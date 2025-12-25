4 Alimente care blochează arterele și îngrașă

Nutriționiștii recomandă înlocuirea lor cu proteine slabe, legume și cereale integrale pentru a preveni bolile cardiovasculare.

Potrivit nutriționistei Lisa Andrews, anumite alimente consumate frecvent pot să blocheze arterele, să ridice nivelul colesterolului și să contribuie la creșterea în greutate.

Puiul prăjit

Deși puiul este considerat o sursă slabă de proteine, odată ce este pane și prăjit în ulei, devine o sursă importantă de grăsimi și colesterol.

„Puiul este considerat de obicei una dintre cele mai slabe surse de proteine. Dar puiul prăjit nu este,” susține Lisa Andrews, pentru shefinds.

O bucată de piept de pui prăjit de 113 grame conține aproape 300 de calorii, 15 grame de grăsimi, 4 grame de grăsimi saturate și peste 300 mg de sodiu, factori care cresc riscul de boli cardiovasculare și fac dificilă menținerea unei greutăți sănătoase.

Cheeseburgerii

„Prepararea tradițională cu carne tocată grasă, brânză bogată în grăsimi și chiflă albă rafinată transformă acest aliment într-un dezastru pentru inimă și siluetă”, explică Andrews.

Combinația de grăsimi saturate, carbohidrați rafinați și sodiu poate provoca inflamații și creșterea colesterolului atunci când este consumată frecvent.

Cârnații

Chiar și alimentele tradiționale pot fi problematice. Cârnații sunt fabricați, de obicei, din resturi grase de porc sau vită și sunt încărcați cu sodiu, ceea ce poate afecta tensiunea arterială și rigidiza arterele. „Acestea sunt, de obicei, bucăți de carne cu conținut scăzut de calitate și puțină carne adevărată”, susține Lisa Andrews.

Consumul regulat contribuie la retenția de apă și la creșterea în greutate.

Gustările procesate (chipsuri, biscuiți sărați)

Aceste produse conțin cereale rafinate, zaharuri adăugate și uleiuri inflamatoare. Ele cresc nivelul zahărului din sânge, favorizează depozitarea grăsimilor și inflamația sistemică, punând astfel presiune pe inimă. Fiind sărace în fibre și proteine, ele se consumă ușor în exces și cresc riscul de hipertensiune și colesterol ridicat.

Nutriționiștii subliniază că alimentele precum puiul prăjit, cheeseburgerii, cârnații și gustările procesate pot fi consumate ocazional, dar nu ar trebui să facă parte din dieta zilnică. Medicii recomandă consumul de proteine slabe, cereale integrale, fructe, legume și grăsimi sănătoase care pot proteja inima și susține sănătatea pe termen lung.

(sursa: Mediafax)