Cum se vor schimba mașinile în 2021

Automobile cu un alt tip de volan, electrice produse de giganții IT și aeroporturi pentru vehicule zburătoare sunt câteva din tendințele care prind viață în acest an transformând proiectele SF de acum ceva vreme în realitate. Piața auto pare că a depășit pandemia și dă semne serioase de revigorare, dovadă stând și primul salon anunțat pentru anul acesta, care ar urma să se desfășoare în toamnă, în capitala Bavariei, la Munchen. Uniunea Europeană pare că s-a trezit în lupta pentru viitorul mobilității dusă, în special cu Asia, și anunță investiții majore în producția de acumulatori, esența mișcării în anii care vor veni.

Tesla a schimbat volanul. Faceliftul operat la Model S și Model X a adus un nou tip de timonă pentru electricele lui Elon Musk. Noul volan seamănă mai degrabă a manșă de avion decât cu un "colac" clasic. Este un semicerc inspirat de bolizii de Formula 1. Jurnaliștii publicației Motor1 au ridicat problema siguranței noului volan și au adresat o întrebare celor de la autoritățile americane pentru reglementarea siguranței în trafic. NHTSA au comunicat că vor cere o poziție oficială din partea producătorului și apoi vor determina cât de sigură este soluția aleasă de Tesla. „În acest moment, NHTSA nu poate determina dacă volanul respectă standardele federale pentru siguranța vehiculelor. Vom contacta producătorul pentru a obține mai multe informații”, se arată în poziția oficială emisă de NHTSA. Model S și Model X anunță și noi performanțe în privința autonomiei.

Asaltul giganților IT

Hyundai Motor și Apple Inc sunt aproape de a semna parteneriatul pentru mașini electrice și planul este ca producția să înceapă în jurul anului 2024 în SUA, scrie publicația Korea IT News, citată de Reuters. Cele două companii nu au dorit să comenteze informația, dar zvonurile despre mașina Apple s-au intensificat în ultima lună. Grupul Hyundai - Kia a vândut anul trecut 6,35 milioane de vehicule, cu 12% mai puțin decât în 2019, anul fiind cel mai slab din ultimul deceniu. Anul de maxim a fost 2015, cu peste 7,5 milioane de mașini. Apple lucrează la un model de mașină autonomă care va dispune și de o baterie revoluționară, iar dacă va fi ca proiectul să se concretizeze, nu se va întâmpla mai repede de 4 ani. S-a vorbit și în trecut despre o posibilă mașină Apple. Compania a început proiectul în 2014, dar câțiva ani mai târziu l-a abandonat aproape total, pentru a-l relua în 2019. Dezvoltarea unei mașini va fi extrem de complicată chiar și pentru o companie bogată precum Apple, pentru că lanțul de furnizori este greu de construit. Aici apare rolul lui Hyundai. Compania coreeană este dezvoltată pe verticală, asigurându-și singură producția de motoare, cutii de viteză, electronică și chiar de oțel pentru fabricarea automobilelor. În plus, Hyundai Motor Group anunța pe 11 decembrie că va cumpăra de la grupul japonez Softbank compania de robotică Boston Dynamics, care în trecut a fost în portofoliul Google. Un alt gigant IT, Google, a semnat un parteneriat cu Ford. Mașinile Ford și Lincoln vor folosi sistemul Android, precum și aplicații Google. Ford accelerează planul său de transformare într-un producător de mașini inteligente. Astfel, în următorii șase ani milioane de modele Ford și Lincoln, din toate categoriile de preț, vor folosi sistemul Android, precum și aplicații și servicii Google încorporate. Ford a numit Google Cloud drept furnizorul său principal de servicii cloud pentru a valorifica expertiza companiei IT la nivel mondial în domeniul prelucrării datelor, a Inteligenței Artificiale (AI) și a învățării automate (Machine Learning – ML). „Ford continuă procesul complex de transformare prin electrificare, conectivitate și conducere autonomă (self-driving), iar parteneriatul Google și Ford pune bazele unei structuri de inovare, capabilă să ofere o experiență superioară clienților noștri și să modernizeze businessul nostru”, a declarat Jim Farley, președinte și CEO Ford.

Totodată, Sundar Pichai, CEO Alphabet, consideră că „de la prima linie de asamblare până la cea mai recentă tehnologie de asistență a șoferului, Ford dă tonul inovației în industria auto de aproape 120 de ani. Suntem mândri de acest parteneriat în care aplicăm serviciile Google AI, servicii de cloud și analiza datelor, pentru a contribui, astfel, la transformarea Ford și la construirea de noi tehnologii auto care să ajute oamenii să fie în siguranță și mereu conectați în trafic”.

De pe sol, în aer

Coventry va avea primul aeroport pentru maşinile zburătoare din viitor la sfârșitul lui 2021. Urban-Air Port, un start-up cu sediul în Marea Britanie, şi-a unit forţele cu gigantul producător de automobile Hyundai Motor, în vederea dezvoltării infrastructurii necesare pentru vremea în care maşinile zburătoare vor brăzda cerul, transportând oameni şi mărfuri, scrie Agerpres. Urban-Air Port a fost selectat de un program guvernamental, având ca scop dezvoltarea zborurilor cu emisii zero şi a unor vehicule aeriene noi, şi a obţinut un grant de 1,2 milioane de lire sterline care va contribui la finanţarea instalării temporare a aeroportului din centrul oraşului Coventry. "Cu sprijinul guvernului britanic şi al Hyundai Motor Group vom realiza primul aeroport în totalitate operaţional din lume", a declarat pentru Reuters fondatorul şi preşedintele executiv al Urban Air-Port, Ricky Sandhu. Persoanele care vor vizita Coventry vor putea să vadă cum arată un aeroport pentru maşini zburătoare şi vor avea ocazia să admire pe platforma de aterizare o dronă de transport pasageri şi un vehicul operaţional electric vertical de decolare şi aterizare. Ricky Sandhu a declarat că lipsa infrastructurii este principala problemă a acestui tip de transport. ."Nu poţi să cobori din tren şi nu poţi să te urci în tren decât dacă ajungi la gară, astfel încât susţinerea infrastructurii de bază este absolut esenţială", a spus preşedintele executiv al Urban Air-Port.

Partea esențială

Acumulatorii vor fi marele pariu al anilor viitori. Sunt folosiți nu doar în industria auto sau cea a telefoanelor mobile, dar și pentru casele viitorului care vor funcționa pe energie verde, produsă la foc continuu și care trebuie înmagazinată. Comisia Europeană tocmai a dat undă verde unui ajutor public de 2,9 miliarde de euro pentru a susține dezvoltarea de baterii pentru mașinile electrice. Bateriile sunt o piesă vitală a acestora și reprezintă o treime din valoarea unei mașini cu zero emisii. În acest moment, China este lider pe piața acumulatoarelor destinate mașinilor electrice, deținând 80% din capacitatea globală de producție. Europa este mult mai în urmă (doar 3%), dar are de gând să recupereze în anii următori. UE vrea să recupereze în 10 ani circa 25% din piață. Potrivit firmei de consultanță BCG, piața globală de baterii pentru mașinile electrice ar putea ajunge la 45 de miliarde de euro în 2027. Prin urmare, este lesne de înțeles de unde acest interes crescut. Proiectul "European Battery Innovation" este vizat de 42 de companii care ar putea beneficia de aceste fonduri, printre care se numără BMW, Tesla, Stellantis, Arkema, Borealis, Solvay, Sunlight Systems sau Enel X. O mare problemă ecologică în viitor va fi însă și reciclarea cantității enorme de acumulatori care va fi produsă. Volkswagen a inaugurat o fabrică de reciclare a bateriilor în Germania. Aceasta va putea recupera materialele rare, pentru a fi reutilizate în producția de baterii noi. „Din studiile noastre, materialele brute extrase din baterii folosite sunt la fel de eficiente precum cele noi. Prin urmare, pe viitor plănuim să folosim aceste resurse reciclate pe viitoarele baterii ale modelelor Volkswagen. Vom putea folosi fiecare gram de material reciclat pentru a acoperi cererea din următorii ani”, a declarat Mark Moller, șeful diviziei tehnice de e-mobilitate și dezvoltare în cadrul VW. Chiar dacă încărcarea uzinei nu va fi una mare la început, Volkswagen se așteaptă ca ea să crească până la finalul acestui deceniu. Potrivit calculelor Volkswagen, reciclarea unei singure baterii poate salva 1,3 tone de dioxid de carbon.

- 45 de miliarde euro, piața acumulatorilor

- 2,9 miliarde euro, ajutor UE pentru industria bateriilor

- 80% din piața acumulatorilor aparține Chinei

Avantaje

- propulsie nepoluantă

- mașini mai inteligente

- transport aerian

Dezavantaje

- șoferul, la mâna computerului

- problema reciclării bateriilor

- automobile mai scumpe

Cât de sigur e noul volan prezentat de Tesla, aceasta este întrebarea la care trebuie să răspundă autoritățile din SUA