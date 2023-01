Revoluția electrică la mașinile clasice

Așa se face că noul X1 vine cu un design care-l face ușor de confundat cu un model electric, atât la exterior, cât și la interior, chiar dacă este vorba despre un benzinar, hibridizat, ce-i drept. Am testat nou X1 cu motor de 2 litri și 204 cai pe un drum de peste 400 km, ca să văd ce-mi oferă pentru cei 65.000 de euro pentru care se vinde.

Dacă îl vezi pe stradă e greu să nu-l confunzi cu frații săi electrici. A treia generație X1 pare un lup în blană de oaie. Adică s-ar prezenta ca un electric pursânge, cel mai bun prieten al mediului, dacă sub capotă nu i-ar toarce un benzinar turbo de doi litri, care scoate la iveală 204 cai putere. Și ăștia asezonați cu puțin hibrid, așa cum îi stă bine oricărui autovehicul care iese în zilele astea pe porțile fabricilor de mașini. Și benzina se simte, și se vede mai ales la autonomie. Atunci când te așezi la volan și vezi în bord că poți parcurge peste 600 km fără să oprești la o pompă de benzină te simți în siguranță. Eu am reușit chiar să parcurg, în patru zile, peste 430 km și să predau mașina cu o autonomie de peste 300 km. Cu puțină economie aș fi ajuns chiar la 800 km cu un plin de benzină și 204 cai la patru roți ce duc cuplul la asfalt.

Liniile viitorului

Modelul pe care l-am testat a venit cu ce-a avut mai frumos BMW printre opționale, adică Pachet M Sport și Edition „Signature” plus o culoare bestială Gri Frozen Pure. Partea frontală verticală este dotată cu faruri LED subţiri, o grilă BMW mare, aproape pătrată, linii în formă de X care radiază în lateral şi benzi cromate în priza de aer inferioară. În plus, există faruri LED adaptive cu faza lungă cu funcţie matrix, semnalizatoarele pulsatorii şi distribuţia variabilă a luminii. Suprafeţele sculptate expresiv şi linia lungă a acoperişului sunt trăsăturile distinctive ale siluetei întinse dinamic a noului model. Privite din spate, geamul subţire al hayonului, liniile orizontale, luminile LED atractive şi pasajele evazate ale roţilor produc imaginea tipică SAV - Sports Activity Vehicle.

Un pic hibrid

BMW a fost dintotdeauna sinonim cu puterea și precizia. X1 nu se lasă mai prejos. Motorul de doi litri turbo trage perfect, iar inteligența artificială de pe mașină știe să-i ofere șoferului mai multe mașini într-una singură. Adică poți avea la dispoziție un SAV confortabil, un SAV dezlănțuit și puternic sau un SUV capabil să se cațere pe drumuri desfundate. Și asta nu e tot, X1 nu-și schimbă doar comportamentul, ci și interiorul în funcție de dorința și comanda șoferului. BMW X1 xDrive23i, echipat cu motor cu patru cilindri, știe să producă o putere maximă de 160 kW/218 CP, dezvoltată prin combinaţia dintre motorul termic de până la 150 kW/204 CP şi motorul electric integrat ce oferă până la 14 kW/19 CP. Tehnologia mild-hybrid 48V de a doua generaţie cu un motor electric integrat în transmisia Steptronic cu şapte trepte este la îndemână pentru a ajuta la creşterea eficienţei şi a livrării puterii la motorul pe benzină. X1 oferă o construcţie a caroseriei care reduce masa şi, în acelaşi timp, creşte rigiditatea, un ampatament lung, ecartamente mai mari decât ale modelului predecesor şi îmbunătăţiri specifice ale suspensiei faţă cu braţ transversal şi ale cele spate cu trei braţe. Sistemul de control al patinării roţilor faţă, denumit ARB - introdus prima dată pe BMW i3s - oferă beneficii atât pentru tracţiune, cât şi pentru stabilitatea direcţională. Alte caracteristici noi includ sistemul de frânare integrat şi amortizoarele cu răspuns variabil în funcţie de cursă pe puntea faţă. Suspensia M adaptivă livrează amortizare selectivă în funcţie de cursă, direcţie sport cu răspuns mai direct şi scade cu 15 milimetri garda la sol. Cu atâtea sisteme, nu e de mirare că X1 se mișcă fără cusur, atât pe autostradă la viteze mari, cât și pe serpentine ac de păr. Consumul mediu la o viteză de 40 km/h nu depășește 8 litri/100 km, scade la 5 litri/100 km în extraurban și urcă la 10 litri/100 km în trafic intens. Este de mare ajutor, la eficiență, sistemul adaptiv, care știe să păstreze automat distanța și viteza față de mașina din față, chiar și pe șoselele aglomerate. Pentru pasionații de off-road, X1 oferă setări separate, cum ar fi asistență specifică pentru acest tip de traseu sau Hill Descent Control. Pentru cei care vor să pună în valoare sportivitatea lui i23 există două padele în spatele volanului care permit și un Boost, adică o plecare de pe loc cu cel mai bun cuplu posibil.

Ecran mare, puține butoane

Revoluție are loc și la interiorul lui X1. Schimbarea față de modelele anterioare este radicală. Elementele-cheie ale reproiectării habitaclului sunt panoul de instrumente subţire, ecranul central curbat BMW, cotiera „plutitoare” cu panou de control integrat şi sertarul pentru smartphone cu iluminare indirectă în partea din faţă a consolei centrale. Grupul de ecrane complet digitale este format din monitorul de informaţii de 10,25 ţoli (26,04 cm) şi displayul central cu diagonala ecranului de 10,7 ţoli (27,18 cm). Noul BMW iDrive este proiectat în mod intenţionat pentru a oferi control tactil şi vocal intuitiv. Digitalizarea amplă a interiorului permite reducerea semnificativă a numărului de butoane fizice, comenzi şi comutatoare necesare pentru funcţionare. Bazat pe sistemul de operare BMW 8, acesta cuprinde ecran central curbat BMW cu grafica şi structura de meniu de ultimă generaţie, împreună cu Asistentul Personal Inteligent BMW, care acum a dobândit abilităţi suplimentare. Noile My Modes combină setările automobilului selectabile individual cu universuri de experienţă potrivite pentru interior, adică se schimbă atât grafica afișată pe marele display curbat, cât și luminile led integrate în bord sau pe uși. Efectul este perceput mult mai intens noaptea. Funcţia Augmented View este disponibilă ca supliment opţional pentru sistemul de navigaţie BMW Maps bazat pe cloud. Pe X1 este disponibilă BMW Digital Key Plus, funcţionalitate care permite folosirea smartphone-ului pentru a deschide și porni mașina. La acestea se adaugă sistemul de navigaţie BMW Maps, un volan Sport din piele, climatizarea automată inteligentă în două zone şi un senzor de ploaie cu activare automată, patru porturi USB-C, două prize 12V.

Funcții noi, luate on-line

Dotările standard includ tempomat cu funcţie de frânare şi sistemul de avertizare în caz de coliziune frontală, care acum este capabil să detecteze traficul care se apropie atunci când viraţi la stânga şi pietonii şi bicicliştii când viraţi la dreapta. De asemenea, asistentul de parcare, inclusiv camera de asistenţă pentru marşarier şi asistentul pentru marşarier pe ultimii 50 de metri fac parte din lista de echipamente standard. Caracterul premium este îmbunătăţit cu ajutorul caracteristicilor opţionale, cum ar fi pachetul de oglinzi, iluminarea ambientală, trapa panoramică din sticlă şi sistemul de sunet Harman Kardon. Lista de dotări opţionale include asistentul de control al direcţiei şi al benzii, tempomatul activ cu funcţie Stop&Go, navigaţie activă, funcţie de avertizare la ieşire şi BMW Head-Up Display personalizat, precum şi funcţiile Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder şi Remote Theft Recorder. Funcţiile existente pot fi actualizate prin intermediul facilităţii de actualizare software de la distanţă, care face posibilă şi adăugarea de noi funcţii. E drept că astfel de opționale cresc prețul mașinii de la 45.000 de euro, ca model de bază, la peste 65.000 de euro cu TVA.

Nou X1 seamănă mai mult cu un model pur electric, decât cu unul care are sub capotă 204 cai putere pe benzină

Avantaje

- autonomie mare

- e un mild-hybrid

Dezavantaje

- nu poate rula electric

- preț ridicat cu opționale

- 4,5 metri lungime

- 500 de litri, capacitatea portbagajului

- 7,1 secunde până la sută

