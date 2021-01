Lupta pentru mașina anului

Titlul de Mașina Anului în Europa se va anunța pe 1 martie. Lista de 29 de automobile care au fost selectate la nominalizare s-a redus la șapte după ce juriul format din 60 de jurnaliști a revizuit clasamentul. Dacia Sandero a ratat calificarea pe lista scurtă, la fel cum au făcut-o și Audi A3, BMW Seria 2 Gran Coupe, Ford Explorer, Mazda MX-30, Mercedes-Benz GLA, Honda e, Toyota Mirai sau Volkswagen Golf. Pentru a se putea califica, toate mașinile trebuiau să fie disponibile spre comercializare în cel puțin cinci țări din Uniunea Europeană până la finalul anului 2020. Anul trecut titlul a fost câștigat de Peugeot 208. Lista finalistelor acoperă toate gusturile. Există o electrică dedicată - ID3, un off-road legendar reinventat - Defender, o familistă convinsă - Octavia, un SUV-uleț - C4, o provocare a unei mărci noi - Formentor și chiar două mașinuțe de oraș - Yaris și Fiat 500.

Citroen C4 se prezintă cu o alură complet nouă și o siluetă de SUV Coupe. Pentru înlocuitorul lui C4 Cactus, PSA propune pentru noul model trenuri de rulare clasice cu motoare pe benzină și diesel, dar și o versiune complet electrică cu numele ë-C4. C4 este disponibilă cu cinci versiuni pe benzină de până la 155 CP și două variante diesel de până la 130 CP, în timp ce versiunea electrică e-C4 oferă 136 CP și are o autonomie de 350 de kilometri. Modelul constructorului francez are are o lungime de 4.360 mm, o lățime de 1.800 mm și o înălțime de 1.525 mm, în timp ce ampatamentul ajunge la 2.670 mm. Există schimbări de design față de generația anterioară, cu linii moderne inspirate în special de la Citroen C5 Cactus, iar semnătura farurilor și stopurilor led are forma literei V pentru mai mult dinamism. C4 Coupe are un volum al portbagajului de 380 de litri și este disponibil în 31 de combinații de culori, datorită celor 7 culori exterioare și a celor 5 pachete de culoare. La interior, C4 are o planșă de bord ce include un ecran touch cu diagonala de 10 inchi, dar și controlere fizice pentru setările sistemului de climatizare.

Sportiva

Formentor este primul model de sine stătător dezvoltat de Cupra. În România, pentru moment, SUV-ul este disponibil doar cu motorul pe benzină de 2.0 litri cu 310 cai putere, la un prețul de pornire de 46.111 euro. „Formentor este primul model de sine stătător dezvoltat de Cupra și reprezintă un punct important în proiectul nostru de a cuceri cât mai mulți pasionați. Formentor va deveni un pilon al mărcii și marchează începutul unei etape interesante”, declara CEO-ul Cupra despre noul SUV. Motorul lui Formentor permite o accelerația de la 0 la 100 km/h în 4,9 secunde, iar viteza de top este limitată electronic la 250 km/h. SUV-ul este fabricat la uzina din Martorell, iar potrivit informațiilor oficiale, producția inițială a fost stabilită la 160 de unități pe zi.

Micuțele

Fiat 500 este o marcă cu o istorie de 60 de ani în spate. Versiunea 2020 are o caroserie remodelată complet față de cea din 2007, cu noi faruri şi stopuri, bare de protecţie, grilă de radiator. Spre deosebire de predecesor, maşina e cu 6 cm mai lată (1,69 m), cu 6 cm mai lungă (3,63 m), în timp ce ampatamentul a crescut cu doar 2 cm (până la 2,62 m), deşi per total maşina este încă sub patru metri lungime. Există și o versiune hibrid, dezvoltată de la zero, care dispune de un motor electric sub capotă (circa 120 CP), care îl ajută să facă 0-50 km/h în 3,1 secunde, 0-100 în 9 secunde, până la o viteză maximă limitată la 150 de km/h. S-a pus accentul pe autonomie şi pe timpul de încărcare. Are o baterie litiu-ion de 42 kWh, care va asigura o autonomie de până la 320 km în ciclu WLTP. Sistemul de propulsie are trei moduri de rulare: Normal, Range activează funcția cu o singură pedală și Sherpa, care optimizează resursele disponibile. Noul 500 oferă un complex de pilotare semiautomatizată de nivel 2 și un sistem de infotainment UConnect 5 bazat pe un ecran tactil de 10,25 inchi, combinat cu un asistent vocal. Toyota a redus lungimea totală a noului Yaris cu 5 mm (3.940 mm), dar, în același timp, i-a mărit ampatamentul cu alţi 50 mm (2.560 mm). Platforma nouă a mai permis reducerea înălţimii totale cu 40 de mm (1.470 mm). Pe lăţime a crescut cu 50 de mm (1.745 mm), ceea ce a dus la mărirea spaţiului interior, în parte datorită ecartamentelor mai mari. În comparaţie cu şasiul anterior, centrul de greutate al GA-B a fost coborât cu 15 mm, au fost mărite ecartamentele, după cum am menţionat, a fost revizuită geometria platformei, iar caroseria a devenit mai rigidă cu 30% pentru a reduce vibraţiile şi sunetele nedorite. Locul şoferului stă acum cu 60 de mm mai în spate. Greutatea noului Yaris a scăzut cu 50 kg și ajunge la 950 kg. Noul Yaris este echipat cu un sistem de propulsie hibrid din a patra generație, care constă dintr-un nou benzinar de 1.5 litri, un motor electric cu 61 CP și un variator electromecanic. Cockpitul a fost dezvoltat în jurul conceptului „mâini pe volan, ochi pe drum”. Informațiile sunt prezentate în mod clar și direct șoferului din trei surse interconectate: ecranul central al sistemului multimedia standard Toyota Touch, un afișaj multi-informativ TFT în panoul de bord şi un head-up display color de 10 inchi.



Legenda

Land Rover a transformat noul Defender dintr-un vehicul pentru drumuri grele, cum a fost lansat în 1948, într-un SUV de lux care costă peste 85.000 de euro. Noul Defender primește cele mai noi motoare din panoplia Land Rover: 2 litri turbodiesel cu 200 și 240 CP, 2 litri turbo benzină cu 300 CP și noul 3 litri turbo benzină cu 6 cilindri în linie și sistem mild hybrid cu 400 CP. Ampatamentul lui Defender a ajuns la 3 metri la o lungime a mașinii care atinge 5 metri, cu roata de rezervă prinsă de hayon. Pentru că este un off-road pursânge, se laudă cu cifrele care îl fac imbatabil de drumuri grele: unghi de atac de 38 grade, respectiv de 40 de grade la ieșire și de 28 grade central. Cursa suspensiei roții care ajunge la 500 mm, iar garda la sol este de 291 mm. Suspensia pneumatică adaptivă este standard și mai poate ridica mașina cu 75 mm sau în caz extrem, cu încă 70 mm ajungând până la 436 mm. Sistemul Terrain Response 2 înglobează acum absolut tot ce ai nevoie în off-road, inclusiv funcția Wade sensing. La interior există indicatoarele de bord digitale afișate pe ecranul de 12,3 inchi, în configurație cu unul sau două instrumente de bord sau cu harta de la navigație afișată pe tot ecranul, iar sistem audio Meridian ajunge la 400 W cu 11 difuzoare.

Familista

A patra generație Skoda Octavia păstrează în mare parte gabaritul modelului precedent. Cu o lungime de 4.689 mm, o lățime de 1.829 mm și o înălțime de 1.470 mm, noua Octavia este cu 19 mm mai lungă, cu 15 mm mai lată și cu 9 mm mai înaltă. Priza de aer din spoiler se întinde pe toată lățimea mașinii, farurile cu LED sunt mai subțiri, stopurile LED, mai alungite, iar linia de coupe este accentuată de capacul portbagajului. Ampatamentul a crescut cu 6 mm de la 2.680 mm la 2.686 mm. Gama de motoare este largă și acoperă toate nevoile. Sunt disponibile trei motoare pe benzină: 1.0 TSI/110 CP cu turbină cu geometrie variabilă, 1.5 TSI ACT/150 CP cu noua transmisie manuală cu 6 trepte MQ281 sau 1.5 eTSI/150 CP mild hybrid cu transmisie DSG cu 7 trepte și 2.0 TSI/190 CP plus în premieră primul Plug-In Hybrid la Octavia cu 204 CP în total. Interiorul este mai elegant și cuprinde o planșă de bord cu inserția de piele artificială în dreptul ecranului sistemului multimedia. Echiparea Style vine cu sistemul de navigație de top Columbus cu ecran tactil de 10 inchi, hărți cu toată Europa și comandă vocală și cu indicatoare de bord virtuale afișate pe un ecran de 10,25. Volumul portbagajului este de 600 litri.

Electrica

ID.3 este singura electrică pursânge din concurs. Electrica VW vine în șase versiuni: Life – Style – Business – Family – Tech – Max. Toate se bazează pe modelul de bază ID.3 Pro Performance cu o baterie de 58 kWh pentru o autonomie de până la 420 km (ciclu WLTP), cu sistemul de propulsie cu motor electric de 204 CP/310 Nm pe puntea din spate (tracţiune spate respectiv), lucru care îi permite maşinii să facă 0-60 km/h în 3,4 secunde cu o singură treaptă de viteză. Clienții au primit gratuit și o actualizare pentru cele două funcții digitale AppConnect. Caracteristica de distanță a head-up display-ului cu realitate augmentată pentru versiunile Tech și Max urmează să apară în primul trimestru al anului 2021. Fără echipament opțional, modelul ID.3 ProPerformance pleacă de la 33.796 de euro. În funcție de echiparea aleasă ID3 vine cu pachetul confort, care include încălzire pentru volan şi scaune, faruri matrix LED, stopuri full LED cu semnalizatoare de direcţie dinamice şi acoperiş panoramic din sticlă, Travel Assist, Side Assist și Emergency Assist, scaune frontale reglabile electric în 12 poziţii şi cu funcţie de masaj, servo direcție progresivă și şasiu DCC (Dynamic Chassis Control) cu amortizoare adaptive.

- 436 mm garda la sol pentru Defender

- 6 opțiuni de echipare pentru ID3

- 600 de litri, portbagajul oferit de Octavia