Furia urbană: Ce oferă BMW pentru un M de 66.000 de euro

Și senzația la bordul lui M135 este unică. Nimic nu se compară cu forța care te lipește de scaunul M atunci când dai gaz și cu sunetul scos pe cele patru evacuări. E o mașină pentru distracție cu adrenalină, dar poate fi folosită și ca un hatchback de familie, dacă înțelegi că suspensia este ceva mai tare decât la o clasică. Pentru 66.000 de euro cu opționale, bavarezii oferă o mică inginerie fantastică pe patru roți.

Grila dublă a lui M135, redesenată pentru a fi mai joasă și mai lată, evită estetica altor modele BMW. Aici, totul e proporționat. Farurile LED adaptive sunt tăiate subțire, cu un design ce pare inspirat de ochii unei feline care tocmai a detectat o pradă slabă în retrovizoare. Îți oferă acel sentiment că mașina te analizează înainte să decizi dacă meriți să o conduci. Sub faruri, există prizele de aer. Funcționale, nu doar pentru poză. Ele chiar trag aer pentru a răci frânele, ceea ce e o idee foarte bună dacă ai de gând să înveți cu adevărat ce înseamnă „tracțiune integrală sportivă pe asfalt fierbinte”. Privit din lateral, M135 păstrează proporțiile unui hatchback clasic, dar o face cu mușchi. Linia mediană este tensionată, ușor ascendentă, ca și cum mașina ar fi mereu în mișcare. Pragurile pronunțate, jantele de 18 sau 19 inchi, și detaliile negre lucioase sugerează că M135 a învățat lecția de stil de la frații mai mari din familia M, dar a adăugat și puțină aroganță tânără. Cineva, undeva, a avut grijă să nu încarce designul. Nu sunt inserții de plastic inutile sau detalii dramatice fără sens. Este genul de mașină care nu simte nevoia să fie țipătoare pentru a fi remarcată. Ajungem în spate, și aici lucrurile devin cu adevărat interesante. Stopurile LED sunt mai subțiri, mai agresive, cu o semnătură luminoasă care pare că a fost desenată în timpul unei ședințe de brainstorming între un samurai și un designer de navete spațiale.Difuzorul e discret, dar prezent mai mult pentru impresie artistică, flancat de două evacuări care chiar sunt reale.

Inima unui M

Sub capota lui BMW M135 se află un motor care, pe hârtie, nu pare să scrie istorie. Un simplu 4 cilindri, 2.0 litri turbo, cod nume B48, același motor care apare și în alte modele BMW. Dar aici, în M135, motorul nu mai e băiatul bun care te duce la birou. E băiatul care face drifturi în parcarea de la birou și pleacă înainte să vină paza. Puterea ajunge la 300 cai, iar cuplul este de 400 de Nm. Sprintul până la sută se face în 4,9 secunde. Cu noua transmisie Steptronic cu 7 trepte și dublu ambreiaj și sistemul xDrive, M135 e mai eficient decât un espresso dublu băut pe stomacul gol. Tracțiunea integrală inteligentă te ține lipit de asfalt, redistribuind puterea unde trebuie, când trebuie. În curbe, te ajută să fii un mic erou local. Iar pe linie dreaptă, vei descoperi că M135 nu e doar rapid pentru un hatchback. E rapid, punct. Sunetul motorului nu e un concert de simfonie bavareză ca pe vremuri, dar e destul cât să-ți spună că mașina lucrează pentru tine. Nu există opțiune manuală, dar în spatele volanului tronează două padele mari care îți permit să pilotezi ca un adevărat pilot de curse. Cât despre consum, eu am înregistrat cu decent 7,8 litri/100 km după un parcurs de peste 300 km care a inclus autostradă, curbe de deal și traseu în București. În Capitală, o zi de luni mi-a adus un consum mediu de 9,2 litri/100 km, dar nu m-am putut abține să n-o calc atunci când am avut ocazia. Cutia de viteze poate fi pusă în modul de schimbare normal sau în cel sport.

Acea senzație...

Poate cel mai importat la un hot hatch cum este M135 este feelingul atunci când îl conduci. Apeși butonul Start și motorul toarce. Nu rage, nu urlă, nu vrea să te impresioneze ca un câine care își vede stăpânul după o lună. Toarce. Calm. Încrezător. În modul Comfort, totul este domestic. Volanul are greutatea corectă, suspensia îți protejează șalele, iar cutia schimbă lin, ca un valet bine crescut. E genul de comportament care îți permite să mergi la serviciu, să iei copilul de la grădi și să pari un cetățean respectabil. Dar, bineînțeles, nu de asta ai cumpărat un M135, nu? Așa că treci în Sport. Și atunci se întâmplă ceva. Cutia devine brusc mai nervoasă, motorul își adâncește vocea, iar volanul capătă o greutate de parcă tocmai ai semnat un contract pe viață cu Nürburgringul. Pedala de accelerație devine o telecomandă pentru realitate: apeși și lumea începe să se deruleze în fața ta ca un slideshow cu viteză dublă. Direcția este precisă. Nu „wow, simt fiecare frunză de pe drum” ca pe unele mașini sport prea entuziaste, dar suficient de directă încât să poți plasa mașina exact unde vrei. În oraș, pare docilă. În viraje rapide, se transformă într-un bisturiu. Nu e haotică, nu se bâțâie. Este exactă, germană, disciplinată – dar cu o ușoară tendință de a te încuraja să faci prostii. xDrive-ul e și el acolo, dar nu simți că-ți fură spectacolul. Sistemul de tracțiune integrală preferă discreția. Nu te ceartă, nu te sperie. Te ajută să ieși din viraje cu viteză obscenă și tracțiune de tip „cum naiba a făcut asta?”. Nu subvirează, nu se aruncă, nu se bâlbâie. Este aliatul perfect pentru condus rapid, dar și sigur. Suspensia este poate cea mai mare surpriză. Nu e beton, nu-ți rupe coloana. Este fermă, dar nu violentă. În Sport+ devine clar că M135 nu e doar o rachetă de asfalt – e o rachetă cu amortizoare inteligente. Suficient de rigidă pentru precizie, suficient de iertătoare pentru viața reală.

Îngerii păzitori

BMW M135 2025 e o mașină rapidă. Foarte rapidă. Genul de rapiditate care te face să crezi că ai putea concura cu un avion de linie pe un drum național. Și tocmai pentru că e rapidă, BMW a umplut-o de sisteme de siguranță care nu doar că te protejează, dar uneori te și trag discret de mânecă: „Poate e cazul să nu intri în curba aia cu 110…” Asistentul de frânare de urgență, cu detectare pietoni și bicicliști. Ai văzut vreodată un pieton cu telefonul în mână care traversează aiurea? BMW-ul l-a văzut. Și, dacă tu te gândeai la playlist, el frânează. Brusc. Dar controlat. Îți salvează permisul, nervii și poate chiar o viață. Ce fac Lane Departure Warning și Lane Keep Assist? Să zicem că ai adormit un pic. Sau poate doar ai fost distras de un GTI care te provoacă. Mașina simte când ieși de pe bandă și te trage ușor înapoi, fără dramă. E ca o mamă grijulie, dar cu software de miliarde de euro. Blind Spot Detection funcționează ca un al treilea ochi – dar unul sobru, german, care nu doarme niciodată. Dacă încerci să schimbi banda și apare o mașină în unghiul mort, mașina se panichează discret și aprinde un mic LED portocaliu. Adaptive Cruise Control cu funcție Stop&Go îți ține distanța, frânează, pornește din nou. Poți merge din București până în Brașov fără să atingi frâna. Atenție: nu e pilot automat pentru leneși, ci pentru șoferi inteligenți care înțeleg că uneori traficul e mai rău decât relația din care tocmai ce-ai ieșit. Sistemul nu repornește mașina dacă simte că nu ești atent la trafic și-ți atrage atenția cu un mesaj în bord. Traffic Sign Recognition citește semnele rutiere mai bine decât tine când n-ai băut cafeaua. Și le afișează clar în bord, ca să nu spui că n-ai știut că acolo era 30 km/h și nu 130. Asistentul de evitare a coliziunilor laterale are grijă să păstreze o distanță laterală de siguranță, mutând subtil volanul.

Habitaclu sport premium

Primul lucru pe care-l observi când intri în M135 nu e volanul, nu sunt scaunele, ci ecranul. Sau mai bine zis, ecranele, pentru că ai în față o adevărată panoramă digitală: un curved display imens, cu o combinație de 10,25 inchi pentru instrumentar digital și 10,7 inchi pentru infotainment. Împreună, par să-ți spună: „Bine ai venit în viitor, unde totul se controlează prin swipe și voice command, dar tot o să-ți fie dor de un buton de volum.” Piele fină, plastice moi, inserții metalice. Totul pare bine închegat, precis, fără jocuri sau scârțâituri. Scaunele sport față cu siglă M, luminate noaptea, sunt surprinzător de confortabile, te țin ferm în curbe, dar fără să-ți transforme coastele în origami. În spate? Eh… e un hatchback compact, nu o limuzină. Suficient pentru doi adulți, dacă nu-s jucători de rugby. Totul e orientat către șofer, layout logic, ergonomic, dar fără să fie plictisitor. Ai iluminare ambientală configurabilă, HUD opțional care proiectează tot ce trebuie pe parbriz și sistemul de climatizare integrat în ecran. Sistemul iDrive 9, modern, fluid, rapid, dar te va face să-ți dorești un tutorial. Are funcții peste funcții: navigație cu realitate augmentată, comenzi vocale, conectivitate 5G, integrare completă Android Auto și Apple CarPlay, plus un AI care învață obiceiurile tale. Sistemul audio e premium, Harman Kardon. Puternic, clar, cu bas cât să-ți vibreze omoplații. Spații de depozitare corecte. Nimic revoluționar. Glovebox, buzunare decente în uși, două suporturi de pahare. Dar ai și o zonă de încărcare wireless mare, unde poți uita telefonul la fiecare plecare.

M135 nu vrea să te impresioneze cu forme exagerate. Vrea să te lase în urmă. Rapid. Și cu stil.

4,9 secunde până la sută

250 km/h viteza maximă limitată

300 de cai putere din 1998 cm3

Avataje

sportivitate

design

consum bun raport la putere

Dezavantaje