Criză în industria auto, scapă cine poate

Semnalele venite din Germania, cea mai puternică economie industrială a Europei, confirmă faptul că modelul pe care s-a bazat succesul constructorilor europeni timp de peste 50 de ani nu mai poate funcționa în condițiile actuale. Problemele nu sunt generate de un singur factor, ci de suprapunerea unor crize economice, geopolitice și tehnologice care obligă producătorii să își regândească radical strategiile de dezvoltare.

În ultimii ani, constructorii europeni au fost nevoiți să suporte costuri tot mai ridicate cu energia, materiile prime și forța de muncă. În același timp, investițiile necesare pentru dezvoltarea automobilelor electrice, a bateriilor și a platformelor software au atins niveluri fără precedent. Dacă în trecut avantajul competitiv era reprezentat de excelența mecanică și de calitatea fabricației, astăzi succesul este determinat tot mai mult de tehnologia digitală, inteligența artificială, electronica și dezvoltarea software-ului. Această schimbare a găsit mulți constructori europeni nepregătiți, în timp ce concurenții asiatici au investit masiv exact în aceste domenii. Cel mai mare șoc provine din ascensiunea industriei auto chineze. În urmă cu doar zece ani, producătorii chinezi erau priviți ca jucători marginali pe piața europeană. Astăzi, companii precum BYD, Chery, SAIC sau Geely concurează direct cu mărcile consacrate, oferind automobile electrice moderne, bine echipate și, în multe cazuri, semnificativ mai ieftine. Avantajul Chinei nu constă doar în costurile reduse ale producției, ci și în controlul asupra lanțului de aprovizionare cu baterii și materii prime critice, precum și într-o integrare industrială extrem de eficientă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Șocul a venit din piața chineză

În paralel, piața chineză, care timp de două decenii a reprezentat principalul motor de creștere pentru constructorii germani, nu mai generează aceleași profituri. Vânzările Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz și Porsche au înregistrat scăderi importante în China, unde consumatorii preferă tot mai des mărcile locale. Acest fenomen reduce semnificativ veniturile producătorilor europeni și limitează capacitatea lor de a finanța investițiile necesare pentru tranziția tehnologică. Volkswagen reprezintă probabil cel mai relevant exemplu al schimbării de paradigmă. Grupul german desfășoară cel mai amplu program de restructurare din istoria sa, analizând reduceri suplimentare de personal, diminuarea gamei de modele și reorganizarea capacităților de producție. Conducerea companiei recunoaște că structura actuală de costuri nu mai este competitivă într-o piață dominată de producători care dezvoltă automobile electrice mai rapid și mai ieftin. Situația Volkswagen este urmărită atent de întreaga industrie, deoarece măsurile adoptate aici sunt considerate un indicator al direcției în care se va îndrepta întregul sector european.

Restructurările, o regulă

În acest context, restructurările nu mai reprezintă excepții, ci devin parte din noul model industrial european. Numeroși furnizori de componente reduc capacitățile de producție, mută investițiile în regiuni cu costuri mai mici sau își schimbă complet portofoliul de produse. Trecerea de la motoarele cu ardere internă la propulsia electrică reduce considerabil numărul componentelor necesare unui automobil și schimbă radical competențele cerute angajaților. Multe dintre locurile de muncă tradiționale dispar, în timp ce crește cererea pentru specialiști în electronică, software, baterii și automatizare. Europa încearcă să răspundă prin politici industriale și măsuri comerciale destinate protejării producătorilor locali, inclusiv prin taxe suplimentare asupra automobilelor electrice importate din China și prin stimularea investițiilor în producția europeană de baterii. Totuși, numeroși analiști consideră că aceste măsuri nu vor fi suficiente, dacă nu vor fi însoțite de reducerea costurilor energetice, simplificarea reglementărilor și accelerarea investițiilor în cercetare și inovare.

Efectul în România

Pentru România, această transformare are o importanță strategică. Industria auto reprezintă unul dintre principalii piloni ai economiei, iar mii de companii sunt integrate în lanțurile de aprovizionare ale constructorilor europeni. Orice reducere a producției în Germania, Franța sau Italia se transmite rapid către fabricile de componente din România. În același timp, tranziția către automobile electrice poate crea oportunități importante pentru investiții în baterii, electronică, software și sisteme inteligente, domenii în care Europa încearcă să își recâștige competitivitatea. În concluzie, industria auto europeană nu traversează o simplă perioadă de încetinire economică, ci o schimbare istorică a modelului său de dezvoltare. Constructorii trebuie să se adapteze unei lumi în care avantajul competitiv nu mai este dat exclusiv de tradiția inginerească, ci de capacitatea de a inova rapid, de a controla tehnologiile-cheie și de a produce eficient într-un mediu global dominat de concurență intensă. Companiile care vor reuși această transformare vor continua să joace un rol important pe piața mondială, în timp ce cele care vor întârzia adaptarea riscă să piardă definitiv pozițiile construite în ultimele decenii.

citește și : Cutremur la Volkswagen. Până la 100.000 de angajați ar putea fi concediați