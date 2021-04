Cum se mișcă un crossover semihibrid

Stonic e un crossover pentru cei care vor să se miște ușor prin oraș, au o familie nu foarte numeroasă și din când în când au chef de o aventură cu puțin off-road. O mașină echilibrată, care dispune de multe opționale și elemente de siguranță, iar acum a primit și o variantă ușor hibridizată. Adică un ajutor electric, care este suficient pentru a da un impuls la nevoie și a reduce sensibil consumul de combustibil, fără însă a ridica prea mult prețul. Am testat timp de trei zile noul Stonic dotat cu motorul de un litru și hibridizat cu demarorul de la Valeo. Am rămas impresionat de agilitatea micului crossover, dar și de modul în care trag cei trei cilindri.

Stonic s-a ridicat ca un rival pentru contracandidații de clasă mică cum sunt Renault Captur, Nissan Juke, Fiat 500 X sau Mazda CX3. Un crossover subcompact care atrage interesul nu doar al bărbaților, preocupați în mare măsură de mașini, ci și al femeilor în căutare de independență în mișcare și aventură urbană. Mai ales că poate face apel la o mare paletă bicoloră de combinații care scoate mașina din anonimat pe șosea. Stonic are o amprentă vizuală mai specială dată în principal de grila tip nas de tigru. Tipic pentru un SUV este garda mai ridicată decât la o mașină de stradă. În plus, există bandouri dintr-un plastic negru rezistent la tăvăleală și contacte nedorite. Acesta se întinde pe tot perimetrul mașinii, de la praguri și apărători, până la nivelul spoilerului de pe față, dar și pe bara din spate. Versiunea de bază este echipată cu jante de oțel de 15 inchi, dar suportă până la jante de 17 inchi. Publicul tânăr pare ar fi, mai pe scurt, ținta noului model. Poate că tonic este unul dintre cuvintele care pot caracteriza Stonicul. Agilitatea în mișcări, direcție ușoară și lungimea de 4,1 metri fac din micul SUV o mașină plăcută la condus. În plus, îl ajută pe șofer să se strecoare prin trafic și să fie adaptabil și locurilor de parcare imposibile. Chiar dacă are doar 4,1 metri, există senzori de parcare care dau semnale disperate că în spate există un obstacol, dar și camere cu linii de ghidare.

În trei cilindri

Față de Stonicul cu motor aspirat de 1,4 litri testat acum doi ani, noul model mi-a adus în atenție motorul de un litru turbo, în trei cilindri, care poartă denumirea de „smartstream”. Adică motorul de 120 de cai putere, optimizat din punct de vedere al consumului și al puterii, care beneficiază de un aport electric provenit de la un demaror de 48 de volți. Chiar și fără impulsul electric, cei 120 de cai putere sunt suficienți pentru a mișca cu o mare agilitate automobilul de 1,2 tone, grație cuplului de 200 Nm care apare încă de la 2.000 de rot./min. Pe lângă motorul de un litru, există și demarorul alimentat de la o baterie montată în locul roții de rezervă, fără a ocupa din spațiul portbagajului. Demarorul special livrat de Valeo dă un brânci propulsorului clasic cu ajutorul unei curele montate pe axul motor. Iar impulsul nu-i de neglijat, pentru că, deși este vorba doar despre 16 cai putere, aceștia sunt electrici și se traduc în cuplul de 50 Nm, adică un sfert din cel furnizat de motorul pe benzină. El nu va propulsa însă mașina într-un mod pur electric pentru vreo distanță asumată, ci doar va livra un surplus de putere atunci când se apasă pedala de accelerație mai cu sete, într-o depășire mai rapidă sau la plecarea de pe loc, în trafic aglomerat, pe primii metri. Acel interval care, de obicei, consumă destulă benzină și produce noxele de oraș. Încărcarea bateriei se face, în principal, prin frânare recuperativă. Există o funcție de „Sailing” care sub 2.000 de rot./min. oprește motorul termic și folosește un soi de frână de motor electrică pentru a reîncărca bateria. Cu aceste artificii, Stonic mi-a consumat circa 5,8 litri/100 km la drum lung, cu o medie de 75 km/h. Dar se putea și mai bine, pentru că eu am abuzat de modul „Sport” pe care-l oferă răspunsul accelerației și cutia automată cu dublu ambreiaj. Există și un mod normal, dar și unul Eco, care poate fi folosit cu precădere în oraș. Astfel, într-un trafic de București, consumul n-a sărit de 9,5 la suta de kilometri, ce-i drept fără aer condiționat pornit. Cifrele de catalog spun că Stonicul hibrid de 48V este capabil să atingă suta în 10,4 secunde și o viteză maximă de 185 km/h.

Mare cât un Sportage

Stonic este o mașină cu o gardă la sol mare, de 183 mm, aproape cât a unui Sportage, care poate fi folosită pentru a aborda drumuri mai grele și străzi bucureștene desfundate. Nu există însă posibilitatea de tracțiune integrală și nici vreun sistem care, în mod electronic, să se ocupe de un management al aderenței. Suspensiile sunt comode, ceea ce-l face pe Stonic să fie mai indicat pentru curse confortabile de oraș. În privința siguranței, micul SUV este de cinci stele la testele EuroNcap prin sistemele pe care le oferă. Există un asistent la părăsirea benzii de rulare care avertizează sonor și vizual că s-a schimbat direcția fără semnalizare. Sistemul LFA (Lane Following Assist) în colaborare cu sistemul SCC (Smart Cruise Control) controlează accelerația, frânele și direcția în funcție de automobilele din față și de condițiile de trafic. Operând la viteze sub 180 km/h, sistemul folosește o cameră video și senzorii radar pentru a menține o distanță sigură față de automobilul din față, în timp ce monitorizează marcajele rutiere pentru a menține mașina în centrul benzii sale de circulație. În plus, există un control activ al volanului, care urmărește cu acuratețe traseul. AEB (CITY & URBAN & PEDESRIAN MODE) este capabil să frâneze automat în caz de impact iminent, reducând drastic riscul de accidente. Există un alt sistem de avertizare la apropierea unui vehicul din unghiul mort care îl poate ajuta foarte mult pe șofer, mai ales pe unul obosit.

Cum e la interior

Interiorul lui Stonic este gândit pentru utilitate. Scaunele sunt comode și cele din față pot fi încălzite în mai multe trepte. Spațiul pe care îl au la picioare ocupanții locurilor din spate este foarte generos, deși Stonic nu are un ampatament așa mare. Plasticele care acoperă planșa de bord sunt tari, rugoase și nu am observat îmbinări cu materiale moi care ar putea împiedica apariția în timp a enervantelor zgomote de interior. Există multe locuri de depozitare și pentru diverse pahare sau sticle. Consola centrală e dominată de tableta de opt inchi de pe care se pot accesa diverse informații despre mașină, dar și sistemul multimedia. Legătura cu telefonul e ușoară și facilă și permite și redarea fișierelor cu muzică. Sistemul multimedia este capabil să se conecteze atât cu Android, cât și cu Apple. Sub tabletă găsim un clima și un spațiu generos destinat, în principal, unui telefon mobil, iar în apropiere un port USB care permite încărcarea, două prize de 12V și un o mufă auxiliară. Urmează apoi un rând de butoane care permit dezaburirea, încălzirea în trei trepte a scaunelor din față și încălzirea volanului, funcție bine-venită pe timp de iarnă. Spațiul oferit de portbagajul lui Stonic este bun pentru clasa din care face parte și ajunge la 352 de litri, iar cu scaunele rabatate capacitatea de încărcare atinge chiar și 1.155 de litri. Ca un plus, Kia mai oferă o garanție extinsă la șapte ani și 150.000 km și asistență rutieră în 30 de țări europene. Prețul pentru varianta cu toate opționalele posibile, atinge 26.000 de euro, dar varianta de bază pleacă de la 11.887 de euro cu TVA pentru motorul de 1,2 litri aspirat de 84 de cai putere și cutie manuală. Prețul primei variante hibridizate pleacă de la 13.988 de euro cu TVA.

Avantaje

- motor de un litru, puternic

- hibridul de 48 de V reduce consumul

- sisteme inteligente de asistență a șoferului

Dezavantaje

- lipsa unei tracțiuni integrale

- indicator îmbătrânit pentru climă

- destul de multe plastice tari la interior

Cifre

- 250 Nm, cuplul instant pe care îl poate atinge motorul hibrid

-352 litri, capacitatea portbagajului

- 183 mm, garda la sol