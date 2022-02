Cum a ajuns Qashqai eco și inteligent

Exista ceva din feelingul Dusterului atunci când conduceai un Qashqai, iar dimensiunile erau comparabile. Odată cu noua generație, lucrurile s-au schimbat foarte mult la Nissan. Dincolo de felul în care arată la exterior, materialele de interior sunt cu mult superioare, iar inovațiile tehnologice sunt de top. Ar fi de ajuns să menționez că head-up-displayul de pe parbriz este de calibrul celui oferit de BMW. Am condus noul Qashqai timp de patru zile pe diverse tipuri de drum.

Qashqai a apărut sub formă de concept în 2004, la Salonul de la Geneva. Un crossover, mix între Murano și Almera, care venea să acopere o nevoie care avea să devină majoră în piață. Cartea pe care a jucat Nissan a fost foarte bună, pentru că japonezii au reușit să domine piața cu Qashqai din 2008 până în 2017. După 5 milioane de unități vândute, fără prea mari îmbunătățiri, locul său a fost luat de Volkswagen Tiguan. Dacă la început Qashqai avea doar câțiva rivali pe piață, acum are peste 30 de contracandidați. Așa se face că noua generație trebuia să vină cu ceva altfel. Și a venit, pentru că modelul surprinde prin inovațiile tehnologice, prin calitatea materialelor și prin motorizare. Noul Qashqai este și debutul unei noi ere pentru Nissan, cea a produselor eco. Qashqai este echipat acum cu motor de 1.33 litri, în patru cilindri, dezvoltat de Nissan în colaborare cu Renault și Daimler.

Dincolo de motorizarea despre care vom vorbi ceva mai jos, s-a lucrat mult și la ușurarea mașinii pentru a avea un consum cât mai redus și implicit o emisie de noxe cât mai redusă. Automobilul cântărește puțin peste 1,5 tone. Noua platformă are o structură mai rigidă gândită pentru a oferi performanțe dinamice și siguranță îmbunătățite. Utilizarea panourilor din aluminiu pentru uși și capotă reduc greutatea caroseriei.

Motor mic, cutie CVT

Vedeta noului Qashqai este motorul de 1.33 litri. Dintr-o cilindree mică, Nissan, Renault și Daimler au reușit să obțină 158 CP care chiar se simt pe drum și mișcă mașina de 1,5 tone cu o agilitate remarcabilă. Cuplul este și el foarte bun și atinge maximumul de 270 Nm încă de la 1800 rot/min. Nu este atât de mare ca acela cu care erau obișnuiți iubitorii de motoare diesel, însă este semnificativ mai ridicat decât cel al unui benzinar aspirat și asta se datorează turbinei. Un alt atu este sistemul mild hybrid de care dispune noua motorizare. Sistemul mild hybrid ALiS (Advanced Lithium-ion Battery System) de 12V disponibil pe noul Qashqai este o tehnologie hibridă mai accesibilă, care oferă asistență la cuplu, oprire extinsă la ralanti, repornire rapidă și oprire în rulare, cu îmbunătățiri atât pentru economia de combustibil, cât și pentru emisia de CO2. În plus, sistemul mild hybrid adaugă doar 22 kg la masa totală a vehiculului. La decelerare, energia este recuperată prin regenerare și stocată în bateria Litiu-ion. Această energie încărcată este apoi furnizată în timpul opririi la ralanti, opririi în rulare liberă și asistenței cuplului. La oprire, la viteze mai mici de 18 km/h, cu frânare ușoară, motorul se va opri și energia stocată este utilizată pentru alimentarea echipamentelor electrice ale vehiculului. Acest lucru permite extinderea opririi motorului și, ca urmare, reducerea consumului de combustibil. Noua cutie de viteze automată Xtronic este concepută pentru a oferi un consum cât mai redus, dar și agilitate în trafic. Este o cutie care afișează șapte trepte, care pot fi schimbate cu ajutorul unor padele, dar care are la bază principiul CVT. În principiu, turația motorului rămâne constantă la rulajul în oraș la viteze mici. Când este necesară o accelerare imediată, cutia de viteze găsește instantaneu raportul optim și reacționează în trepte.

Cât consumă

La drum lung, ansamblul cutie-motor a reacționat foarte bine și a livrat după așteptările unui SUV cu motor de 158 de cai putere turbo. Consumul însă este diferit față de cel anunțat de producător. În ciclu extraurban, la o viteză de 62 km/h, după un parcurs de 229 km am înregistrat o medie de 7 litri/100 km, pe drumuri care au inclus autostradă, drum secundar și serpentine. În București însă situația s-a schimbat. După 13 km de rulaj, de pildă, la o medie 19 km/h, consumul a ajuns aproape de 13 litri/100 km, semn că sistemul mild hybrid nu este totuși un hibrid și nu scade semnificativ consumul. Ținuta de drum în curbe sau la viteze mari este fără reproș. Eu am testat o variantă cu tracțiune pe puntea față, însă există și varianta cu 4x4. Sistemul de tracțiune integrală a fost îmbunătățit, cu o nouă cuplare directă care trimite puterea către roțile din spate de cinci ori mai rapid decât generația anterioară atunci când detectează alunecarea roților din față. Există mai multă interacțiune cu șoferul datorită adăugării unui nou selector de mod de conducere pe consola centrală. Acesta permite șoferului să aleagă setarea tracțiunii integrale în funcție de condiții, cu modurile Standard, Eco, Sport, Zăpadă și Off-Road. Qashqai oferă un unghi de atac de 17,3 grade și unul de degajare de 25,9 grade. Viteza maximă pe care o poate atinge este de 180 km/h.

Revoluție digitală

Un alt punct forte al Qashqaiului este tehnologia cu care este înzestrat. Cruise Controlul este unul inteligent, care menține distanța față de mașina din față, controlând accelerarea și decelerarea în funcție de viteza setată. Sistemul inteligent de avertizare pentru risc de coliziune frontală este atent la ce se găsește în fața automobilului. Când sistemul detectează o decelerare bruscă în față, transmite un avertisment sonor și vizual pentru a încetini. Frânarea automată în marșarier acționează automat, pentru a evita o coliziune dacă este detectat un obiect staționar sau un pieton. Există un sistem inteligent de intervenție la părăsirea involuntară a benzii. Acesta menține mașina pe centrul benzii intervenind asupra direcției volanului sau frânând în situații de urgență. Qashqai vine cu tehnologia Asistență adaptivă pentru faza lungă. Fascicolul de lumină este compus din 12 segmente controlate individual, sistemul oprind automat segmentele care pot orbi șoferii vehiculelor ce vin din sens opus. Noul afișaj digital de înaltă rezoluție al sistemului Around View Monitor oferă o vizualizare la 360° a mașinii, cu focalizare selectabilă pe partea din față, spate și vedere laterală la nivelul bordurii. Sistemul dispune de 4 camere video de înaltă rezoluție pentru o vizualizare mai clară a împrejurimilor în momentul deplasării cu viteză redusă sau în situația de parcare, pentru o senzație de siguranță. Sistemul ProPilot păstrează o distanță ideală față de vehiculul din față, indiferent de înclinarea drumului. Câteodată tehnologia poate fi însă sâcâitoare. De pildă, nu poți să faci mai mult decât să pornești mașina până ce șoferul nu și-a pus centura de siguranță. Apoi, dependența de tehnologie și computerul de bord pot juca feste. Am rămas, de pildă, imobilizat în mijlocul intersecției pentru că am oprit mașina pe neașteptate de la buton și sistemul nu a avut timp să se restarteze. Preț de câteva minute nu am reușit să repornesc motorul, iar sistemul nu recunoștea cheia pentru că aceasta nu era plasată în lăcașul anume desemnat din cotieră și era pusă lângă butonul de start-stop, dar pe tava de încărcare wirelles a telefonului. Și, spre deosebire de mașinile clasice, una de ultimă generație rămâne imobilizată pentru că frâna electromagnetică de parcare blochează toate cele patru roți.

Cu ochii pe parbriz

Interiorul este luxuriant și confortabil. Senzațional mi s-a părut head-up-dispaly-ul proiectat laser pe parbriz. Unul de 10,8 inchi, color, care afișează tot ce poți avea nevoie fără a mai fi obligat să cobori privirea pe bord. Acesta, la rândul lui, se lăfăie pe o diagonală de 12,3 inchi, complet digital și al cărui aspect poate fi schimbat în funcție de necesități de la un instrumentar clasic, la o navigație de mari dimensiuni. Mi-a plăcut și sistemul multimedia NissanConnect de pe tableta de 9 inchi care afișează în sistem mirror ecranul telefonului făcând foarte facilă utilizarea Waze-ului sau a Spotify-ului. Sistemul de sunet este și el senzațional. Mașina are o lungime de 4,42 metri și oferă un ampatament de 2,66 metri care se traduc printr-un confort sporit pentru pasagerii din spate și o capacitate a portbagajului de 436 de litri sau 1,5 metri cubi dacă sunt rabatate scaunele. Prețul noului Qashqai pleacă de la 22.290 de euro cu TVA pentru varianta cutie manuală, echipare Visia și ajunge la 34.570 de euro cu TVA pentru Tenka Plus, Xtronic și tracțiune integrală.

- 158 de cai putere dintr-un motor de 1,33 litri

180 km/h viteza maximă

145 de grame CO2/km

Avantaje

motorul mild hybrid

tehnologii noi

confort și materiale

Dezavantaje

prețul în varianta de top

consumul urban

tichet Rabla clasic, nu plus

Noul Qashqai dispune de tehnologii de asistență care pot permite condusul cu direcția asistată de către computerul mașinii