Asigurările accelerează: piața urcă la 18,7 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului

Dinamica activității de subscriere a fost una pozitivă comparativ cu perioada similară din anul anterior, în creștere cu 11%, susținută în principal de avansul înregistrat de primele brute subscrise de societățile autorizate de ASF (+12%). Pe piața asigurărilor activează 24 de companii și 15 sucursale, conform raportului privind piața asigurărilor la nouă luni, transmis astăzi de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Piața asigurărilor RCA: gradul de concentrale se menține ridicat

Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA de societățile autorizate și reglementate de ASF și de sucursalele și societățile care își desfășoară activitatea în baza libertății de a presta servicii (FoS) s-a situat la aproximativ 7,6 miliarde lei, în creștere cu 11% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. Prime brute subscrise pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) La 30 septembrie 2025, șapte asigurători erau autorizați de ASF să desfășoare activități de asigurare RCA: Allianz-Ţiriac Asigurări SA, Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group SA, Eazy Asigurări SA, Generali Romania Asigurare Reasigurare SA, Grawe Romania Asigurare SA, Groupama Asigurări SA și Omniasig Vienna Insurance Group SA. Pe piața RCA din România, își desfășoară activitatea în baza dreptului de stabilire și trei sucursale: Axeria IARD, Hellas Direct și Interamerican Hellenic Insurance Company.

Pe ansamblul întregii piețe, prima medie RCA anualizată s-a situat în jurul valorii de 1.328 lei în perioada ianuarie - septembrie 2025, în creștere cu 3% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024. Prima medie RCA anualizată a crescut cu 3% atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.

Piața asigurărilor de sănătate, în creștere

Primele brute subscrise pentru asigurările de sănătate (inclusiv sucursale) s-au situat la o valoare de 975 milioane lei în primele nouă luni ale anului 2025. Se observă continuarea dinamicii pozitive a acestui segment, asigurările de sănătate înregistrând un avans de 11% față de perioada similară a anului anterior (882 milioane lei). Din volumul total de prime brute subscrise (975 milioane lei), 92% (901 milioane lei) reprezintă prime subscrise de societățile autorizate de ASF. Totodată, a crescut și numărul contractelor de asigurări de sănătate în vigoare la finalul lunii septembrie 2025 aferente societăților autorizate de ASF față de sfârșitul aceleiași perioade din anul precedent. La 30 septembrie 2025, 264.733 de contracte de asigurări de sănătate erau în vigoare10, comparativ cu 242.906 de contracte în vigoare la 30 septembrie 2024.

Prime brute subscrise pentru asigurări de viață, plus 23%

Primele brute subscrise de către societățile de asigurare pentru activitatea de asigurări de viață au înregistrat o valoare de aproximativ 3,2 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2025, în creștere cu circa 23% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. De asemenea, s-a menținut un grad ridicat de concentrare, astfel că primele 5 societăți din cele 12 care practică asigurări de viață au deținut o pondere de aproximativ 77% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu subscrieri cumulate în valoare de 2,5 miliarde lei.

Nu există probleme de solvabilitate în piață

În ceea ce privește solvabilitatea societăților de asigurare autorizate și supravegheate de ASF, ratele la nivelul pieței asigurărilor erau supraunitare la finalul lunii septembrie 2025. Comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior, rata SCR și rata MCR s-au menținut la un nivel relativ similar. ASF a interzis societății subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025. Gradul de concentrare se menține ridicat pentru primii asigurători din top și în primele nouă luni ale anului 2025, astfel că primele 3 societăți de asigurare cumulau peste 54% din portofoliul de asigurări RCA din România. Cu toate acestea, se observă o diminuare a gradului de concentrare comparativ cu perioadele anterioare, având în vedere dinamica subscrierilor sucursalelor prezente pe piața locală și a societății Dallbog (FoS), ce dețineau cumulat o cotă de circa 19% în perioada ianuarie - septembrie 2025.