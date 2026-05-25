UDMR cere demisia imediată a ministrului Culturii!

Formațiunea se delimitează ferm de conținutul materialului și afirmă că astfel de declarații sunt incompatibile cu statutul unui demnitar al statului român.

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond

„Referitor la materialul audio apărut în spațiul public și atribuit ministrului Culturii, Demeter András István, UDMR se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații, incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și de natură să afecteze încrederea în instituțiile statului și în valorile serviciului public.

Pentru Uniune, respectul față de interesul public, funcționarea democratică a instituțiilor și parcursul euroatlantic al României reprezintă principii clare și asumate.

Considerăm că, într-un astfel de context, demisia ministrului este gestul firesc și responsabil. Declarațiile de acest tip nu afectează doar imaginea unei persoane, ci proiectează efecte nedrepte și de durată asupra comunității maghiare și asupra reprezentării sale politice.

Tocmai de aceea, este important ca responsabilitatea publică să fie asumată cu luciditate și decență.

În același timp, considerăm că această situație trebuie tratată cu echilibru și responsabilitate, fără instrumentalizare politică și fără transformarea unei controverse individuale într-un discurs care stigmatizează o întreagă comunitate etnică. Critica unor declarații sau comportamente nu poate justifica generalizările și etichetările colective”, a anunțat Botond.

O înregistrare audio mai veche cu Demeter András István arată că aceasta a spus „Vând radioul la ruși cu 5 milioane (de euro) și îmi bag p..a în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”, în cadrul unei discuții de la ministerul Culturii.

Ministrul nu a negat înregistrarea. Ministrul Demeter András István explică unor angajați ai Ministerului Culturii reacția pe care a avut-o în 2012, când Parchetul General (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România, unitatea de parchet de cel mai înalt grad din țară, aflată în vârful ierarhiei Ministerului Public) l-a audiat într-un dosar de corupție care investiga o posibilă fraudă la Radio România în urma achiziției postului Radio Chișinău din Republica Moldova.

„Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație – toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului -, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.red., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p(…)la în interesul național, pentru că eu sunt ungur! Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare, și dumneavoastră mă fu(…)eți cu p(…)la îndoită aicea”.

(sursa: Mediafax)