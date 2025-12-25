Mesaj puternic al Papei Leon la liturghia de Crăciun: "Unde este loc pentru om, este loc pentru Dumnezeu"

Papa Leon al XIV-lea a oficiat prima sa Liturghie de Crăciun cu un mesaj puternic împotriva modelelor economice capitaliste, condamnând tratarea oamenilor ca pe niște mărfuri și subliniind demnitatea infinită a fiecărei persoane, conform Rai News.

„În timp ce o economie distorsionată ne determină să tratăm oamenii ca pe niște mărfuri, Dumnezeu devine ca noi, revelând demnitatea infinită a fiecărei persoane", a declarat Pontiful în timpul celebrării din Bazilica Sfântul Petru din Ajunul Crăciunului.

Reluând cuvintele predecesorului său, Benedict al XVI-lea, Papa Leon al XIV-lea a avertizat că „nu este loc pentru Dumnezeu dacă nu este loc pentru om", îndemnând comunitățile să își deschidă ușile în fața copiilor, săracilor și străinilor.

Pontiful a subliniat că „unde este loc pentru om, este loc pentru Dumnezeu", numind staulul din Betleem mai sacru decât un templu, într-o referință directă la valorile creștine autentice față de opulența instituțională.

Înainte de celebrare, Papa Leon a făcut o apariție neașteptată în curtea Bazilicii pentru a-i saluta pe cei aproximativ 5.000 de credincioși care nu au putut intra în biserică din cauza spațiului limitat. Pontiful le-a mulțumit că au venit în ciuda ploii, aducând un mesaj de pace.

În total, aproximativ 6.000 de credincioși au participat la Liturghia de Ajunul Crăciunului în interiorul Bazilicii Sfântul Petru, potrivit datelor furnizate de Vatican.

În paralel, mii de oameni s-au adunat în Piața Manger din Betleem pentru a sărbători Crăciunul, marcând o revenire la normalitate după doi ani de sărbători sumbre din cauza războiului dintre Israel și Hamas.

Bradul de Crăciun gigant, absent în timpul conflictului, a revenit în fruntea unei parade formate din sute de cercetași care cântau colinde la cimpoi. Orașul în care creștinii cred că s-a născut Iisus anulase sărbătorile de Crăciun în ultimii doi ani, organizând doar ceremonii discrete.

Cardinalul Pierbattista Pizzaballa, patriarhul latin al Ierusalimului și reprezentantul suprem al Bisericii Catolice în Țara Sfântă, a deschis sărbătorile de Crăciun în timpul procesiunii tradiționale de la Ierusalim la Betleem.

„După doi ani de întuneric, avem nevoie de lumină", a declarat Pizzaballa, transmițând salutări din partea micii comunități creștine din Gaza, unde a celebrat duminică o liturghie înainte de Crăciun. „Noi, cu toții, decidem să fim lumina, iar lumina Betleemului este lumina lumii", a spus cardinalul miilor de oameni, creștini și musulmani, adunați în piață.