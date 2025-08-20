Programul RABLA 2025, în criză. Vești proaste pentru mașinile electrice

Fondurile alocate pentru 2025 se ridică la circa 200 de milioane de lei, adică o treime din suma anticipată la începutul anului, înainte de suspendarea temporară a programului.

Tichetul pentru mașini electrice s-ar putea reduce la jumătate

Pentru șoferii care își doresc o mașină electrică, vestea nu este deloc bună. Conform surselor din industria auto, valoarea ecotichetului pentru achiziția vehiculelor electrice se va diminua semnificativ, de la 37.000 de lei la doar 20.000 de lei.

Această modificare nu este încă oficială, dar Miniserul Mediului a transmis că rămân neschimbate valoarea tichetelor pentru alte categorii: 15.000 de lei pentru hibridele plug-in, 12.000 de lei pentru modelele hibride clasice și 10.000 de lei pentru mașinile cu motoare termice.

„Avem 200 de milioane de lei pentru program, iar până la finalul săptămânii vom publica în transparență ghidul pentru RABLA”, a anunțat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Specialiștii din industrie sunt sceptici

Specialiștii din industrie privesc cu scepticism relansarea programului. „Este nerealist să ne așteptăm ca RABLA să demareze mai devreme de sfârșitul lunii septembrie sau începutul lui octombrie. Din punctul nostru de vedere, anul acesta este aproape compromis”, a declarat Dan Vardie, președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA).

Suspendarea programului la mijlocul anului a dus la o scădere abruptă a vânzărilor de mașini electrice. „Nu sunt mulți cei care își permit aceste vehicule. Eu am fost angajat la bancă trei ani pentru a-mi plăti mașina electrică!”, a povestit un șofer.

Însă, în luna iulie, înmatriculările de autoturisme au crescut cu 26% față de aceeași perioadă a anului trecut, mulți cumpărători grăbindu-se să profite de prețurile mai mici înainte de majorarea TVA. Dealerii au încercat să-și lichideze stocurile după suspendarea programului, iar în august cererea s-a redus semnificativ.

„Majoritatea clienților au renunțat la programul RABLA și au preferat să cumpere fără ecotichet. Am oferit promoții alternative pentru a sprijini clienții”, a explicat Amir Hamaad, dealer auto.

În 2026, Ministerul Mediului are în plan asigurarea unei finanțări europene pentru programul RABLA, în speranța unei relansări eficiente și sustenabile, potrivit observatornews.ro.