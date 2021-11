Ghid practic pentru achiziția anvelopelor de iarnă

Foarte mulți șoferi au tendința de a subestima importanța anvelopelor, dar să nu uităm că anvelopele sunt singura legătura dintre mașina ta și suprafața de rulare. Tocmai de aceea este extrem de important, mai ales în perioada de iarnă, să ai anvelopele potrivite, iar specialiștii de la anvelope.ro îți spun la ce să fii atent când le cumperi.

Mai este foarte puțin până când intrăm în perioada de iarnă calendaristică, dar și în această perioadă avem deja constant temperaturi sub 7 grade Celsius, pentru care este recomandat să-ți schimbi anvelopele de vară cu anvelopele de iarnă. Specialiștii de la anvelope.ro, magazinul online unde găsești pe stoc o gamă variată de anvelope de iarnă pentru orice tip de vehicul, îți dau câteva sfaturi legate de achiziția anvelopelor de iarnă.

Înainte de a face trecerea de la anvelopele de vară la cele de iarnă verifică vârsta acestora și adâncimea profilului. Indiferent de gradul de uzură, în cazul anvelopelor de iarnă durata de viață recomandată a acestora este de 8 ani, față de 10 ani în cazul celor de vară. Adâncimea profilului este și ea foarte importantă, iar în cazul anvelopelor de iarnă este recomandat să nu fie mai mică de 4 milimetri. Dacă anvelopele tale nu respectă aceste recomandări, atunci ar fi bine să-ți cumperi unele noi.

Bugetul este, de cele mai multe ori, factorul principal atunci când vine vorba despre achiziția unor anvelope. Ținând cont de faptul că vorbim aici de siguranța ta și a familiei tale, îți recomandăm să faci alegerea în funcție de mașina pe care o ai, stilul de condus și nevoile reale în perioada de iarnă. Iar dacă vrei să faci o economie, ia în calcul achiziția anvelopelor de iarnă în perioada de primăvară – vară, și pentru cele de vară în perioada de iarnă, de exemplu. Sigur vei găsi oferte bune.

Evident, anvelopele din gama premium, cum ar fi Pirelli, Michelin, Goodyear, Dunlop, sau Continental, au un preț mai mare. Există disponibile și mărci de buget sau medii, precum Davanti, Nexen, Kumho, care reprezintă de cele mai multe ori un compromis bun între preț și calitate. Tocmai de aceea, specialiștii de la anvelope.ro îți oferă consultanță atunci când vrei să-ți cumperi anvelopele și găsesc cea mai bună soluție pentru tine.

Un alt lucru de care trebuie să ții cont la achiziția anvelopelor de iarnă este lățimea acestora. Este recomandat să nu alegi anvelope de iarnă cu lățimea maximă permisă pentru modelul pe care-l conduci, pentru că anvelopele mai înguste au o aderență mai bună pe zăpadă și gheață. De asemenea, trebuie să ții cont de indicele de încărcare și de viteză recomandate pentru mașina ta. Anvelopele marcate cu T sunt recomandate pentru o viteză maximă de 190 km/h, cele marcate cu H până la 210 km/h și cele cu V până la 240km/h.

Anvelopele de iarnă sunt marcate cu inscripția M+S (M&S sau M-S / Mud and Snow), ceea ce indică faptul că au fost dezvoltate și sunt omologate pentru utilizarea pe timp de iarnă, când temperaturile scad sub 7 grade Celsius. Aceast marcaj apare și pe anvelopele all season.

Un alt marcaj pe flancul anvelopelor de iarnă este un munte cu trei vârfuri cu un fulg de nea la interior (3PMSF), o inscripție folosită de producătorii de anvelope care certifică faptul că anvelopa a fost testată conform unor reglementări stricte la nivel internațional și că îndeplinește anumite standarde de siguranță. Conform modificărilor aduse codului rutier în anumite țări europene, începând din 2024 pe timp de iarnă se va putea circula doar cu anvelope marcate cu această pictogramă (3 Peak Mountain Snow Flake, 3PMSF). În acest moment, în România, legislația nu face referire la inscripția 3PMSF ci doar la MS.

Informații importante referitoare la calitățile anvelopei poți găsi și pe eticheta de produs. Conform noilor prevederi, noua etichetă trebuie să ofere informații despre eficiența la rulare, a consumului de combustibil și aderența pe carosabil ud. De asemenea, pe noua etichetă găsești și informații legate de zgomotul exterior de rulare.

