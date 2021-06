Husa care stinge focul

Incendiile auto, greu de stins chiar și cu spume speciale, pot fi anihilate cu o pătură specială. Produsă de o companie norvegiană, husa poate fi folosită până la de 30 de ori și are rolul de a elimina alimentarea cu oxigen care întreține arderea. Potrivit celor de la Bridgehill, pătura are o lungime de 8 metri, o lățime de 6 metri și o greutate de 28 kg. Aceasta poate acoperi o mare varietate de mașini, iar utilizatorul trebuie doar să o întindă pe jos și mai apoi să o tragă peste mașina cuprinsă de flăcări. Mașina trebuie acoperită cel puțin 20 de minute și, susțin producătorii, cel mai bine ar fi ca pătura să fie mai apoi îndepărtată de pompieri. În cazul, incendiilor provenite de la acumulatorii li-ion ai mașinilor electrice, pătura are rolul de a ține focul sub control.