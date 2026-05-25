Energia, o armă geopolitică

Pe ecranele terminalelor financiare de la Londra sau New York, petrolul și gazele par doar un dinamic joc al numerelor dictat de o mecanică abstractă a cererii și ofertei. În realitate însă, adevărata arhitectură a puterii globale nu se scrie în algoritmi de tranzacționare, iar energia nu mai mimează neutralitatea pieței comerciale. Ea a devenit un instrument agresiv de guvernare și coerciție capabil să paralizeze economii industriale sau să aducă guverne la masa negocierilor fără a se trage un singur foc de armă.

Această nouă realitate depășește cu mult clasica „diplomație a petrolului” din secolul trecut. Astăzi, arsenalul energetic modern include strategii sofisticate de asediu economic. Pe de o parte, vorbim despre capacitatea de a sista brusc livrările pentru a induce paralizie industrială; pe de altă parte, asistăm la tehnici masive de inundare a pieței cu scopul de a prăbuși prețurile și de a falimenta rivalii geopolitici a căror stabilitate fiscală depinde direct de rente ridicate. Strategia Washingtonului, sintetizată adesea prin directiva agresivă de producție internă, ilustrează perfect acest tip de război asimetric prin supraofertă: un baril suplimentar extras dintr-un zăcământ de șist american nu este doar o unitate de energie, ci o rachetă economică lansată către bugetele naționale ale marilor exportatori rivali. Controlul asupra nodurilor energetice critice a devenit echivalentul modern al zidurilor castelelor medievale: cine deține cheia porții controlează supraviețuirea întregii cetăți. Dacă în trecut conflictele vizau controlul simbolic al capitalelor sau al clădirilor guvernamentale, realitatea dură a lunilor recente - culminând cu șocurile din martie 2026 - demonstrează că țintele militare și politice preferate s-au mutat pe harta infrastructurii critice. Rafinăriile concentrate, porturile de încărcare a gazelor lichefiate și rețelele de conducte reprezintă acum puncte unice de eșec pentru întregi continente.

Geografia fizică redevine, astfel, un destin implacabil. Strâmtoarea Ormuz, prin care în vremuri normale tranzita zilnic aproximativ 20% din oferta globală (circa 20 de milioane de barili), funcționează azi ca o menghină geopolitică. Un singur gest ostil în acest punct de strangulare, sau pe rutele vitale ale Canalului Suez și Strâmtorii Malacca, poate trimite unde de șoc capabile să destabilizeze imediat indicii inflației din Europa sau Asia. Un preț al barilului care depășește pragul critic de 90 USD poate genera instantaneu o presiune de până la 1,5 puncte procentuale adăugate lunar la inflația de consum, amenințând să arunce economiile în recesiune, așa cum s-a observat în momentele de vârf de 120 USD din primăvara acestui ani.

Există o tendință generală de a asocia tranziția către energia regenerabilă cu un soi de emancipare geopolitică. Este o iluzie periculoasă. Deși eforturile de decarbonizare sunt accelerate, petrolul continuă să asigure aproape 30% din mixul energetic global - o pondere uriașă, aproape dublă față de cea din timpul istoricei crize OPEC din 1973. Mai mult decât atât, trecerea la tehnologii curate nu elimină dependența, ci doar o relochează geografic și structural.

Noua geopolitică a energiei regenerabile se mută pe eșichierul mineralelor critice. Monopolizarea procesării litiului pentru baterii, controlul asupra elementelor de pământuri rare indispensabile infrastructurii eoliene sau dependența de exploatările de cobalt din zone cu o volatilitate politică cronică demonstrează că „securitatea energetică” doar își schimbă vocabularul, păstrându-și logica de fier. Schimbăm dependența de o conductă de gaz cu dependența de un lanț de aprovizionare cu minerale de înaltă puritate, dar vulnerabilitatea strategică rămâne intactă.

În această nouă eră a confruntărilor hibride, marile blocuri își ajustează instrumentele de apărare și atac colectiv. În timp ce structuri clasice precum OPEC și OPEC+ își folosesc pârghiile de producție pentru a menține prețurile în beneficiul unor state exportatoare, cluburile de consumatori - prin Agenția Internațională a Energiei - răspund prin mobilizări masive ale rezervelor strategice, cum a fost eliberarea istorică de 400 de milioane de barili din primăvara lui 2026. În paralel, strategii ambițioase precum cele ale Chinei caută să ocolească complet aceste mecanisme multilaterale prin pacte bilaterale directe, securizându-și resursele direct de la sursă.

Concluzia este pe cât de cinică, pe atât de inevitabilă: energia constituie nucleul dur al armelor strategice capabile să distrugă sau să salveze societăți.

Autorul:

Daniel Apostol Editorialist, analist economic și expert în politici publice, fondator ClubEconomic și România Durabilă.