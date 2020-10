Motoare noi pe Insignia

Opel adaugă un motor pe benzină nou în portofoliul de sisteme de propulsie pentru noul sedan Insignia Grand Sport și versiunea station wagon Insignia Sports Tourer. Noul motor dezvoltă o putere de 170 cp și generează deja un cuplu maxim de 350 Nm la o turație de 1.500 rpm. În această configurație, vârful de lance al mărcii Opel accelerează de la zero la 100 km/h în doar 8,7 secunde. Viteza maximă este de 228 km/h. Tot nouă este și combinația între motorul 2.0 diesel, transmisia automată cu opt trepte de viteză și tracțiunea integrală. Versiunea 2.0 diesel oferă o putere de 174 cp și un cuplu de 380 Nm. Sistemul de tracțiune integrală, cu vectorizarea cuplului, transferă în mod optim puterea către suprafața drumului în orice fel de condiții. Viteza maximă este de 223 km/h iar modelul Insignia are nevoie de numai 8,9 secunde pentru a accelera de la zero la 100 km/h. Opel oferă noul Insignia în versiunea sportivă GSi de 230 hp.