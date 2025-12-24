Horoscop special: Venus în Capricorn schimbă destinul a 5 zodii

Acest tranzit aduce o energie serioasă, matură și orientată spre rezultate concrete.

Venus în Capricorn favorizează relațiile solide, deciziile financiare chibzuite și ambițiile pe termen lung. Deși este un semn sobru, Capricornul permite lui Venus să se manifeste cald, perseverent și pragmatic. Cinci zodii sunt răsplătite în mod special de Univers în această perioadă, începând chiar din Ajunul Crăciunului.

♑ Capricorn

Pentru tine, Universul deschide o etapă extrem de favorabilă. Pe 24 decembrie, Venus și Marte tranzitează casa I (a sinelui), declanșând un nou ciclu de doi ani al lui Marte. Te simți mai puternic, mai sigur pe tine și mai atractiv decât de obicei.

Dacă ești singur, șansele de a întâlni pe cineva special cresc considerabil – acceptă invitații și socializează. Energia lui Marte îți amplifică ambiția, iar Venus o temperează prin farmec și echilibru. Este un moment excelent pentru dragoste, carieră, bani și proiecte creative. Universul îți oferă disciplină și perseverență pentru a transforma această perioadă într-una dintre cele mai reușite ale anului.

♍ Fecioară

Ești pregătit pentru iubire, distracție și bucurie? Venus și Marte se întâlnesc în casa ta a V-a, cea a iubirii, romantismului, creativității și copiilor – un eveniment rar și extrem de puternic.

Această combinație atrage oameni importanți în viața ta sau duce o relație existentă la nivelul următor. Jupiter în Rac, în casa prietenilor, amplifică norocul. Dacă ești într-o relație, vei petrece mai mult timp de calitate cu partenerul. Dacă îți dorești copii sau un proiect creativ, Universul te susține din plin.

♉ Taur

Vești foarte bune pentru tine! Venus în Capricorn tranzitează casa a IX-a, cea a călătoriilor, studiilor, credințelor și expansiunii mentale. Capricornul este un semn compatibil cu tine, iar acest tranzit te ajută să gândești clar și matur.

Sunt șanse mari să călătorești sau să te conectezi cu persoane din alte locuri. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva dintr-un alt oraș sau din străinătate. De asemenea, vizibilitatea ta crește, inclusiv în mediul online. Finalul de an vine cu apreciere, armonie și perspective noi.

♋ Rac

Pentru tine, Venus intră în casa a VII-a a parteneriatelor, între 24 decembrie și 17 ianuarie. Devii mai atractiv în ochii celorlalți, iar relațiile – romantice sau profesionale – se pot consolida.

Este o perioadă ideală pentru angajamente serioase, planuri comune sau chiar căsătorie. Deși Marte poate aduce uneori tensiuni sau discuții aprinse, energia generală este una pozitivă. Dacă ești deja într-o relație, această etapă aduce armonie și apropiere.

♐ Săgetător

Universul te răsplătește în plan financiar. Venus și Marte tranzitează casa a II-a, cea a banilor și valorilor personale, oferindu-ți un impuls important în câștiguri și încredere în sine.

Între 24 decembrie și 17 ianuarie, poți încheia anul mai bine din punct de vedere financiar, bucurându-te de mici luxuri. Ai grijă, însă, la tendința de a cheltui excesiv. Dacă rămâi concentrat pe ceea ce contează cu adevărat, această perioadă poate fi transformatoare și stabilă pe termen lung.