Unde e cea mai bună mașină hibridă

La apariția mașinii hibride, consumul era mic în oraș și mai mare în extraurban, asta din cauza motorului cu propulsie internă cu ciclu Atkinson, diferit de cel cunoscut cu ciclu Otto. Acum, tehnologiile au redus mult din diferențele de consum în urban, autostradă sau extraurban. Am testat timp de patru zile un Renault Clio hibrid dotat cu un acumulator micuț, dar suficient cât să obțină un consum foarte bun. Tehnologia este prezentă și pe Nissan, pe Mitsubishi și chiar și pe Dacia.

Istoric, un automobil hibrid consumă mai puțin în mediul urban. În orașe, opririle sunt dese, iar start-stopul nu este suficient să scadă prea mult media. Aici intervine sistemul hibrid. Nu cel mild, care este folosit de mulți constructori pentru a păcăli normele și a încasa bonusul de la stat, ci unul care are la bază motoare electrice capabile să miște mașina în regim electric și să ajute în mod real motorul termic atunci când e nevoie. Renault a început să integreze tehnologia full hybrid E-Tech în mașinile sale în 2020. Noul Clio, în versiunea full hybrid E-Tech de 145 CP, a beneficiat de peste 150 de brevete, precum și expertiza pe care Renault a acumulat-o pe circuitele de Formula 1 - în special recuperarea și regenerarea energiei. Arhitectura sa serie-paralelă combină două motoare electrice (un motor de 36 kW și un generator de pornire de înaltă tensiune de 18 kW) cu un motor 4 cilindri cu ardere internă de 1,6 litri și 69 kW (94 CP), o cutie de viteze inteligentă multimodală fără ambreiaj și o baterie de 1,2 kWh. Transmisia motorului cu ardere internă are patru rapoarte de transmisie, iar motorul electric principal are două rapoarte. Grupul motopropulsor hibrid complet E-Tech poate combina intrările pentru motorul clasic și motorul electric în până la 14 moduri diferite pentru a optimiza eficiența energetică. Când pornește, mașina este alimentată invariabil de motorul electric și îl poate folosi până la 80% din timp în orașe - reducând consumul cu până la 40% față de un motor pe benzină convențional. Capacitatea bateriei noului Clio în zonele urbane este cea mai mare din segmentul mașinilor hibride de oraș. Datorită grupului motopropulsor eficient, emisiile de CO2 sunt limitate, începând de la 95 g/km, ceea ce îl face remarcabil în categorie. Acest lucru se adaugă la liniștea de care te bucuri la mașinile electrice și la faptul că nu trebuie să te oprești pentru a încărca bateria.

Starea de oraș

Am vrut să văd unde consumă un hibrid cel mai bine. Am început cu orașul. Aici mașina hibridă se simte cel mai bine, pentru că, în esență, este mediul pentru care a fost gândită. În primul rând consumul este imbatabil nu doar în raport cu o benzinară clasică, ci și cu un diesel. Mie nu mi-a sărit de 5,5 litri/100 km, chiar dacă viteza medie a fost în jur de 20 km/h. În plus, am folosit și modul Sport care permite mișcări rapide în traficul de oraș. Există un buton dedicat de mod electric de condus. Odată apăsat EV, dacă există suficientă energie electrică în acumulator, Clio va rula lin și aproape fără zgomot, aidoma unei electrice clasice. Doar că energia se duce destul de repede, pentru că se acumulează doar cel mult 1,2 kWh. La fel se întâmplă dacă vrem să rulăm electric, avem energie în acumulator, dar apăsăm pedala de accelerație și cerem mai multă putere. Motorul sincron de 36 kW poate furniza ceva, dar nu suficient pentru a duce un sprint pe timp îndelungat un automobil de 1,23 de tone. Generatorul de pornire de înaltă tensiune de 18 kW nu este folosit pentru deplasare, ci are doar rol de ajutor al motorul cu ardere internă. Încărcarea acumulatorului de 1,2 kWh se face prin frânare recuperativă. Pentru aceasta, levierul cutiei de viteză trebuie pus în poziția B și mașina se va comporta ca una electrică nemaifiind nevoie de folosirea pedalei de frână, dacă nu este o urgență. Decelerarea se face până la viteze de 15-18 km/h. Dintre cele 20 de sisteme de siguranță și asistență a șoferului, ADAS taie din stresul condusului în trafic aglomerat. Acest ADAS combină Adaptive Cruise Control, Stop & Go și Lane Keep Assist, care echivalează cu o conducere autonomă de Nivelul 2. Este perfect pentru ambuteiaje, însă este la fel de util și în afara orașului. Frânarea activă de urgență, disponibilă standard conform noilor norme europene, maximizează siguranța prin avertizarea șoferului în legătură cu situațiile periculoase. Dacă șoferul nu reacționează, sistemul frânează automat mașina și te scapă de un accident, fie el și ușor, care ți-ar crește serios viitoarea factură RCA. Clio oferă, de asemenea, o gamă de sisteme care facilitează parcarea, inclusiv gararea fără mâini și o funcție de cameră cu vizibilitate la 360° care oferă o imagine de ansamblu prin combinarea a patru surse pentru a localiza și vizualiza toate obstacolele din jurul vehiculului.

La viteze mari

Autostrada ar fi locul în care o hibridă ar duce-o cel mai greu. Asta pentru că motorul electric este destul de puțin util aici. Avem cei 18 kW de la pornire care sunt inutili la un parcurs de ore la viteze mari și cei 36 kW electrici care sunt folosiți doar pentru sprinturi. Și rămân, în esență, cei 94 de cai ai motorului termic. Și aici intervine măiestria inginerilor Renault. Pentru că au reușit să combine cele 14 moduri diferite ale cutiei de viteză astfel încât să dea senzația unui automobil rapid. Clio este plăcut la condusul pe autostradă, se mișcă rapid, cu o mare ușurință. M-am așteptat la un consum mai mare, dar am reușit să scot 5,8 litri/100 km, la o viteză medie de 114 km/h. Asistentul la unghiul mort îl ajută pe șofer să nu intre în schimbări de bandă periculoase, dar ajută și atunci când vrem să ieșim cu spatele din curți și vizibilitatea este redusă. Sistemul ADAS este capabil să păstreze automat și distanța față mașina din față în funcție de viteză. Hibridul s-a dovedit cel mai economic în extraurban. După 78 km, la o viteză medie de 45 km/h, consumul a fost de 4,6 litri/100 km. Asta pentru că se folosește frânarea recuperativă și motorul electric reușește să preia din sarcinile celui termic și să scadă încărcarea acestuia. Jocul schimbului de putere, din acumulator în electric și reîncărcarea bateriei poate fi urmărit și pe displayul din fața șoferului. Analiza hibridului nu trebuie să fie privită doar din prisma lui Clio, pentru că regăsim tehnologia și pe Mitsubishi, pe Nissan, dar și pe Dacia, în cazul modelului Jogger.

Confort și tehnologie

Habitaclul lui Clio a crescut în confort. De îndată ce deschizi ușa, dai cu ochii de materiale mai bune. Spațialitatea și ergonomia sunt în continuare punctele forte ale autovehiculului. Scaunele, panourile ușilor și planșa de bord ale noului Clio cu finisaj Techno sunt îmbrăcate într-o țesătură sustenabilă special dezvoltată, care cuprinde până la 60% fibre modale marca TENCEL, o fibră celulozică pe bază de biomasă, ecologică. În Clio nu există piele. În schimb, suprafețele sunt acoperite cu TEP, o țesătură acoperită cu granulație, realizată din fibre bio-sursă și poliester. Finisajul Esprit Alpine este prevăzut cu scaune specifice. Formele scaunelor sunt mai învăluitoare, pentru a oferi mai mult suport lateral, sportiv, și un plus de confort. Au și încălzire în două trepte pentru ocupanții locurilor din față. Un steag roșu, alb și albastru, simbolizând Franța, este brodat pe lateral, ca și în dreapta bordului. Clio are o nouă planșă de bord care include un afișaj digital fără margini, cu o diagonală de 10 inchi. Sistemul său multimedia Renault Easy Link se poate conecta prin bluetooth prin Android Auto și Apple CarPlay. Aerul condiționat automat, cheia de card hands-free și încărcătorul wireless pentru smartphone sunt doar trei dintre numeroasele facilități ale noului Clio. Prețul de plecare pentru versiunea Esprit Alpine full hibrid pleacă de la 16.800 de euro.

Hibridul oferit de Alianța Renault - Nissan - Mitsubishi are 20 de asistenți inteligenți care asigură o siguranță ridicată

4,6 litri/100 km, consum extraurban

5,8 litri/100 km, consum pe autostradă

5,5 litri/100 km, consum urban



Dezavantaje

- rulează electric pe distanță mică

- acumulator mic

- un motor e folosit doar la pornire

Avantaje

- consum bun

- cutie automată

- asistenți inteligenți

