Cum a evoluat Sandero

Nu există român să nu fi călătorit vreodată cu o Dacia. Cu o 1300, o SuperNova sau măcar un Logan. Ei bine, uitați tot ce-ați știut despre vechea Dacie, pentru că noua Dacie este cu totul altceva. Aproape ai zice că e schimbată de la prima piuliță, la ultimul șurub. Am testat noul Sandero Stepway timp de trei zile și am rămas impresionat de schimbare. Și de noul preț.

Noul Sandero este un automobil care ridică Dacia din segmentul low-cost în clasa mașinilor cu tehnologii actualizate la zi. Este prima Dacie care dispune de multe dintre elementele pe care până de curând le găseam pe mașinile scumpe. Faruri cu LED, sistem multimedia cu tabletă touch, buton de S.O.S., frână electrică de parcare și sistem de frânare automată în caz de impact iminent. Toate aceste îmbunătățiri, la care se adaugă și o cutie automată CVT, duc însă Sandero la un preț care sare de 14.000 de euro cu TVA. Mașina îți ia fața încă de la prima vedere. Aspectul lui Sandero Stepway, robust și arătos, confirmă doar parțial ceea ce se află sub capotă. Nu e un offroad, așa cum ar sugera prima vedere, nu e un 4x4, dar e un autoturism cu o gardă la sol de 201 mm, capabil să depășească obstacole într-un teren ușor accidentat. Capota specifică, cu bosaje proeminente, jantele de 16”, ornamentele de protecție îi conferă stilul unui crossover. Datorită semnăturii luminoase în formă de Y și proiectoarelor LED, Sandero Stepway asigură o vizibilitate mai bună și se vede mai bine în trafic. Îmbunătățirile estetice îl face remarcat în trafic, mai ales că a crescut un pic în dimensiuni. Noul Sandero Stepway are o lungime de aproape 4,1 metri și o lățime de 1,53 de metri. Ampatamentul a ajuns la 2,6 metri, ceea ce se traduce printr-un spațiu destul de confortabil pentru pasageri, mai ales pentru cei din spate. Banchetele sunt înclinate la un unghi de 14 grade, iar distanța până la plafon este de 878 mm. Portbagajul este de 328 de litri, iar lățimea maximă a obiectelor care pot fi încărcate trece ușor de un metru. Sub podeaua portbagajului se mai pot depozita diverse obiecte pe lângă roata de rezervă cu profil subțire. Oricum, aspectul noului Sandero Stepway reușește să întoarcă capete grație evoluției înregistrate față de modelul anterior.

Sub capotă

Modelul testat de mine a fost un top, varianta Comfort, care ajunge să coste 14.300 de euro. Însă la acești bani, Sandero Stepway vine cu motorul de 90 de cai putere și o cutie automată CVT. Dacă aveți de gând să fiți stăpânul unei mașini mai puternice, atunci trebuie să vă luați gândul de la Sandero. În afară de această motorizare mai există una de 100 de cai putere care este alimentată și de la GPL montat din fabrică. Motorul este unul în trei cilindri, de un litru, cu turbină. Cuplul de 160 Nm este mai mult decât suficient în oraș. Sandero dă dovadă de agilitate și se mișcări rapide ajutat de cutia CVT, care este bine etajată pentru viteze mici și medii. Problema poate apărea atunci când vrem să beneficiem de agilitate la viteze mai mari care sar de 110 km/h. Motorașul, combinat cu transmisia CVT, are un răspuns mai lent. Turația se ridică sensibil și se aude în habitaclu. Consumul a fost peste cifrele de catalog. În regim urban, trafic de București, s-a situat la 11,3 litri/100 km la o viteză medie de 20 km/h. La drum lung, în extraurban, am avut 7,7 litri/100 km la o viteză medie de 43 km/h. Există și un buton ECO la care se poate apela pentru a mai reduce consumul. Performanțele dinamice nu se modifică semnificativ, dar computerul de bord mai taie din climă și folosește mai des sistemul start/stop. Stabilitatea lui Sandero Stepway este bună, în ciuda înălțimii sale și a gărzii la sol de 20 de cm. Suspensiile sunt setate la o valoare medie, bune pentru viraje mai strânse și destul de comode pentru drumurile bucureștene.

Inteligența Daciei

Dacia vine, odată cu noile modele Sandero și Logan, cu noi sisteme de siguranță care nu au mai existat vreodată pe o mașină produsă la Mioveni. Există un sistem de frânare de urgență automat. Dacă șoferul nu reacționează destul de prompt se declanșează sistemul care preia și optimizează frânarea. Sistemul avertizează, de asemenea, șoferul prin semnale acustice și luminoase de apariția unui obstacol pe traiectorie care ar putea duce la un accident. Avertizarea la unghi mort funcționează cu ajutorul senzorilor laterali față și spate, și scoate în evidență orice posibilă coliziune laterală sau din spate cu un alt vehicul. Asistența la parcare, senzorii de parcare față și spate, precum și camera video marșarier, ajută un șofer mai puțin experimentat să parcheze automobilul într-un loc îngust și să facă manevre fără teama că ar putea lovi alte mașini. Există chiar și un asistent la pornirea în rampă care degrevează șoferul de a ține apăsată pedala de frână. Cu toate aceste inovații, Sandero Stepway a obținut doar două stele la testele EuroNCAP din acest an. „Normele de siguranță au evoluat și cele mai mari progrese se fac prin folosirea tehnologiilor de vârf pentru prevenirea accidentelor. Este clar că Dacia are o parte bună de piață și a păstrat-o, dar faptul că a primit două stele arată că marca are mult prea puțină ambiție, chiar și pentru un produs low-cost”, a declarat Michiel van Ratingen, secretar general al EuroNCAP. Dacia este bine-cunoscută ca o marcă pragmatică, una care propune mașini moderne, integrând nivelul corect de echipamente. Concret, acest lucru înseamnă că siguranța pasivă este foarte bună pentru adulți și ocupanții copii (4 stele din 5). „În termeni de asistență la condus, aceasta a fost dimensionată la nivelul corect cerut de clienții noștri. În acest sens, noile Sandero/Stepway/Logan sunt primele modele Dacia care propun AEB (sistemul de frânare de urgență) în standard. Protocoalele de testate EuroNCAP sunt din ce în ce mai severe la fiecare doi ani, cu o importanță în creștere a ADAS (prevenirea unora dintre accidente), cu un impact direct asupra ratingului general”, a fost reacția Dacia.

Reformă la interior

Noul Sandero rupe gura târgului atunci când vine vorba despre habitaclu. Nu facem o comparație cu alte mărci, ci cu vechiul Sandero, cu imaginea pe care și-a făcut-o Dacia. Imaginea de low-cost devine istorie, pentru că găsim la interior o serie de facilități și tehnologii pe care automobilele premium abia ce le-au introdus în urmă cu 2-3 ani. De pildă, în plafon avem un buton de S.O.S. care permite, atunci când este acționat de șofer, localizarea mașinii în caz de accident. Legătura cu telefonul mobil este asigurată prin intermediul unei tablete touch de opt inchi, cu sistem de navigație integrat și replicarea aplicațiilor smartphone-ului. Pe tabletă se pot seta sistemele de siguranță, modul de condus și se pot urmări manevrele de la parcare. Interesant este suportul pentru telefon mobil montat în partea stângă sus, util, dar am observat că poate deveni un obstacol în calea vizibilității dacă mobilul nu este montat corect. Materialele sunt și ele schimbate, au apărut ornamente bicolore cu aspect metalic, planșa de bord este împărțită cu un segment din material textil moale care va atenua zgomotele deranjante care pot apărea în timp. Au rămas destule elemente din plastic negru, tare, cu aspect prăfuit. Scaunele au fost schimbate, sunt comode, cu tetieră integrată, și au o formă sportivă. Poziția la volan este reglabilă, dar de la o înălțime care permite o vizibilitate bună asupra șoselei. Sistemul audio e minimalist, sunetul este decent, fără distorsiuni, dar fără vreo pretenție de mare fidelitate. Există porturi USB de putere inclusiv lângă volanul șoferului. Echiparea Comfort beneficiază și de cheie tip mâini libere care permite închiderea/deschiderea prin simpla apropiere sau de la un buton montat pe clanță. Pornirea motorul se face prin acționarea unui buton. Prețul, cu tichet Rabla inclus, pleacă de la 10.214 euro pentru versiunea Essential ECO-G 100 și ajunge la 12.320 de euro în cazul lui Comfort TCe 90 CVT.

Avantaje

⁃ interior nou

⁃ sisteme de siguranță

⁃ design atrăgător

Dezavantaje

⁃ prețul pentru versiunea de top

⁃ consum urban

⁃ depunctare la EuroNCAP





Cifre

⁃ 172 km/h viteza maximă

⁃ 328 de litri, mărimea portbagajului

⁃ 90 de cai putere

Noul Sandero Stepway are o gardă la sol de peste 20 de centimetri, care îi permite să abordeze și drumuri mai grele