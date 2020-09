Hyundai Ioniq, consum incredibil de mic. Câtă autonomie are un hibrid plug-in

Electrica este mașina momentului. Cel puțin în declarații, planuri și scripte pentru promovarea în spiritul verde. Însă infrastructura nu permite, cel puțin în România, achiziția unei mașini electrice fără teama că la un moment dat vei face "pana prostului", dar de energie. Constructorii auto au găsit o soluție la acestă problemă și ea se numește hybrid plug-in. Adică un automobil care are și-un motor pe benzină, și unul electric, dar se poate încărca și de la priză. Chiar dacă nu are aceeași notorietate în planurile de marketing ca o electrică, hibrida este soluția acestor momente la problema poluării. Am testat vreme de patru zile un Hyundai Ioniq plug-in hibrid și am rămas plăcut impresionat de autonomia și consumul unui astfel de vehicul.

Ioniq îți dă sentimentul că este un altfel de Hyundai. În primul rând, este construit cu o foarte mare atenție pentru detalii, materialele sunt de bună calitate, la fel și îmbinările, spațiul interior este de nivel premium, alura este a unui sedan scump. Inginerii producătorului coreean au lucrat cu mare atenție la caroseria acestui automobile, care a fost gândit încă de la început ca fiind unul verde, cum îi spune și numele - Ioniq. Evident că ne află în era conumului de energie, astfel că farurile sunt cu LED, la fel ca și stopurile. Ergonomia lui Ioniq se reflectă și prin coeficientul aerodinamic pe care coreenii l-au obținut, acesta fiind de doar 0,24, ceea ce se transpune printr-o rezistență mică la frecare cu aerul, prin zgomot redus la viteze mari și o ținută de drum impecabilă. Dar, în primul rând, printr-un consum redus de combustibil, pentru că nu mi-a venit să cred atunci când m-am suit la volan că am o autonomie de 943 km cu un plin de benzină de 43 de litri și o baterie încărcată la 84% din capacitate, adică pentru 43 km în modul electric. Hyundai se laudă că un plin de energie și de benzină ajunge pentru peste 1.000 km. Și tind să cred că este posibil, dacă șoferul alege să meargă doar în modul ECO. Pentru că există și unul Sport și cu greu faci față tentației de a nu-l încerca.

Cât merge electric

Cea de-a doua surpriză a fost faptul că, spre deosebire de hibridele clasice, la care bateria este de mică capacitate și ajută mașina doar pentru câțiva kilometri sau pentru vârfuri de putere care sunt necesare la sprinturi sau depășiri, în cazul variantei plug-in, automobilul este capabil să ruleze o bună bucată de drum în modul electric. În cazul lui Ioniq, producătorul spune că vorbim despre 66 km în urban sau 52 km în ciclu mixt. Fapt e că eu am preluat mașina cu o autonomie electrică de 46 km, corespunzătoare unei încărcări de 84% din capacitatea acumulatorului de de 8,9 kW/h. Spre comparație, acumulatorul unui hibrid care nu e capabil să se încarce la priză este de 1,56 kW/h. După ce am încercat pentru circa doi kilometri modul Sport, în care mașina trece pe propulsia clasică, consumul a urcat la 1,1 litri/100 km. Apoi am mers în București, într-o zi de vineri, circa 26 km în modul electric/ECO, lăsând în mare parte mașina să aleagă cu ce tip de energie să se propulseze. Cert este că am ajuns la un consum de 0,3 litri/100 km după o oră de mers prin oraș la o viteză medie de 26 km/h.

Cum se încarcă

Alimentarea se poate face la benzinărie, la stațiile electrice dedicate și chiar la priza de acasă. Dezavantajul este că priza mașinii nu este una rapidă și nu depășește 22 kwh, așa că pentru a încărca acumulatorul de 8,9 kW/h sunt necesare 2,15 ore, spune producătorul. Eu am încercat la stația de la Lehliu, unde acum câteva luni am încărcat Kona, și pe heblul de 43 de kwH îmi arăta 2,2 ore până la un plin, în condițiile în care mai aveam circa 16% din capacitatea bateriei, un echivalent de doar 4 km. Partea bună la un astfel de hibrid este că acumulatorul se încarcă prin frânare recuperativă pe seama energiei cinetice pe care nu o mai transformă în căldură prin frânare. Astfel, după 50 km de mers pe autostradă, am ajuns la București cu un range electric de peste 40 km. Consumul în ciclu mixt este și el remarcabil. Eu am obținut 4,4 litri/100 km după un drum care a inclus autostradă și drumuri de oraș sau ambuteiaj. Modul ECO include funția „Coasting”, care analizeaza traficul și condițiile rutiere, contribuind la reducerea consumului de carburant. Modul Sport se obține prin trecerea levierului de la cutia automată cu dublu ambreiaj în șase trepte într-o altă poziție. Aici se poate și pilota cutia automată prin alegerea treptei de viteză. În acest mod sportiv se schimbă sunetul motorului, dispare propulsia electrică, iar bordul capătă un alt aspect. Turiația este și ea ridicată până la un nivel care să permită obținerea cuplului maxim de la motorul de 1,6 litri pe benzină în ciclu Atkinson. Acesta nu se laudă cu performanțe prea sportive, pentru că are 105 CP si un cuplu maxim de 147 Nm pe care-l obține pe la 4.000 de rot/min. Dar este ajutat, atunci când există energie disponibilă, de motorul electric care are 60,5 cai putere și un impresionat cuplu de 170 Nm disponibili încă de la prima apăsare a pedalei de accelerație. Combinate, cele două motoare sunt capabile să furnizeze 141 de cai putere, care duc mașina de 1,57 tone până la sută în 10,6 secunde și ating o viteză maximă de 178 km/h. Șoferul poate alege modul în care vrea să ruleze, dintr-un buton amplasat lângă schimbătorul de viteze, având la dispoziție modul automat, hibrid sau electric. De asemenea, poate schimba din padelele aflate în spatele volanului nu treptele de viteză, așa cum s-ar crede, ci nivelul de recuperare a energiei având la dispoziție trei trepte. Frânarea este similară celei de motor, ceva mai pronunțată la nivelul trei, și permite păstrarea aderenței roților la drum, fapt important mai ales pe un carosabil alunecos.

Interior premium

Ioniq măsoară 4,47 metri, dar poziționarea motorului și a bateriilor - acestea fiind puse sub scaunul pasagerilor - îi dă posibilitatea obținerii unui ampatament mare și a unui spațiu interior de nivel premium. Și portbagajul este destul de încăpător și ajunge la 351 de litri. Mai puțin plăcute au fost dimensiunea destul de mare a montantului A, ceea ce reduce ceva din vizibilitate mai ales la curbe strânse, dar și poziția spoilerului amplasat pe haionul din spate prin fracționarea lunetei. De efect este consola centrală pe care se află sistemul de climatizare care în staționare are aspectul unei suprafețe negre lucioase, pentru ca apoi să se lumineze în diferite culori, semne și marcaje. Hyundai nu a reușit să scape de culoare intensă de albastru-indigo folosită la multe dintre luminile interioare. Computerul de bord dispune de un ecran LCD de 7’’. Stilul și culoarea afișajului variază în funcție de modul de condus selectat și afișeză informații referitoare la viteză, consumul de combustibil și nivelul de încărcare a bateriei. Sistemul audio Infinity poate reda inclusiv fișiere de pe telefonul care este legat prin bluetooth la sistemul multimedia. Sistemul de navigație cu ecran tactil este de 10,25’’ și integrează pentru cinci ani serviciile Live care oferă informații în timp real despre vreme, trafic și chiar și radare. De asemenea, arată disponibilitatea locurilor de parcare și caută diferite puncte de interes. Încărcarea telefonului se poate face și wireless.

Sisteme de siguranță

Hyundai Ioniq a obținut cinci stele la testele EuroNCAP, grație și sistemelor de siguranță de care dispune. Sistemul de asistență la menținerea benzii de rulare (LKAS) alertează conducătorul auto în cazul schimbării benzii de rulare fără acționarea semnalizatoarelor. LKAS avertizează vizual și sonor, corectând proactiv poziția volanului, pentru a menține autovehiculul pe mijlocul benzii de rulare. Sistemul de monitorizare a unghiului mort (BSD) folosește tehnologia radar pentru a supraveghea părțile laterale spate ale mașinii și, în cazul în care este detectat un alt autovehicul, un semnal de alertă este afișat în retrovizoarele exterioare. Cu ajutorul senzorilor BSD, sistemul de avertizare la deplasarea în marșarier detectează vehiculele aflate în spate. Sistemul autonom de frânare permite detectarea pietonilor cu ajutorul senzorilor radar și al camerei frontale, AEB acționează în trei etape. Inițial, sistemul avertizează vizual și acustic, aplicând automat o forță de frânare a cărei intensitate crește treptat, pentru a evita riscul unui accident. Pilotul automat folosește radar frontal pentru a menține viteza și distanța constante

în raport cu autovehiculul din față, acționând automat accelerația și frâna. Sistemul eCall efectuează automat un apel la 112 în situația în care se declanșează airbag-urile, dar poate fi apelat și de șofer pentru urgențe. Ioniq hibrid plug-in este disponibil într-o singură variantă de echipare și ajunge la 24.805 euro cu tichetul Rabla Plus de 25.000 de lei acordat de stat și promoțiile de la importator.

Dezavantaje

- spoilerul din hayon

- montantul A destul de gros

- nu se poate încărca la stație rapidă

Avantaje

- consum mic

- autonomie mare

- tehnologii noi

CIFRE

- 8 ani garanție pentru baterie sau 160.000 km

- 10,6 secunde, sprintul până la 100 km/h

- 66 km, automia electrică urbană

Fotoexplicatie

Ioniq a fost proiectat pentru a fi livrat doar în variante de automobil verde, hibrid, plug-in sau electric