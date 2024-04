Calul troian din Cizmă: Electrice chinezești produse în Italia

Chinezii sunt interesați să producă peste 100.000 de mașini electrificate anual în țară. Aceste vehicule ar putea lua forma unor vehicule hibride și/sau electrice. De luni de zile, Italia curtează producătorii auto din străinătate, încurajându-i să construiască vehicule pe piața locală. În timp ce vorbea recent despre acest subiect, șeful operațiunilor europene ale Dongfeng, Qian Xie, a declarat că construirea de vehicule în țară ar deschide-o către restul continentului. „Italia este una dintre cele mai mari piețe auto din Europa, iar pentru un producător auto chinez, a avea producție locală înseamnă că poți aproviziona toate celelalte țări din zonă”, a declarat Xie. Stellantis este de departe cel mai mare producător auto din Italia și în China are un parteneriat de tip joint-venture cu Dongfeng pentru a construi vehicule Peugeot și Citroen. Cu toate acestea, directorul general al Stellantis, Carlos Tavares, și-a exprimat opoziția față de faptul că autoritățile italiene urmăresc producătorii auto chinezi. „În Italia, puteți profita de toată moștenirea puternică pe care țara o are în industria auto”, a adăugat Xie. Dongfeng a vândut anul trecut 1,72 milioane de vehicule, mult sub nivelul celui mai bun an al său, în 2017, când a schimbat 2,83 milioane de unități. Bloomberg a scris că discuțiile dintre Dongfeng și guvernul italian sunt în curs de desfășurare. Dongfeng ar putea fi prezentat cu opțiuni pentru locațiile de producție în următoarele săptămâni. Nu este clar câte modele intenționează să vândă Dongfeng în Europa, dar săptămâna trecută a prezentat primul vehicul pe care îl va introduce în curând în Europa. Acesta este botezat M-Hero 1 și ia forma unui SUV cu un accent deosebit pe off-road, care va fi pus în vânzare în Elveția în această lună, înainte de a fi lansat pe alte piețe. Un alt model convingător prezentat de Dongfeng în acest an este un fastback electric elegant cu patru uși, care va începe de la 22.000 de dolari.