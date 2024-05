Când e avantajos să-ți iei un PHEV

Se poate descurca și fără, pentru că merge ca un hibrid. Sau mai degrabă mai mult ca o mașină clasică. Am testat Crossover Utility Vehicle de la KIA, un XCeed în varianta PHEV. Mi-a plăcut consumul în oraș cât timp am avut bateria plină. Nu mi-a plăcut când s-a golit, pentru că n-am avut răbdare să dau pe la o stație de încărcare și am mers doar pe motorul pe benzină. Și s-a simțit. Am testat timp de patru zile XCeed-ul PHEV în varianta full option, adică tot ce poate pune mai bun KIA pentru o mașină din această clasă.

CUV este altceva decât SUV. Așa vrea să arate Kia cu noul XCeed. Automobil care are semnătura unui coupe dacă privim din lateral, a unui SUV dacă ne uităm la garda la sol și la poziția de la volan, cu aer agresiv dacă judecăm după zona frontală. Capota a fost alungită pentru a da senzația de sportivitate astfel că în varianta CUV, Ceed-ul are un spațiu extins cu 25 mm în față (la 905 mm) și 60 mm în spate (la 840 mm), dar în același timp ampatamentul rămâne neschimbat de 2,65 metri. De asemenea, haionul a căpătat un unghi ascuțit, iar puntea spate a fost înălțată cu 60 mm. Grila frontală cuprinde o suprafață mai mare cu „guri” de admisie mai deschise. Semnăturile luminoase au fost păstrate la „ice cube’, dar blocurile optice au fost redesenate. Luminile LED față și spate fac parte din echiparea standard.

Acumulator mare

XCeed PHEV folosește un acumulator de 8,9 kWh pentru a obține o autonomie electrică de circa 40 km. Mașina este propulsată în acest caz de un motor electric de 44,5 kW. Dacă ai acumulatorul încărcat și mergi prin oraș ajungi să scoți un consum de 1,5 litri la sută și după 40 km. Nu e zero, pentru că dacă ai nevoie de ceva sprint în plus și ai apăsat accelerația intră în funcțiune și motorul pe benzină. Situația se schimbă dacă nu încarci bateria. Tehnologia standard de regenerare a forței de frânare permite noului model Kia XCeed Plug-in Hybrid să colecteze energia cinetică și să reîncarce pachetul de baterii în timpul deplasării în pantă sau în timpul frânării, îmbunătățind astfel eficiența sistemului de propulsie. Însă nu este suficient pentru ca mașina să mai poată rula în modul electric. Astfel că apare o creștere a consumului. În trafic urban acesta ajunge la 5,6 litri/100 km pentru un regim hibrid. Maximumul pe care l-am atins în timpul zilelor de test a fost de 8,9 litri/100 km atunci când am rulat în regim aproape exclusiv pe combustie internă. La drum lung, după circa 400 km și 8 ore adunate de mers, consumul, inclusiv cu regim de autostradă și parcursuri lungi la 130 km/h, consumul a ajuns la 6,1 litri/100 km. XCeed PHEV este echipat cu sistemul de sunet virtual al motorului, un sistem sonor de atenționare care este activat în modul complet electric, la viteze reduse sau în timpul deplasării în marșarier. Indicatorul gradului de încărcare a bateriei este sub forma un element vizual care anunță deținătorii că automobilul lor se încarcă sau când bateria este încărcată complet. Localizarea sa deasupra planșei de bord înseamnă că șoferii pot constata instant situația încărcării doar aruncând o privire când se află afară din automobil.

Sprint leneș

Cele două motoare oferă o putere combinată de 141 de cai și un cuplu maxim de 265 Nm. Deci nu vorbim despre capacități prea sportive, dar XCeed este capabil să accelereze de la 0 la 100 km/h în 11.0 secunde. Viteza maximă în regim pur electric este limitată la 120 km/h, în timp ce viteza maximă constructivă este de 188 km/h. Există două moduri de condus - normal și sport. Chiar dacă garda la sol a fost sensibil crescută în comparație cu cea a lui Ceed - cu 42 mm, ajungând la 174 mm - manevrabilitatea a fost păstrată prin coborârea centrului de greutate și o structură ceva mai ușoară. Inginerii Kia au lucrat și la suspensie, care a devenit ceva mai puțin rigidă, cu 4 până la 7%, dar păstrând mașina în spectrul care să elimine orice tentativă de ruliu. În plus, există sistemul „hydraulic rebound stoppers” pe puntea față. „Opritoarele” de cauciuc plutesc în lichidul hidraulic din amortizoare și ajută suspensia să absoarbă șocurile mai puternice. Garda la sol poate ajunge în cazul jantelor de 18 inchi la 184 „ mm, dar capabilitățile off-road sunt limitate pentru că nu există varianta de tracțiune integrală.

Autonom de nivel 2

Tehnologiile de asistență a șoferului cuprind Smart Cruise Control cu system Stop & Go, BCW - Blind-spot Collision Warning, FCA - Forward Collision-Avoidance Assist, ISLW - Intelligent Speed Limit Warning, Sistemul inteligent de asistență la parcare, Lane Keeping Assist și High Beam Assist. Sistemul Lane Keeping Assist menține automobilul pe bandă prin ușoare corecții ale direcției. Sunt foarte utile mai ales la un drum lung și obositor când acuitatea vizuală a șoferului poate scădea. În plus, în combinație cu cruise controlul adaptiv, XCeed ajunge la un nivel de autonomie 2 care permite urmărirea automobilelor din față și detectarea marcajelor rutiere pentru a menține automobilul pe banda sa. Sistemul controlează accelerația, frânele și direcția, folosind senzori radar pentru a menține o distanță sigură față de automobilul din față.

Bord digital

La interior avem de-a face cu un spațiu care califică mașina pentru o clasă superioară. Materiale bune, cauciucuri moi, plastice lucioase negru piano. Există 12 tipuri de finisaje de vopsea cu particularitatea unei nuanțe exclusive lui XCeed care se numește Quantum Yellow. Cele 12 culori se asortează la caroserie cu gurile de ventilație ale aerului, inserții pe fețele ușilor sau cusături pe scaune. Poziția comodă a șoferului nu se datorează doar unui ținute înalte la volan, specifice unui SUV, ci și unui fotoliu ergonomic care este încălzit, reglabil electric, cu suport lombar la fel de electric și cu setarea poziției, astfel că la oprirea motorului scaunul se dă în spate pentru a permite o ieșire comodă, iar la pornire te așează în poziția memorată. Bordul este afișat pe un display digital de 12,3 inchi denumit Supervision. Rezoluția de 1.920x720 pixeli permite un afișaj cu o acuratețe mare și este folosit turometru, vitezometru, navigație, meniu audio, apeluri telefonice, lista de contacte din smartphone, consumul de combustibil instant, dar și informații legate de notificările despre diversele tehnologii de siguranță activă și de asistență.



Două reduceri

Central există un dispaly touchscreen de 10.25 inchi care face parte din sistemul telematic UVO Connect. Acesta are drept scop conectarea mașinii în timp real cu lumea prin intermediul internetului mobil provenit dintr-o cartela sim dedicată sau share-uit de pe telefonul mobil. Astfel pot fi furnizate informații în timp real din trafic, previziuni meteo, puncte de interes și detalii despre locurile de parcare de pe stradă sau din spații special amenajate, incluzând prețuri, locații și disponibilitate. Sistemul UVO Connect oferă și informațiile de diagnostic despre automobil și despre călătoriile pe care le face acesta, permițând configurarea unor rute viitoare sau verificarea localizării automobilului. O altă noutate este posibilitatea conectării prin Bluetooth a două telefoane simultan. Însă pentru conectarea la Android Auto este necesar cablu USB. Scaunele din față sunt încălzite. Volanul poate fi și el încălzit, iar pasagerii din spate au la dispoziție o priză de aer dedicată plasată în spatele cotierei. Spațiul pentru picioarele celor din spate este suficient, la fel și portbagajul care ajunge la 426 de litri. Prețul în echiparea full option depășește 37.000 de euro cu TVA, însă statul dă un tichet Rabla de 13.000 de lei, iar KIA oferă o reducere suplimentară de 6.000 de euro pentru acest model, astfel că prețul scade la 28.954 de euro cu TVA.

Dezavantaje

- Android Auto merge doar cu fir USB

- pentru consum mic necesită încărcare la priză

- prețul în varianta full option

Avantaje

- poate rula electric pe distanță mare

- consum foarte mic în oraș

- garda la sol

Cifre

- 8,9 kWh, capacitatea acumulatorului

- 11 secunde, sprintul până la 100 km/h

- 1,5 litri/100 km, consumul mediu în regim PHEV

