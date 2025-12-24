Directorul general al TAROM și-a dat demisia



La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și-a depus mandatul, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reușit să deruleze cea mai mare parte din acțiunile prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană, au transmis oficialii operatorului aviatic național

„Costin Iordache a contribuit la managementul TAROM cu o experiență de peste 18 ani în companii de renume național și internaţional. Conducând o echipă de profesioniști proveniți din mediul privat a reușit să obțină aprobarea ajutorului de stat, reducerea datoriilor și intrarea companiei pe profit”, arată comunciatul transmis.

După comunicarea deciziei sale, Costin Iordache va rămâne în funcție până la data de 15 ianuarie 2026, moment până la care Consiliul de Administraie al TAROM va identifica și numi un director general interimar. Astfel toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a CA al TAROM și a statului roman reprezentat de MT, în calitate de acționar.

Potrivit companiei, În paralel CA al TAROM va începe procedura de selectarea a unui nou director general, prin intermediul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu sprijinul unui consultant extern.

„Obiectivul principal al echipei de management continua să fie finalizarea și implementarea planului de restructurare, pentru revitalizarea companiei și transformarea ei într-o organizație profitabilă și modernă”, au conchis oficialii.

(sursa: Mediafax)