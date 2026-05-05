Mașinile electrificate domină creșterea înmatriculărilor noi în România

Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI), totalul pieţei de autoturisme este în scădere cu 14,7%, în primele patru luni ale anului 2026, fată de aceeaşi perioadă din anul anterior.



În aprilie, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creştere cu 2,7% faţă de aprilie 2025, iar cele electrificate înregistrează un plus 26,3%, marjă în care autoturismele pur electrice raportează o majorare 205%, până la 639 de unităţi.



Clasamentul mărcilor de autoturisme noi înmatriculate are pe primul loc Dacia - cu 1.711 unităţi, urmată de Toyota (1.062), Volkswagen (913), Skoda (775), Mercedes-Benz (445), Hyundai (396), BMW (394), Renault (366), Chery (356) şi Ford (353).



Pe segmentul modelelor auto, primele trei poziţii ale topului sunt ocupate, în ordine, de Dacia Duster - cu 726 de unităţi noi înmatriculate, Toyota Corolla (459) şi Dacia Logan (306).



APIA este o organizaţie non-profit, înfiinţată în anul 1994, membră a Organizaţiei Mondiale a Constructorilor de Automobile - OICA, din 1996.

