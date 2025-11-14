Cum arată noua Mazda CX-5

Urmează nivelul Centre-Line, care adaugă jante de 19 inchi, tapițerie din piele, acces fără cheie, volan încălzit, Apple CarPlay și Android Auto wireless, Head-Up Display și hayon electric.

Echiparea Exclusive-Line aduce în plus o cameră video 360°, sistem audio Bose cu 12 difuzoare, iar vârful de gamă Homura se distinge prin faruri LED adaptive, lumini ambientale, accente exterioare negre lucioase și un ecran central de 15,6 inchi. Pentru moment, este disponibilă doar motorizarea pe benzină e-Skyactiv G de 2,5 litri, care dezvoltă 141 CP și oferă o accelerație 0-100 km/h în 10,5 secunde, cu o viteză maximă de 187 km/h.

Consumul mediu declarat este de 7 litri/100 km, iar transmisia este automată, cu opțiune de tracțiune față sau integrală. Prețurile cresc progresiv în funcție de echipare și tipul de tracțiune, de la 32.690 de euro pentru Prime-Line cu tracțiune față, până la 43.790 de euro pentru Homura cu tracțiune integrală.

Astfel, Mazda CX-5 se poziționează competitiv în raport cu rivali direcți precum Volkswagen Tiguan (de la circa 36.300 de euro) sau Skoda Karoq (de la aproximativ 30.800 de euro).