Motor revoluționar în 2 timpi: GM pregătește o lovitură

Tehnologia propusă elimină principalele probleme ale motoarelor clasice în doi timpi, folosind admisie și evacuare controlate electronic, nu doar porturi deschise de mișcarea pistonului.

Astfel, sincronizarea fluxului de aer și evacuare devine mult mai precisă, iar pierderile de combustibil sunt reduse semnificativ. Noul motor folosește un sistem de lubrifiere modern, separat de combustibil, ceea ce elimină fumul și emisiile specifice versiunilor tradiționale. Cu ardere la fiecare rotație a arborelui cotit, motorul poate oferi o densitate de putere mai mare decât un motor în patru timpi, rămânând totodată compact și ușor.

GM sugerează că acest tip de motor ar putea fi utilizat în viitor ca generator pentru extinderea autonomiei vehiculelor electrice, unde dimensiunea redusă și eficiența sunt esențiale. Deocamdată, proiectul rămâne la nivel de patent.