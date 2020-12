Lewis Hamilton este încă afectat de COVID-19, înainte de Marele Premiu de F1 de la Abu Dhabi

Depistat pozitiv cu COVID-19 înainte de cursa din Bahrain, Lewis Hamilton susține că nu este 100% recuperat, având încă unele probleme cu respirația.

Epuizarea fizică și pierderea în greutate sunt de asemenea probleme cu care se confruntă Hamilton, care pornește în cursa de duminică de la Abu Dhabi de pe poziția a treia a grilei de start.

Septuplul campion mondial de Formula 1, Lewis Hamilton a revenit pentru ultima cursă de Formula 1 a acestui sezon, după ce fusese afectat Covid 19.

Englezul a lipsit de la cursa de săptămâna trecută din Bahrain, fiind afectat de infecția cu SARS Cov2. El a fost testat negativ în cursul acestei săptămâni, la 10 zile după ce fusese confirmat prima dată. La timp pentru a-și putea relua locul în echipă pentru Abu Dhabi.

„Nu sunt 100%", a spus Hamilton pentru BBC Sport, după ce a reușit doar o clasare pe poziția a treia în lupta pentru pole cu Max Verstappen de la Red Bull și cu colegul său de la Mercedes, Valtteri Bottas. „Încă mai simt că plămânii mei nu sunt în cea mai bună stare. Dar aș conduce și cu o singură mână. Asta facem noi ca piloți de curse. Nu va fi cea mai ușoară cursă, dar mă voi descurca și voi da tot ce am mai bun”.

La fel ca majoritatea celor care au trecut cu bine prin această boală, Hamilton susține la rândul său că cea mai mare problemă cu care s-a confruntat este cea a lipsei de energie. „Una dintre simptome este epuizarea fizică”, a spus el. „Am încercat să

dorm cât mai mult posibil, dar recuperarea nu este la fel de ușoară ca în trecut. În plus, am pierdut destul de mult în greutate în acea săptămână. Deci nu sunt 100%, la fel ca atunci când am concurat ultima dată. Dar asta nu mă va împiedica în niciun caz să dau tot posibilul duminică. " a mai precizat englezul pentru BBC Sports.

