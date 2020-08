Cum se mișcă noul X1

Cel mai mic SUV fabricat de BMW a devenit un pic mai mare. La primul contact am avut senzația că m-am ales cu un X3 în loc de X1 pe care-l programasem. Cea de a doua generație a lui BMW X1 marchează și o schimbare majoră, pentru că vorbim de o platformă la care tracțiunea nu mai e cea clasică pe puntea spate, ci s-a mutat pe cea din față, ca la Seria 2 Active Tourer MPV sau Mini Countryman. Am condus vreme de câteva zile un X1 în varianta de motorizare 20i de 192 de cai putere pe aproape toate tipurile de drum.

Noul X1 rămâne cel mai mic SUV din gama BMW. Mic în acest caz înseamnă o mașină care atinge peste 4,4 metri lungime și peste 2 metri lățime. O ținută impunătoare, chiar dacă vorbim de mezinul gamei constructorului bavarez. Cum spuneam, X1 este ridicat pe noua platformă cu tracțiune pe puntea față și care poartă denumirea de Sports Activity Vehicle. La nivel de design, noul BMW X1 emană o aură impunătoare, mai dominantă, în special în partea frontală. O grilă BMW mai largă, cu „rinichii” care acum se unesc în centru, este combinată cu noile faruri LED adaptive, care includ o iconografie luminoasă mai accentuată, şi cu bara cu proiectoare de ceaţă LED integrate şi prize de aer mai mari. Partea spate a X1 aduce noi dotări stilistice. Un exemplu, noua încrustaţie în şorţul spate în culoarea caroseriei. Un alt punct de atracţie poate fi găsit pe oglinda retrovizoare de pe partea conducătorului, care proiectează, cu LEDuri în două tonuri, imaginea „X1” atunci când maşina este deblocată. Acest element de design face accesul în BMW X1 mai simplu în zone cu lumină scăzută. Designul X1 este îmbunătăţit suplimentar de trei noi culori pentru exterior - Jucaro Beige metalizat, Misano Blue metalizat şi BMW Individual Storm Bay metalizat - şi patru designuri noi de jante. Noua platformă care presupune o altă așezare a motorului, transversală de această dată, se traduce printr-o creștere a spațiului interior cu 85 de litri care în cazul noului X1 înseamnă un spațiu mai mare pentru toți ocupanții, în special la nivelul picioarelor. Un plus pentru SUV-ul care, în România, a reușit să detroneze la nivel de vânzări venerabilul X5.

Cât e de sportiv

Chiar dacă avem de-a face cu o nouă arhitectură, X1 rămâne pe caracteristicile care a constacrat BMW. În primul rând e o mașină sportivă. Grație sistemului 3 în 1 care combină modul Eco, Confort și Sport, SUV-ul este capabil să pună la dispoziția șoferului aproape toate senzațiile pe care și le dorește. Evident, cel mai distractiv e modul Sport. Aici se pot simți din plin toți cei 192 de cai putere. Motorul de doi litri turbo trage puternic, mai ales că avem de-a face cu un cuplu de 280 de Nm, care se atinge încă de la 1.350 rot./min. și se menține la valoarea maximă până la 4.600 de rot./min. Ca să simți din plin toată această desfășurare de putere, mașina trebuie lăsată să ruleze în modul Sport. Turația este menținută la nivel mai ridicat și accelerația devine foarte sensibilă la orice mângâiere a pedalei. Suspensia în acest caz se întărește semnificativ, pentru că este una adaptativă, provenită din pachetul M Sport. Tot din această dotare face parte și direcția care asigură un feedback cu precizie mare, accentuând valențele care au făcut celebră marca bavarează de-a lungul vremii. Direcția la viteze mari se întărește semnificativ și permite negocierea virajelor cu acuitate sporită. Consumul pentru aceste reprize sportive reflectă o folosire pe deplin a capacității motorului twinturbo. Eu am înregistat pe autostradă un consum de 9 litri/100 km la viteză de croazieră care a fost la o medie de 130 km/h. X1 a dat dovadă că poate avea rezerve neobosite de putere chiar și la viteze mari și mașina se mișcă rapid, deși are peste 1,64 de tone la gol. Pentru că vorbim despre un BMW, iar fanii mărcii sunt foarte atenți la cifre, X1, chiar și cu motorizarea de 192 de cai putere, se laudă cu un sprint de 7,4 secunde până la sută și o viteză maximă care poate atinge 223 km/h. Schimbarea de viteză nu are niciun efect auditiv în habitaclu, nici la valori mari, isonorizarea fiind una demnă de marca premium. Pentru cei care vor să fie mai preciși decât cutia automată în opt trepte, există și o pereche de padele în spatele volanului din care se pot schimba treptele de viteză.

Pe drumuri neumblate

Deliciul tracțiunii xDrive, care anulează „handicapul” transmiterii puterii doar pe puntea față, îl fac serpentine și drumurile mai puțin umblate de piciorul omului sau roata mașinii, pe care, cu puțin noroc, se pot găsi și porțiuni pline de mâl. Modul în care se transmite cupul la cele patru roți nu poate fi controlat de șofer, transferul fiind făcut automat de calculator, pentru a nu rupe aderența și a scoate practic automobilul din orice situație neplăcută. Sistemul xDrive este capabil să iasă cu fața curată chiar și atunci când doar o singură roată prinde adrență. Pentru coborârile pe suprafețe acoperite cu noroi, zăpadă sau gheață există un sistem care coboară mașina pe pantă cu o anumită viteză, fără a mai fi necesară folosirea frânei. Astfel, sistemul inteligent se asigură că anvelopa păstrează aderența la suprafață și implicit poate fi controlată direcția. În cazul în care șoferul ar folosi fârna, roțile ar patina și direcția ar fi în mare parte pierdută. Fiind vorba de un automobil premium, confortul este privit cu mare atenție de BMW, în cursa eternă pe care o are cu rivalii de la Mercedes. Chiar dacă este cel mai mic SUV, există un spațiu generos pentru cinci pasageri, iar portbagajul ajunge la 505 litri capacitate, având și un compartiment sub podea, acolo unde, cu ceva timp în urmă, orice mașină avea o roată de rezervă. Suspensiile pentru rulajul pe modul confort se adaptează pentru a asigura o cât mai bună preluare a șocurilor. Mașina pierde din sportivitate, dar se reconfigurează urgent dacă șoferul apasă brusc pedala de accelerație din necesitate. Există și modul EcoPro, cu mare schimbare de atitutinde, care transformă puternicul BMW într-o mașină care aduce aminte de motoarele diesel fără turbină. Dar numai de dragul economiei de combustibil și al noxelor reduse. Și pentru a răsplăti sacrificiul, afișează în bord kilometri câștigați în urma mersului ca de pitic. Un consum combinat de confort, un pic de EcoPro și câteva reprize sportive, ajunge undeva la 8 litri la sută, la o viteză medie de 58 km/h după un parcurs de circa 680 km cu câte puțin din toate tipurile de drum. Tot pentru confort, există un un cruise control adaptativ care este capabil să păstreze distanța față de mașina din față indiferent de viteza acesteia, inclusiv să frâneze brusc la nevoie. Evident, există sisteme care au rol activ de protecție și monitorizează unghiul mort, asistă șoferul la depășirea involunată a benzii de circulație sau frânează automat în caz de impact iminent.

Interior mai rafinat

Interiorul este un clasic BMW pentru necunoscători. Pentru cei familiarizați cu marca, există schimbări. Există noi cusături contrastante din panoul de instrumente, care este negru pe secţiunea superioară şi adoptă culoarea tapiţeriei interiorului în partea inferioară. Covoraşele de podea capătă o muchie colorată şi cusături contrastante. Displayul central are un ecran de 6,5 ţoli în echiparea-standard și poate ajunge la 8,8 ţoli în varianta cu navigaţie. Sistemul poate fi operat cu ajutorul controlerului BMW iDrive, al controlului vocal sau al tehnologiei touchscreen. Displayul central folosește ca platformă pentru infotainment, dar și pentru serviciile digitale de la BMW ConnectedDrive sau pentru sistemul de parcare care asigură o vizibilitate de 360 de grade asupra mașinii. Există și un head-up display care afișează informațiile esențiale prin proiectare laser pe parbriz. Farurile cu LED sunt ataptative și capabile să schimbe automat între faza lungă și cea scurtă. Scaunele din spate pot culisa 13 cm pentru o poziționarea cât mai confortabilă a spătarului, iar clima poate fi controlată separat de către pasagerii din spate. Prețul de bază la noului X1 xDrive 20i este de 40.220 de euro, dar cu opționale ajunge la 58.460 de euro cu TVA.

Noul X1 are în față o mare provocare, pentru că prima generație a reușit să depășească la vânzări în România venerabilul X5

- 7,4 secunde până la 100 km/h

- 505 litri, capacitatea portbagajului

- 192 de cai putere, modelul de doi litri benzină

Avantaje

- sportiv

- confortabil

- sisteme inteligente

Dezavantaje

- prețul cu opționale

- tracțiune față dacă nu e xDrive

- nu se încadrează în tichetul Rabla