x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Auto Motor revoluționar în 2 timpi: GM pregătește o lovitură

Motor revoluționar în 2 timpi: GM pregătește o lovitură

de Cătălin F. Vărzaru    |    05 Dec 2025   •   06:20
Motor revoluționar în 2 timpi: GM pregătește o lovitură

General Motors a înregistrat un nou patent pentru un motor în doi timpi complet reinventat, conceput special pentru automobile și orientat spre eficiență ridicată.

 Tehnologia propusă elimină principalele probleme ale motoarelor clasice în doi timpi, folosind admisie și evacuare controlate electronic, nu doar porturi deschise de mișcarea pistonului.

Astfel, sincronizarea fluxului de aer și evacuare devine mult mai precisă, iar pierderile de combustibil sunt reduse semnificativ. Noul motor folosește un sistem de lubrifiere modern, separat de combustibil, ceea ce elimină fumul și emisiile specifice versiunilor tradiționale. Cu ardere la fiecare rotație a arborelui cotit, motorul poate oferi o densitate de putere mai mare decât un motor în patru timpi, rămânând totodată compact și ușor.

GM sugerează că acest tip de motor ar putea fi utilizat în viitor ca generator pentru extinderea autonomiei vehiculelor electrice, unde dimensiunea redusă și eficiența sunt esențiale. Deocamdată, proiectul rămâne la nivel de patent.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: general motors admisie eficienta ridicata
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri