pentru versiunea Comfort, față de un preț de listă de 34.490 de euro. Varianta Exclusive beneficiază, la rândul ei, de o reducere importantă, fiind oferită la 32.490 de euro, comparativ cu prețul standard de 37.490 de euro.

Lansarea nu este întâmplătoare. JAECOO încearcă să capitalizeze succesul obținut deja pe piețele europene, unde modelul 7 a înregistrat vânzări de peste 53.000 de unități în 2025, iar în Marea Britanie a devenit, în luna martie 2026, cel mai bine vândut automobil, cu peste 10.000 de înmatriculări într-o singură lună. Dacă aceste rezultate se vor repeta și în România rămâne de văzut, însă strategia este clară: JAECOO nu mai mizează doar pe un raport atractiv între dotări și preț, ci încearcă să demonstreze că producătorii chinezi pot concura de la egal la egal cu mărcile consacrate și în zona tehnologiilor hibride. Iar într-o piață în care SUV-urile full hybrid sunt tot mai căutate, noul JAECOO 7 SHS-H pare să fi ales momentul potrivit pentru a intra în joc.

Citește și: Diamant pe patru roți: Ce poți face cu 748 de cai putere