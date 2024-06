Duster al III-lea cel Arătos. Ce motoare mișcă noul SUV Dacia

Dacă vrei să vezi cât de așteptată este o mașină nouă, trebuie să studiezi reacția trecătorilor sau a șoferilor care o zăresc în trafic. Un automobil care întoarce privirile, care stârnește replici de genul „uite, noul Duster”, este unul care poate anticipa un impact bun în vânzări. Am simțit și eu acest lucru în drumul pe care l-am făcut timp de trei zile prin țară testând noul Duster. Am avut pe mână o variantă Journey Tce 130 4x2. Adică versiunea cu tracțiune față, cutie manuală și motor turbo pe benzină de 1,2 litri în 3 cilindri și 130 de cai putere. O versiune care se vinde cu 23.100 de euro cu TVA. Pentru 2.100 de euro în plus, se trece la varianta superioară cu tracțiune integrală. Cele două motorizări în 3 cilindri sunt mild-hibrid. Există și o variantă sub 20.000 de euro care are sub capotă propulsorul de 1 litri, 100 de cai, pe GPL, soluția economică.

Impunător

Designul exterior este atuul Dusterului. Liniile drepte, forma pătrățoasă, garda la sol de 21 de cm, bandourile mari de plastic negru pentru drumuri grele - denumite Starkle - anunță că SUV-ul românesc ar putea fi un competitor off-road. Nu trebuie luat chiar așa, în ciuda capabilităților pe care le-ar putea etala. Dar imaginea spune multe în segmentul auto. Farurile cu semnătura LED în Y culcat, grila pe care tronează mare noua siglă, jantele de 18 inchi, completează aspectul robust al Dusterului. Ceva ce te îndeamnă să ieși în decor și să te avânți pe drumuri desfundate. Pe lângă garda la sol deosebit de generoasă, unghiul de atac față este de 24 de grade la versiunea 4x2 și de 31 de grade la cea 4x4 și de 36 de grade la degajare la ambele variante de tracțiune. Așadar, SUV-ul de Argeș este capabil să abordeze drumuri destul de abrupte. Motorul însă nu se poate spune că poate să ajute fără nicio emoție o ieșire în offroad. Pentru o mașină de 1,4 tone, propulsorul de 1,2 litri, chiar dacă este capabil să livreze un cuplu de 260 Nm, nu poate face față cu brio la provocări off-road mai dure. Dar îți permite să faci mici escapade dincolo de asfalt, continuând astfel seria generațiilor anterioare Duster.

Consum mic

Mi-au plăcut ținuta de drum și consumul de care a fost capabil noul SUV. În ciuda gabaritului său, Duster este capabil ca la un drum combinat autostradă - extraurban-urban să scoată circa 6,1 litri/100 km după un parcurs de peste 350 km. În regim urban, de luni dimineață, printr-un București sufocat de trafic, consumul a ajuns la 9,3 litri/100 km. Sistemul mild-hibrid nu poate conta prea mult în economia de combustibil, dar star-stopul își face treaba fără să te deranjeze în vreun fel. La drum întins, Duster se așază bine pe șosea. Virajele sunt luate precis, suspensia, nici prea tare, nici prea moale, face ca mașina să ofere suficient confort, în combinație cu o siguranță pe curbele mai strânse. La 130 km/h, motorul pare că mai are suficientă rezervă de putere pentru a urca destul de ușor mai sus. Am testat reprizele pe distanțe scurte, chiar dacă n-am atins maximumul declarat de producător de 174 km/h. Zgomotul în habitaclu a fost destul de redus chiar și la viteze mari, nefiind nevoie să modific nivelul sistemului multimedia, semn că Dacia a lucrat la antifonare. Vizibilitate este destul de bună, mai ales asupra șoselei, grație poziției înalte la volan. Scaunul șoferului se poate regla și pe înălțime.

Asistenți inteligenți

Duster dispune, ca în nicio altă versiune, de o mulțime de asistenți inteligenți. Sistemul automat de frânare de urgență, obligatoriu potrivit normelor UE pentru mașinile noi, este capabil să frâneze singur dacă șoferul este neatent. Se evită astfel nu doar ciocnirea față de un autovehicul în mișcare sau staționar care este în față, dar și accidentarea pietonilor sau bicicliștilor. Asistența pentru menținerea benzii este proactivă. În cazul în care șoferul schimbă banda sau depășește axul drumului fără a semnaliza, sistemul intervine printr-o mișcare de corecție asupra volanului. În plus, transmite vibrații în volan pentru a-l avertiza pe șofer că a părăsit traiectoria. Cruise controlul este capabil să păstreze viteza setată, iar limitatorul să nu treacă de nivelul stabilit. Pe volan există un buton care odată apăsat duce viteza la cea limită de pe sectorul de drum, aceasta fiind citită și afișată în bord de camera prezentă în grila față. Dusterul există și în varianta full-hibrid cu motorul de 140 de cai putere de pe Renault. În acest caz, prețul crește cu 3.000 de euro față de varianta de 130 de cai putere.

Interior refăcut

La interior, Dusterul are parte de o modificare spectaculoasă. Calitatea plasticelor este mult îmbunătățită, deși lipsesc segmentele moi care ar atenua în timp jocul părților componente. Textura și aspectul ridică nivelul noului SUV. Scaunele sunt confortabile și bine lucrate. Noul sistem multimedia Media Nav Live are un ecran tactil de 10” cu navigație cu hărți actualizate și trafic în timp real, inclus timp de 8 ani. Legătura cu Android se face prin bluetooth. Ce-i drept, sistemul ar putea părea mai încet în mișcări în comparație cu smartphone, dar își face treaba cu succes. Împerecherea cu telefonul se face doar atât timp cât mașina nu se află în mișcare, pentru a nu deturna atenția șoferului. Poți urmări ușor informațiile despre parametrii mașinii în timpul condusului pe noul tablou de bord digital de 7”. De pe butoanele de pe volan se pot modifica mai mulți parametri pe care îi poți urmări. De la fluxul de energie al sistemului mild-hibrid, la presiunea în roți sau nivelul de condus ecologic sau navigația. Sistemul audio este dezvoltat de Arkamys cu pretenții de 3D. Există două porturi USB-C și un spațiu special pentru telefon unde există și încărcare prin inducție. Există priză USB și pentru pasagerii din spate.

Lăfăială în spate

Habitaclul este generos, oferind un spațiu mare la nivelul picioarelor pasagerilor din spate. Ampatamentul este de 2,65 de metri, iar distanța de la șezut la plafon este de 89 cm în spate și 90 cm în față. Farurile se aprind automat, moment în care se modifică și lumina sistemului multimedia pe modul de noapte. Senzorul de ploaie poate dirija viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea ploii. În versiunea Extreme, scaunul șoferului se poate regla nu doar pe înălțime, ci și lombar. Portbagajul are o capacitate maximă de 472 dm3 și un planșeu plat care poate face separația între bagaje, pentru obiectele mai delicate. Datorită celor 6 puncte de fixare distribuite în vehicul, noul sistem YouClip îți permite să plasezi în siguranță telefonul sau orice alt accesoriu practic. Există camere cu linii de dirijare pentru parcarea cu spatele și avertizori sonori pentru partea din față. Prețul noului Duster pleacă de la 18.800 de euro cu TVA pentru motorizarea GPL de un litru și 100 de cai putere, versiunea Essential și ajunge la 26.650 euro cu TVA, motorizarea de 140 de cai putere full-hibrid, versiunea Extreme și cutie automată. Versiunea 4x4 costă 25.300 euro cu TVA.

- 9,9 secunde, sprintul până la sută

- 4,34 de metri, lungimea noului Duster

- 50 de litri, capacitatea rezervorului



Avantaje

- design spectaculos

- consum bun

- există variantă full-hibrid

Dezavantaje

- preț mai ridicat

- nu există combinația cutie automată cu 4x4

- nu există variantă diesel

