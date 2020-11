Rabla Plus și la second-hand

Programul Rabla Plus va permite achiziționarea de mașini electrice care au fost înmatriculate cu cel mult 6 luni în urmă și care au cel mult 6.000 de kilometri. În această categorie vor fi incluse și mașinile utilizate pentru drive-teste. Informațiile vin la numai două săptămâni după ce Ministerul Mediului anunțase că achiziționarea mașinilor electrice Tesla prin programul Rabla Plus este acum posibilă prin intermediul companiilor care finanțează achiziția modelelor Tesla. Autoritățile au aprobat suplimentarea bugetului pentru Rabla Plus cu încă 60 de milioane de lei, întrucât bugetul total de 145 de milioane de lei pentru ediția din acest an fusese deja epuizat. Cele 60 de milioane de lei sunt suficiente pentru achiziționarea a 1.333 de mașini electrice sau 3.000 de mașini plug-in hybrid.