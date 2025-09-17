General Motors recheamă în service zeci de mii de mașini. Pericol de incendii spontane la modele Chevrolet

Shawn Conner, proprietarul unei Corvette 2024, este primul care a făcut sesizarea, după ce vehiculul a luat foc la o stație de carburanți. „Mașina a explodat când făceam plinul”, a povestit acesta.

Ulterior, General Motors a descoperit alte trei cazuri similare, petrecute pe perioadă de 30 de zile.

2 modele Chevrolet, în pericol de explozie

Este vorba despre modele Chevrolet Corvette Z06 și ZR1 (2023–2026). Defectul de proiectare identificat de producătorul General Motors a dus la aceste incidente, potrivit Le Figaro.

Rechemarea în service a început pe 21 august și vizează 9.218 Corvette din 2024, 8.160 din 2025, 5.973 din 2023 și 305 din 2026.

Proprietarii modelelor vizate sunt avertizați să aducă rapid mașinile în service-uri pentru a evita riscurile legate de incendiile spontane.

Defecte de proiectare

Ancheta GM a stabilit că problema apare la modelele dotate cu sistemul de radiator și ventilator montat pe partea stângă, o configurație specifică numai versiunilor Z06 și ZR1, cele mai performante din gamă.

Defecțiunea constă în poziționarea conductei de alimentare și a rezervorului auxiliar chiar deasupra radiatorului și ventilatorului. În timpul alimentării, scurgerile de combustibil pot ajunge pe radiator, iar ventilatorul în funcțiune poate pulveriza benzina în compartimentul motor, unde intră în contact cu sursele de aprindere, generând incendii.

Testele realizate de echipa tehnică GM au confirmat ipoteza. Doar 100 ml de benzină scursă în zona rezervorului a fost suficient pentru a provoca un incendiu similar cu cele raportate.

Versiunile Stingray și E-Ray, cele mai vândute din portofoliu, nu sunt afectate datorită sistemului de răcire diferit, notează dcnews.ro.