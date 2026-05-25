România se repoziționează economic

Modelul de dezvoltare din ultimele două decenii - consum alimentat de venituri în creștere, acces facil la creditare, costuri reduse și conectare rapidă la economia europeană - începe să-și piardă din eficiență.

În locul acestuia se conturează un cadru economic în care avantajele tradiționale se erodează treptat, iar mecanismele de creștere devin mai fragile și mai dependente de factori externi.

Presiunea asupra modelului bazat pe salarii mici

Mult timp, unul dintre principalele atuuri ale economiei locale a fost forța de muncă ieftină. Aceasta a atras investiții semnificative în industrie, în special în producție și în sectoare logistice, unde diferențele de cost față de Europa de Vest erau decisive.

Acum, acest avantaj începe să se diminueze. Creșterile salariale din ultimii ani au redus diferența competitivă, iar companiile sunt tot mai puțin dispuse să compenseze aceste creșteri doar prin scumpiri.

În schimb, apare o tendință tot mai vizibilă: reducerea dependenței de muncă umană prin automatizare. Tehnologiile de producție devin tot mai avansate, iar procesele industriale sunt reorganizate pentru eficiență maximă. Sectoarele care au atras masiv investiții după aderarea la UE sunt tocmai cele în care această transformare e cea mai rapidă.

Industria auto reprezintă un exemplu relevant. Scăderea comenzilor externe, dificultățile economice ale partenerilor europeni și schimbarea direcției către vehicule electrice obligă companiile să se adapteze. Această adaptare înseamnă restructurare și eficientizare. Pe scurt, modelul „muncă ieftină = creștere” nu mai funcționează la fel.

Se conturează astfel o realitate nouă: producția crește sau se menține, dar cu resurse umane mai puține.

Daron Acemoglu și Simon Johnson au arătat în cercetările lor privind automatizarea și piața muncii că economiile bazate pe avantajul salariilor mici devin vulnerabile atunci când tehnologia începe să înlocuiască accelerat forța de muncă industrială.

Energia devine factor structural de cost

Un alt element esențial care redefinește economia este energia. Dacă în trecut costurile energetice erau relativ predictibile și accesibile, situația actuală e mult mai volatilă.

Tensiunile geopolitice, conflictele și politicile climatice europene schimbă profund modul în care funcționează piețele de energie. Pentru o economie precum cea a României, dependentă de industrie și transporturi, efectele sunt semnificative.

Fluctuațiile prețurilor la petrol și gaze nu mai sunt absorbite ușor, ci se transmit rapid în costuri și, în final, în prețurile pentru consumatori. Creșterea accentuată a petrolului într-un interval scurt demonstrează cât de rapid se poate modifica întregul lanț economic.

Impactul nu se limitează la industrie. Agricultura devine mai vulnerabilă, costurile din lanțul logistic se majorează accentuat, iar presiunea asupra prețurilor alimentare crește. În plus, schimbările de politici europene indică o perioadă în care costurile energetice ridicate ar putea deveni structurale, nu doar conjuncturale.

În analiza tranziției europene, Joseph Stiglitz a avertizat repetat că noile costuri climatice și energetice pot accentua presiunile inflaționiste și eroda competitivitatea industrială, în special în economiile dependente de importuri de energie.

Consumatorul își schimbă reflexele

Unul dintre motoarele principale ale economiei românești a fost consumul. Expansiunea comerțului, dezvoltarea pieței imobiliare și creșterea creditării au fost susținute de încrederea consumatorilor și de creșterea veniturilor.

În prezent, acest comportament începe să se modifice. Populația devine mai precaută - oamenii nu mai cheltuiesc la fel de ușor ca înainte. Accentul se mută către economisire și prudență, iar deciziile de consum sunt luate mult mai atent.

Produsele mai ieftine câștigă teren, promoțiile devin mai importante, iar achizițiile mari sunt adesea amânate. Această schimbare de comportament are efecte directe asupra economiei: ritmul vânzărilor încetinește, iar sectoarele dependente de consum resimt o presiune tot mai mare.

Pe măsură ce încrederea scade, efectul se amplifică. Gospodăriile își reduc cheltuielile, companiile își revizuiesc planurile, iar instituțiile financiare devin mai prudente în acordarea creditelor.

Dependența de finanțarea europeană

Un alt element care capătă importanță e rolul fondurilor europene. În perioada următoare, o parte semnificativă din investițiile publice și chiar din creșterea economică va depinde de aceste surse de finanțare.

Această situație modifică echilibrul economiei. Nu mai este vorba doar despre dinamica internă, ci și despre capacitatea autorităților de a gestiona proiecte, de a implementa reforme și de a menține stabilitatea politică.

În același timp, mediul privat adoptă o poziție mai precaută. Dobânzile mai ridicate și incertitudinile externe reduc apetitul pentru investiții riscante sau pentru extinderi accelerate. Economia devine astfel mult mai sensibilă la șocuri și la schimbările de percepție din piețe.

O economie influențată de percepții

O transformare importantă, dar mai puțin vizibilă, este cea legată de comportamentul economic influențat de percepții. În perioade stabile, deciziile sunt bazate pe încredere și previzibilitate.

În contextul actual, caracterizat de inflație, instabilitate geopolitică și fluctuații puternice ale costurilor, reacțiile devin mai prudente. Companiile tind să anticipeze riscurile și să ajusteze prețurile din timp. Consumatorii își reduc rapid cheltuielile, iar investitorii devin mult mai atenți la orice semnal negativ.

Această schimbare de comportament amplifică volatilitatea și face economia mai dificil de stabilizat.

Teoria anticipațiilor inflaționiste, dezvoltată de Milton Friedman, explică exact acest tip de reacție: atunci când populația și companiile se așteaptă la noi scumpiri, comportamentul economic tinde să accelereze chiar procesul inflaționist.

Un nou tip de echilibru economic

Toate aceste evoluții indică faptul că România intră într-o etapă diferită față de cea din ultimii ani. Se conturează un model în care creșterea economică este mai lentă, mai volatilă și mult mai dependentă de decizii externe - un context în care erorile de politică economică devin tot mai costisitoare.

Energia nu mai este ieftină, finanțarea este mai scumpă, consumul nu mai crește în același ritm, iar tehnologia reduce nevoia de forță de muncă. În paralel, fondurile europene devin esențiale pentru menținerea investițiilor.

Diferența majoră este că aceste schimbări nu mai par temporare. Ele indică o transformare profundă a economiei. O țară care s-a dezvoltat pe baza unor avantaje specifice va trebui să se adapteze rapid unui context complet diferit, în care eficiența, productivitatea și stabilitatea devin criterii decisive. Adaptarea nu mai este o opțiune, ci o necesitate.