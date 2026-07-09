Cutremur la Volkswagen. Până la 100.000 de angajați ar putea fi concediați

În timp ce Consiliul de Supraveghere s-a reunit joi, la sediul companiei din Wolfsburg, sute de angajați au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva măsurilor propuse.

Volkswagen, sub presiunea costurilor și a concurenței din China

Cel mai mare producător auto din Europa încearcă să facă față unui context economic dificil.

Compania se confruntă cu:

costuri ridicate de producție în Germania;

supracapacitate în fabricile europene;

concurență tot mai puternică din partea producătorilor chinezi;

taxele vamale impuse de Statele Unite pentru importurile de automobile.

În acest context, directorul general Oliver Blume încearcă să obțină aprobarea pentru un plan amplu de restructurare, considerat cel mai radical din istoria de aproape 90 de ani a companiei, scrie Reuters.

Patru fabrici din Germania ar putea fi închise

Potrivit informațiilor apărute în presa germană și confirmate de surse apropiate discuțiilor, Volkswagen analizează închiderea următoarelor unități:

fabrica din Hanovra ;

; fabrica din Emden ;

; fabrica din Zwickau ;

; uzina Audi din Neckarsulm.

Conform publicației Der Spiegel, producția de automobile la uzinele din Zwickau și Emden ar urma să fie oprită în următorii cinci ani.

Fabrica din Hanovra ar putea fi închisă în 2032, iar cea Audi din Neckarsulm doi ani mai târziu.

Până la 100.000 de angajați riscă să își piardă locurile de muncă

Surse apropiate companiei susțin că planul aflat în analiză presupune concedierea a până la 100.000 de angajați, aproape dublu față de numărul de reduceri de personal discutat anterior.

Dacă va fi aprobat, acesta va deveni cel mai amplu program de restructurare din istoria Volkswagen.

Proteste în fața sediului central

În paralel cu ședința Consiliului de Supraveghere, sute de angajați și membri ai sindicatului IG Metall au protestat la sediul companiei din Wolfsburg.

Manifestanții au purtat steaguri sindicale și pancarte cu mesajul „Gemeinsam stark” („Împreună suntem puternici”), în timp ce liderii sindicali au avertizat că grupul auto riscă un conflict major cu propriii angajați.

Daniela Cavallo, liderul Consiliului Angajaților Volkswagen, a declarat că salariații nu sunt responsabili pentru criza din industria auto și că în fabrici domnesc teama și incertitudinea.

„Locurile de muncă din industria germană sunt în pericol dacă Volkswagen și factorii politici nu găsesc rapid soluții”, a avertizat aceasta.

Volkswagen: „Trebuie să reducem supracapacitatea”

Compania recunoaște că situația este dificilă și susține că restructurarea este necesară pentru a rămâne competitivă.

„Reducem complexitatea organizației, ne concentrăm investițiile și simplificăm structurile companiei. Da, va trebui să reducem și supracapacitatea de producție”, a transmis Volkswagen într-un comunicat.

Fabricile din Germania funcționează sub capacitate

Date analizate de Reuters arată că uzinele Volkswagen din Germania vor funcționa, în medie, la aproximativ 81% din capacitatea normală în 2026, iar până la sfârșitul deceniului gradul de utilizare ar putea scădea la 73%.

Cea mai afectată ar urma să fie fabrica din Zwickau, unde gradul de utilizare este estimat să scadă de la 88% în 2026 la doar 42% în 2030.

Sindicatele cer protejarea producției din Germania

Sindicatul IG Metall mobilizează angajații din aproximativ 20 de unități Volkswagen din Germania pentru a protesta împotriva planului de restructurare și pentru a cere păstrarea producției în țară.

„Acesta este un mesaj clar pentru conducerea companiei: nu vom accepta aceste măsuri”, a declarat Christiane Benner, președinta IG Metall și vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere Volkswagen.

Decizia finală privind restructurarea este așteptată după negocierile dintre conducerea companiei, reprezentanții angajaților, familiile Porsche și Piëch – principalii acționari – și autoritățile landului Saxonia Inferioară, care dețin, de asemenea, un rol important în administrarea grupului.