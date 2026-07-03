Diamant pe patru roți: Ce poți face cu 748 de cai putere

Există automobile care sunt construite pentru a satisface cerințele pieței. Sunt mașini gândite după studii de marketing, calcule financiare și compromisuri. Și apoi există automobile precum BMW XM Label, care par să fi fost create de o echipă de ingineri cărora cineva le-a spus doar atât: „Faceți cel mai spectaculos SUV din lume. Restul nu contează.” Nici măcar prețul, care sare de 200.000 de euro, sumă cu care ți-ai putea cumpăra câteva automobile second-hand foarte bune.

BMW XM Label nu este doar un SUV de lux sau un plug-in hybrid. Este un supercar cu gardă la sol înaltă, un exercițiu de inginerie și un manifest al diviziei BMW M, probabil unul dintre cele mai extravagante automobile produse vreodată la München. Iar exteriorul contribuie decisiv la această impresie. În culoarea BMW Individual Frozen Tanzanite Blue II, caroseria pare sculptată dintr-un singur bloc de metal. Grila frontală iluminată, blocurile optice extrem de subțiri, jantele negre de 23 de inchi și evacuările duble suprapuse transformă XM într-o apariție imposibil de ignorat.

Testul nostru a început într-o dimineață de vară, în București. Destinația era Costinești, urmând ca ulterior să parcurgem încă aproximativ 100 de kilometri pe drumurile spectaculoase din Dobrogea, pentru ca apoi să revenim în Capitală. Totul, într-o excursie de câteva zile. În total, circa 600 de kilometri, suficienți pentru a descoperi toate fețele acestui automobil.

Am plecat cu rezervorul plin și bateria încărcată complet. Computerul de bord indica o autonomie totală de 609 kilometri. Pare un detaliu banal, însă în cazul lui XM Label acest lucru schimbă complet experiența. Primii zeci de kilometri au fost parcurși aproape exclusiv electric, într-o liniște pe care nu ai asocia-o niciodată cu un SUV de 748 CP.

Electric la comandă

În traficul matinal din București, mașina se strecoară fără zgomot, iar singurele sunete sunt cele artificiale create special de BMW pentru rularea electrică. Sunt discrete și elegante, fără să devină obositoare. Ai impresia că te afli într-un automobil electric premium, nu într-un SUV care ascunde sub capotă unul dintre cele mai impresionante motoare V8 construite în ultimii ani.

Autonomia electrică reală s-a apropiat foarte mult de cei aproximativ 80 de kilometri promiși de constructor, o valoare excelentă pentru un plug-in hybrid cu asemenea performanțe. Și mai interesant este faptul că BMW oferă posibilitatea păstrării energiei din baterie sau chiar încărcarea acesteia în mers, folosind motorul termic ca generator. Este o funcție extrem de utilă atunci când știi că urmează să intri într-un oraș și vrei să rulezi exclusiv electric. Tot ce trebuie să faci este să selectezi modul eControl. Odată ieșit pe autostradă, BMW XM începe însă să-și dezvăluie adevărata personalitate.

Bestia de 4,4 litri

Sub capotă se află un V8 bi-turbo de 4,4 litri, ajutat de un motor electric integrat în transmisia automată M Steptronic cu opt trepte. Împreună dezvoltă 748 CP și un cuplu impresionant de 1.000 Nm. Cifrele sunt atât de spectaculoase încât aproape că își pierd sensul până în momentul în care apeși accelerația. Primii metri sunt pur și simplu uluitori. Nu există aproape niciun timp de răspuns. Motorul electric livrează instantaneu cuplul, iar V8-ul intră în scenă cu un sunet grav, profund, care nu are nimic ostentativ. Nu încearcă să impresioneze prin volum, ci prin autoritate.

Accelerația de la 0 la 100 km/h durează doar 3,8 secunde, iar senzația este cu atât mai impresionantă cu cât vorbim despre un SUV care cântărește aproape 2.800 de kilograme. Fizica pare că renunță la luptă. La 130 km/h, BMW XM continuă să accelereze cu aceeași ușurință. Dacă nu ai privi vitezometrul, ai subestima constant viteza reală. Izolarea fonică este excelentă, iar stabilitatea oferită de suspensia Adaptive M Professional și sistemul M xDrive inspiră o încredere aproape ireală. Ar mai fi de adăugat că viteza este limitată electronic la 250 km/h, deși, din punct de vedere tehnic, automobilul poate atinge 290 km/h.

Tu alegi ce mașină vrei

Cu peste cinci metri lungime și aproape 2,8 tone, te-ai aștepta ca fiecare viraj să fie o negociere cu legile fizicii. În realitate, XM virează cu o naturalețe surprinzătoare. Direcția este precisă, diferențialul activ M Sport distribuie inteligent cuplul, iar sistemul de control al ruliului ține caroseria aproape perfect orizontală. Pe drumurile virajate din Dobrogea începi să uiți complet masa automobilului. Nu spun că se conduce precum un M3. Ar fi nedrept pentru ambele modele. Dar pentru dimensiunile sale, ceea ce reușește XM este pur și simplu remarcabil. În același timp, confortul rămâne la nivelul unei limuzine premium. Poți alege să mergi în modul Eco, Comfort, Sport sau Sport Plus. Caracterul mașinii se schimbă complet în funcție de modul selectat. Se modifică suspensia, direcția și, evident, răspunsul accelerației. Scaunele M multifuncționale sunt printre cele mai bune pe care le-am întâlnit într-un SUV. Reglajele electrice sunt aproape nelimitate, ventilația și încălzirea funcționează impecabil, iar sistemul de masaj transformă drumurile lungi într-o experiență complet diferită. Poți alege masaj pentru zona lombară, umeri, întregul spate sau pentru întregul corp, intensitatea fiind reglabilă în mai multe trepte. După aproape trei ore petrecute la volan, cobori din mașină fără senzația clasică de oboseală. În timpul testului am reușit să obținem și un consum minim de numai 6 l/100 km, atunci când bateria de aproape 30 kWh era suficient încărcată. Pentru comparație, acumulatorul este aproape la fel de mare ca cel al unor automobile electrice de oraș. BMW XM este un plug-in hybrid care poate fi încărcat complet în aproximativ 4 ore și 15 minute la o stație AC de 7,4 kW. Pe traseul Costinești – centrul Bucureștiului, parcurs lejer în 2 ore și 50 de minute, cu o viteză medie de 58 km/h și cu bateria reîncărcată parțial în mers pe aproximativ 100 de kilometri, consumul final de benzină s-a stabilizat la 10,6 l/100 km.

Iar dacă vrei să ieși și de pe asfalt, mașina dispune de tracțiune integrală permanentă, o gardă la sol de 220 mm și sistem de coborâre automată a pantelor.

Interior de toți banii

Habitaclul este dominat de ecranul curbat BMW Curved Display, care integrează instrumentarul digital și sistemul multimedia într-o singură suprafață elegantă. Grafica este impecabilă, reacțiile sunt instantanee, iar meniurile sunt intuitive. Mi-a plăcut în mod special modul în care sunt afișate informațiile sistemului plug-in hybrid. În permanență poți vedea fluxul de energie, nivelul bateriei, recuperarea la frânare și consumurile separate pentru motorul electric și cel termic. Poți vedea inclusiv forțele G care acționează asupra pasagerilor în timpul cursei. Interiorul este la același nivel. Pielea Merino, inserțiile din fibră de carbon, iluminarea ambientală și detaliile metalice creează o atmosferă exclusivistă. Plafonul reprezintă, la rândul său, o adevărată piesă de design, cu iluminare ambientală cu LED-uri și un model geometric în formă de romburi. Un capitol aparte îl merită sistemul audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound. Calitatea sunetului este absolut spectaculoasă, iar difuzoarele metalice iluminate sunt adevărate obiecte de design. Portbagajul are o capacitate de 527 de litri. În el găsim și o geantă neagră cu inscripții BMW cusute cu fir auriu, în care sunt depozitate cablurile de încărcare.

Cifre

290 km/h, viteza maximă tehnică

3,8 secunde până la sută

80 km în regim electric





Dezavantaje

costă cât o vilă

lipsa butoanelor fizice pentru climă

riști rapid amendă pentru viteză

Avantaje

un supercar în piele de SUV exclusivist

confort

putere impersionantă

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