Mașinile anului 2021. Sandero se luptă pentru titlul european

Anul 2021 ar putea fi momentul revenirii în industria auto. Unul mult-așteptat după pandemia care a pus lacăt pe omenire. Automobilul iese schimbat după această încercare foarte grea. Este mai economic, mai electric, mai puțin poluant. Se vinde mai mult la distanță, se precomandă și a ajuns să-și schimbe ușor destinația. Nu toată lumea vrea să mai aibă propriul vehicul la poartă, din ce în ce mai mulți optează pentru o variantă de sharing. În plus, sunt așteptate primele vehicule cu adevărat autonome. Până la atingerea acestor țeluri, coloana vertebrală a industriei rămână SUV-ul.

Noua Dacia Sandero a intrat în cursa pentru titlul de Mașina Anului 2021 în Europa. Primul obiectiv pentru mașina produsă la Mioveni este să ajungă printre finaliste. Cele șapte nume vor fi anunțate pe 8 ianuarie. În cursa pentru titlul de Mașina Anului 2021 în Europa sunt 29 de modele, iar numele câștigătorului va fi aflat pe 1 martie 2021. Se întâmpla, de obicei, în debutul Salonului Auto de la Geneva, dar acesta nu va mai avea loc anul viitor. Sandero are drept concurenți mărci grele și automobile cu tehnologii în care s-au investi miliarde. Mercedes-Benz are nu mai puțin de patru nume în competiție: SUV-urile GLA, GLB, GLS, dar și noua generație Clasa S. Rivalul bavarez aruncă în luptă Seria 2 Gran Coupe și Seria 4. Concernul VW atacă pe mai multe planuri. Audi A3 este singurul reprezentant al producătorului din Ingolstadt, dar Volkswagen vine cu Golf și electricul ID.3. Tot din trustul german au ajuns în competiție SEAT Leon și Skoda Octavia. O prezență exotică a VW este și Cupra Formentor. Coreeni de la Hyundai au trei nominalizări: i10, i20 și Tucson. Frații de la Kia pun pe masa presei Sorento. Americanii de la Ford vin cu marele Explorer și Kuga. Honda aduce modelul electric și micul Jazz. Mazda testează juriul cu MX-30. PSA aduce Citroen C4 și Peugeot 2008, Opel nereușind nicio nominalizare. Nici Renault n-a reușit să intre pe lista celor 29. În schimb găsim electricul Polestar 2. Toyota vine cu modelul mic Yaris și cu automobilul pe hidrogen Mirai.

Lupta pentru America

Organizatorii NACTOY 2021 au anunțat o listă de 27 modele semifinaliste. Pentru titlul de Autoturismul anului 2020 în America de Nord se vor bate, printre altele, noile Genesis G80, Hyundai Elantra, Nissan Sentra. Pentru titlul Maşina utilitară a anului 2020 vor lupta noile Ford Mustang Mach-E, Genesis GV80 şi Land Rover Defender, iar Pickup-ul anului 2020 poate fi noul Ford F-150, Jeep Gladiator Mojave sau Ram 1500 TRX. Votul final va avea loc în perioada 2-4 ianuarie 2021, iar câștigătorii NACTOY Car, Truck and Utility of the Year vor fi anunțați pe 11 ianuarie.

Mulți producători auto au tot amânat lansările de produse din cauza dezvoltării vehiculelor și întârzierilor de producție cauzate de COVID-19, ceea ce face probabil ca numărul total de vehicule eligibile pentru participare în această ediţie a concursului să crească pe măsură ce anul se va desfășura.

Un număr de 36 de maşini au fost nominalizate la momentul actual: 10 la categoria „Cel mai bun autoturism”, 23 la categoria „Cea mai bună maşină utilitară” (crossovere & SUV-uri) şi 3 la categoria pickup-uri & SUV-uri grele. Zece modele sunt de producţie americană, nouă sunt făcute în Europa, iar alte 17 sunt de origine asiatică. Pentru titlul de cel mai bun autoturism de peste Ocean vor lupta tocmai trei modele BMW, dar şi familia actualizată Mercedes-Benz E-Class.

Premierele anului

C4 de ultima generație va sosi cu un stil de coupe-crossover total diferit și va apărea, în premieră, cu variantă electrică. Modelul Citroën E-C4 se află pe platforma EV modulară CMP a PSA Group, utilizată în prezent de Vauxhall Corsa-e, și va folosi același sistem de propulsie.

Mercedes-Benz EQV va fi una dintre primele mașini electrice din clasa sa care va fi pusă în vânzare și care împrumută o mare parte din stilul modelului convențional din clasa V. Automobilul promite o autonomie electrică de 252 de mile și prețuri începând de la 90.000 de euro. Tesla Model Y va sosi pe piață în 2021. Este prevăzut cu o versiune mai avansată a sistemului de conducere semiautonom promovat de companie. Tesla Roadster va înlocui roadster-ul original. Tesla susține că va avea o viteză maximă de peste 400 km/h, un timp de 0-60 mph, de 1,9 secunde și o autonomie de aproape 1.000 de kilometri, datorită unui pachet de baterii de 200 kWh. Se așteaptă ca prețurile să înceapă de la peste 200.000 de euro pentru primele 1.000 de mașini, care vor fi inscripționate ca modele Founders Edition. Audi Q4 e-tron este versiunea concept a viitorului SUV electric mainstream al Audi și a fost dezvăluită la Salonul Auto de la Geneva din 2019. Această mașină împrumută stilul de la modelul existent e-tron și va fi la fel ca Q5 în ceea ce privește dimensiunea. Ford Mustang Mach-E va fi prima mașină electrică ce va purta insigna Mustang și va avea o alură crossover. Versiunea de top promite 332 CP și o durata de 0-60 la mijlocul a 5 secunde. Deși prețurile nu au fost încă oficializate, se așteaptă să coste de la aproximativ 50.000 de euro pentru un model entry-level. Noul Fiat 500 electric împărtășește o mare parte din stilul său cu actualul model pe benzină, dar sub capotă este complet nou, cu o arhitectură personalizată, un motor electric de 117 CP și o baterie de 42kWh litiu ion. Autonomia ar fi de 320 de kilometri pe ciclul de testare WLTP. Fiat 500 electric va fi pus în vânzare în primul trimestru al anului 2021, de la prețuri care vor începe de la 32.000 euro. Și să nu uităm că din toamnă ne-am putea comanda cea mai ieftină electrică omologată pentru UE, care ar putea fi Dacia Spring.



Promisiunea acumulatorilor



2021 vine cu promisiuni și pe tărâmul acumulatorilor. Noii solid state fără electrolit în stare lichidă vor debuta pe un vehicul lansat de Toyota. Tehnologia acumulatorilor solid-state ar putea deschide un nou capitol în istoria mașinilor cu propulsie electrică, diminuând sau eliminând multe dintre dezavantajele pe care acestea le au în fața alternativelor echipate cu motoare termice. Comparativ cu acumulatorii Li-ion de tip convenționali, cei solid-state au în componență substanțe mai puțin volatile și toleranță mai mare la temperaturi ridicate. Aceste două caracteristici permit asamblarea mai compactă pentru creșterea autonomiei vehiculelor, dar și folosirea unor curenți de încărcare mai mari, scurtând timpul de așteptare.



Cifre

- 1,9 secunde, sprintul până la sută al lui Tesla Roadster

- 29 de semifinaliste în lista pentru Mașina Anului 2021

- 8 ianuarie, data la care se anunță finalistele pentru Car of The Year

Dacia Sandero are atuul prețului față de ceilalți concurenți, modelul 2020 pornind de la 8.600 de euro