Doina Pană reia afirmațiile privind otrăvirea cu mercur: Fostul ministru acuză interese din industria lemnului

Declarațiile au fost făcute duminică seara, în cadrul unei emisiuni difuzate de Antena 3 CNN.

Doina Pană, otrăvită de un fost colaborator?

Doina Pană afirmă că, în momentul în care a primit rezultatele analizelor care indicau intoxicația cu mercur, suspiciunile s-au îndreptat către un colaborator apropiat, persoană în care avea deplină încredere.

Potrivit fostului ministru, colaboratorul respectiv îi pregătea zilnic un suc natural de fructe la birou, ddeterminând-o astfel să renunțe să-și aducă de acasă băutura.

Ea susține că, imediat după ce a aflat rezultatele analizelor, , i-ar fi spus direct: „Numai tu ai putut să mă otrăvești”.

„Atunci nu m-am putut gândi decât la suc”, a afirmat fostul ministru, precizând că persoana vizată nu a spus nimic.

Fostul demnitar susține că intoxicația nu ar fi fost provocată de o singură doză, ci de o acțiune repetată. Ea a făcut din nou referire la o expertiză medicală, realizată în 2021, care ar fi confirmat prezența mercurului în organism.

„Nu mi s-a pus o singură doză, încât să mi se facă imediat rău. A fost ceva programat”, a declarat Doina Pană.

Aceasta a asociat presupusa otrăvire cu perioada în care conducea Ministerul Apelor și Pădurilor și cu măsurile adoptate împotriva exploatărilor forestiere ilegale.

Care ar fi motivul otrăvirii?

Doina Pană a enumerat mai multe decizii luate în timpul mandatului său, despre care afirmă că au afectat interese importante din industria lemnului. Printre acestea sunt dezvoltarea sistemului „Radarul Pădurilor”, monitorizarea transporturilor de lemn, transferarea sistemului către Serviciul de Telecomunicații Speciale și introducerea unor sancțiuni mai dure pentru transporturile ilegale.

Fostul ministru a modificat inclusiv legislația privind contravențiile silvice, astfel încât autoritățile să poată confisca mijloacele de transport folosite pentru defrișările ilegale.

„Am iritat foarte tare prin măsurile pe care le-am luat în 2014 și în 2017. Bineînțeles că am apucat să deblochez ceva ce se blocase intenționat”, a spus aceasta, referindu-se la rețelele implicate în exploatările forestiere ilegale.

Schweighofer a suferit pierderi majore

În cadrul emisiunii, Doina Pană a menționat și compania Holzindustrie Schweighofer, despre care a spus că ar fi fost una dintre firmele afectate semnificativ de măsurile adoptate în mandatul său.

Aceasta susține că societatea ar fi înregistrat pierderi importante după limitarea accesului la lemnul exploatat ilegal, însă a precizat că nu formulează o acuzație directă privind implicarea companiei în presupusa otrăvire.

„Nu acuz direct pe nimeni, dar nu pot să nu-i bănuiesc, pentru că au avut cele mai mari daune”, a declarat fostul ministru.

Ce a făcut Klaus Iohannis?

Doina Pană l-a criticat și pe fostul președinte Klaus Iohannis, susținând că nu ar fi tratat cu suficientă seriozitate cazul presupusei otrăviri.

Fostul ministru spune că situația ar fi trebuit discutată inclusiv în cadrul Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

În același context, ea afirmă că fostul șef al statului ar fi retrimis Codul Silvic în Parlamentul României, folosind argumente similare celor promovate de reprezentanții industriei lemnului.

De asemenea, aceasta a invocat apariția unor filmări cu camera ascunsă, realizate de o companie americană de investigații de mediu, în care reprezentanți ai industriei ar fi recunoscut preluarea de lemn tăiat ilegal.

Doina Pană a insistat astfel că presupusa sa otrăvire trebuie analizată în contextul intereselor economice majore din sectorul forestier și al măsurilor adoptate în timpul mandatului său pentru combaterea tăierilor ilegale.