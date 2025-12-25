Se circulă pe toate drumurile din România. Unde ninge la această oră

Autoritățile acționează cu utilaje pe principalele artere rutiere afectate de ninsoare.

Inspectoratul General al Poliției Române, prin Centrul Infotrafic, informează că circulația rutieră se desfășoară normal pe toate drumurile naționale și autostrăzile din țară, fără restricții cauzate de accidente sau fenomene meteorologice adverse.

În jumătatea de sud a României, unde mai multe județe se află sub avertizare meteorologică Cod Galben, se înregistrează ninsori ușoare și intensificări ale vântului. Traficul se desfășoară preponderent pe carosabil umed, fără probleme majore semnalate.

Pe principalele șosele din România - autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța și A3 București-Ploiești - se circulă în condiții de ninsoare ușoară și vânt lateral. Pe suprafața drumurilor s-au format depuneri slabe de zăpadă, iar valorile de trafic sunt reduse față de normal.

Utilajele speciale acționează cu material antiderapant pentru menținerea siguranței în trafic.

Centrul INFOTRAFIC atrage atenția conducătorilor auto să respecte câteva măsuri esențiale înainte de a porni la drum:

Informați-vă cu privire la starea drumurilor și prognoza meteo

Verificați dacă aveți montate anvelope de iarnă, obligatorii pe suprafețe acoperite cu polei, gheață sau zăpadă

Adaptați viteza la condițiile de drum

Mențineți o distanță sporită față de celelalte vehicule.

(sursa: Mediafax)