Nicușor Dan și familia au primit colindători la Cotroceni. Imaginile care au emoționat internetul

Evenimentul a adus în prim-plan tradiția, emoția și o atmosferă caldă, departe de rigorile protocolare, oferind publicului o imagine mai personală a președintelui României.

Colindele au răsunat încă de la primele momente, iar holurile Palatului Cotroceni s-au umplut de glasuri armonioase, costume populare și zâmbete. Printre cei care au colindat s-au numărat un cor de copii din București, elevi ai unui liceu de muzică, dar și Ansamblurile Folclorice „Cununița” și „Cununița Năzdrăvană”, aflate la prima participare oficială la un eveniment organizat la Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, i-au întâmpinat pe colindători cu vizibilă emoție, aplaudând fiecare moment artistic și schimbând câteva cuvinte cu micii artiști. Atmosfera a fost una relaxată, autentică, iar gesturile simple au conturat o seară cu adevărat specială.

La eveniment au fost prezenți și cei doi copii ai cuplului. Aheea, fiica președintelui, a atras atenția printr-o apariție elegantă și discretă, în timp ce Mirabela Grădinaru a ales, ca de obicei, o ținută simplă, în ton cu stilul său rezervat. Totuși, cel care a cucerit publicul a fost mezinul familiei, micuțul Antim, surprins aplaudând cu entuziasm colindele și reacționând spontan la fiecare moment artistic. Imaginile cu acesta s-au răspândit rapid în mediul online.

În timpul serii, Nicușor Dan a interacționat deschis cu membrii ansamblurilor folclorice, acceptând chiar să poarte un accesoriu tradițional din zona Maramureșului și să guste din produsele tradiționale oferite de colindători.

Colindele Zonei Codru au răsunat la Cotroceni

Evenimentul a inclus un program artistic dedicat Zonei Codru din județul Satu Mare, susținut de Ansamblurile Folclorice „Cununița” și „Cununița Năzdrăvană”. Copii, tineri și adulți au adus în fața publicului colinde, obiceiuri și melodii tradiționale specifice zonei, marcând o premieră pentru aceste formații la reședința prezidențială.

Coordonarea artistică a fost asigurată de Leontina Dorca și Maria Carmen Sas, iar printre participanți s-a aflat și Emilia Zamfira Grosoș, distinsă cu titlul de Tezaur Uman Viu, personalitate emblematică a folclorului românesc. De asemenea, evenimentul l-a avut alături pe etnologul Iosif Ciunterei, cunoscut ca „Iosif pe Coclauri”, promotor activ al tradițiilor populare.

Managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Robert Laszlo, a subliniat importanța momentului, amintind că aceasta a fost a treia sa prezență la Palatul Cotroceni în acest an, după ceremonia de învestire a președintelui și recepția de Ziua Națională.

Seara s-a încheiat cu mulțumiri adresate tuturor celor implicați, inclusiv unei brutării locale din Pomi, care a oferit cozonaci și produse tradiționale, și tarafului condus de Emanuel Silaghi, al cărui acompaniament muzical a completat autentic atmosfera de Crăciun.

Evenimentul de la Cotroceni a fost nu doar o celebrare a sărbătorilor, ci și un gest simbolic de deschidere către tradiție, comunitate și valorile autentice românești.