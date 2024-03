Dacia domină Salonul Geneva

Mi-aduc aminte de Salonul de la Geneva din 2005 la care au fost prezente toate mărcile pe care le știam, sute de modele întinse pe mai multe hale care mi-au luat câteva zile să le pot vedea. Azi, Salonul auto de la Geneva arată cât de tristă e situația. Nu există producători din Germania, Marea Britanie, Italia, Japonia, SUA sau Coreea. Singurii de care au auzit clienții sunt cei din grupul Renault. Adică Renault și Dacia. În rest mărci din China - BYD, MG - sau start-upuri gen Lucid. Vreo 20 de expozanți, care de care mai puțin cunoscuți.

În penuria de modele, Dacia am putea spune că a strălucit la Geneva. Fără concurenții germani care să ia crema salonului, marca națională a venit cu noul Duster și noul Spring. SUV-ul se află la cea de-a treia generație dezvoltată pe platforma CMF-B. Cu ceva modificări anemice de design, Duster propune 3 tipuri de motorizări - GPL ECO G100, HYBRID 140, și TCe 130 mild hybrid, pentru toate gusturile. Prețul de plecare pentru România este 18.800 de euro. Vedeta am putea spune că a fost Spring. Electrica a primit doar un facelift major. Dacia a făcut eforturi pentru a conferi cele mai recente coduri de stilizare interne. Rezultatul este o parte frontală rectilinie, care amintește de cel mai recent Duster, cu o grilă de radiator neagră, subțire, cu dungi albe și lumini de zi în formă de Y, precum și o bară de protecție mare din plastic tăiat grosier. Există lumini noi legate de o bandă dungată de culoare neagră mată. Habitaclul rămâne fidel la ceea ce am văzut până acum, din păcate: spațiul pentru picioare este în continuare bun, inevitabil limitat în partea din spate a unui vehicul atât de mic, dar scaunele ar fi putut fi făcute mai moi. Lipsa unui suport pentru picioare pe partea stângă rămâne inconfortabilă. În ceea ce privește capacitatea de încărcare, Spring a adus o ușoară îmbunătățire (cu 6% mai mult față de modelul anterior), cu un portbagaj de 308 litri, o cifră demnă de segmentul superior (311 dm3 pentru un Peugeot e-208), precum și un spațiu de depozitare de 35 de litri care poate fi folosit sub capotă (ca accesoriu) pentru a depozita, de exemplu, cablul de încărcare. Din punct de vedere tehnic, sunt puține schimbări: Spring restilizat va putea fi ales între un motor de 45 CP, abia capabil să se deplaseze fără a crea un ambuteiaj, cu un timp 0-100 km/h de aproape 20 de secunde (în versiunile de echipare Essential și Expression) sau un omolog mai alert, care poate face același lucru în mai puțin de 14 secunde (Expression sau Extreme). Indiferent de motorizarea pe care o alegeți, va trebui să vă mulțumiți cu o baterie de 26,8 kWh net, care vă oferă o autonomie de aproximativ 220 km (în așteptarea omologării). Aceasta poate părea o autonomie suficientă pentru majoritatea locuitorilor din oraș, dar este puțin cam mică pentru cei care plănuiesc ocazional câteva excursii de weekend, mai ales că încărcătorul opțional de curent continuu este limitat la 30 kW, ceea ce înseamnă că este nevoie de 45 de minute pentru a trece de la 20% la 80% din baterie la punctele de încărcare rapidă. În curent alternativ, Spring mai are nevoie de 11 ore pentru a se încărca de la 20% la 100% folosind o priză domestică armată de 3 kW sau de 4 ore folosind o cutie de perete de 7 kW. Dacia a ținut să facă și un mic show cu Sandrider, un off-road destinat raliul Dakar și în Campionatul mondial de Rally-Raid. Are o lungime de doar 4,14 m, este propulsat de un V6 twin-turbo de 360 CP de origine Nissan, cuplat la o cutie de viteze secvențială cu 6 trepte.

R5 reîncărcat

Vedeta de la standul Renault fost noul R5. O mică bestie electrică. În ceea ce privește dimensiunile, R5 este o adevărată mașină de oraș, cu o lungime de doar 3,92 m - între Twingo (cu 30 cm mai scurt) și Clio (cu 9 cm mai lung) -, o lățime de 1,77 m și o înălțime de 1,5 m (adică mai mare decât un Clio și mai mică decât un Twingo). Acest nou R5 va inaugura o platformă numită AmpR Small dedicată segmentului B, adică mașinilor de oraș. Acesta va moșteni un motor derivat din cel al lui Mégane E-Tech. Mai compact, acesta va fi de asemenea disponibil în trei niveluri de putere (110, 90 și 70 kW, echivalentul a 150, 120 și 95 CP). De asemenea, vor fi disponibile două niveluri de baterii: 52 kWh și 40 kWh, cu autonomii respective de 400 și 300 km. Motorul mai mare va fi asociat, în mod logic, cu bateria mai mare, în timp ce ambele vor fi echipate cu bateria mai mică. În ceea ce privește reîncărcarea, acest R5 acceptă curent alternativ de 11 kW și curent continuu de 80 sau 100 kW, în funcție de versiune. Renault, în parteneriat cu Mobilize, a introdus o serie de servicii noi sau încă foarte rare. De exemplu, R5 va oferi un încărcător de curent alternativ bidirecțional de 11 kW care va permite utilizatorilor să profite de funcția V2L (vehicle-to-load) pentru a conecta un aparat la bateria mașinii și de funcția V2G (vehicle-to-grid) pentru a reintroduce electricitatea în rețea și a face economii la reîncărcare. În acest caz, Renault pretinde economii de până la 50% din costul de reîncărcare la domiciliu. O altă funcție nouă este plug & charge: nu mai aveți nevoie de o cartelă pentru a umple bateria.

Abundența din China

IM este una dintre noile mărci chinezești care își face debutul la Salonul Auto de la Geneva. Rezultat al unui parteneriat între doi giganți, SAIC Motors, pe de o parte, și Alibaba, pe de altă parte, acest nou constructor ar urma să ajungă în Europa în 2025, cu o gamă care cuprinde deja nu mai puțin de patru modele axate pe tehnologie și pe segmentul de vârf al pieței. Acestea ar trebui să fie patru: două berline (L6 și L7) și două SUV-uri (LS6 și LS7). În ceea ce privește dotările, toate cele trei modele sunt impunătoare. LS6 este un SUV cu o lungime de 4,9 m și un ampatament de 2,95 m, propulsat de un motor complet electric de 787 CP și 800 Nm. Este suficient pentru a accelera de la 0 la 100 km/h în 3,48 de secunde. Este alimentat de o baterie de 100 kWh, ceea ce îi conferă o autonomie de 560 km. În fine, nava amiral LS7 are o lungime de 5,06 metri, o lățime de 2 metri și un ampatament de 3,06 metri. Are același motor ca și L7, dar cu o autonomie ceva mai mare, de 530 km. De asemenea, oferă o serie de inovații, cum ar fi deschiderea automată a ușilor și posibilitatea de a transforma un scaun din spate într-un adevărat scaun de lounge, cu posibilitatea de a se înclina aproape complet.

Englezoaica chinezească

Noul model MG3 a avut premiera mondială la Geneva. Este un hatchback hibrid de segment B, care dispune de un motor pe benzină de 1,5 litri de 75 kW și un motor electric de 100 kW, precum și de un motor-generator separat, care permite o mare varietate de moduri de funcționare a grupului motopropulsor. MG3 poate fi condus în următoarele moduri, fiecare selectat automat de sistemul Hybrid+: „EV” - funcționează numai cu energie electrică atât timp cât permite nivelul de încărcare al bateriei, „Series” - Motorul termic oferă energie generatorului, care alimentează motorul electric pentru rulare, „Series and Charge” - Condus normal, plus încărcarea bateriei atunci când este în sarcină scăzută, „Drive and Charge” - Motorul antrenează roțile, în timp ce încarcă bateria prin generator „Parallel” - Atât motorul termic, cât și motorul electric alimentează roțile.

Interiorul cu afișaj dublu sporește senzația premium. Sistemele MG iSMART și MG Pilot oferă conectivitate și siguranță îmbunătățite. Dimensiunile noi, extinse, oferă spațiu mai mare pentru ocupanți și pentru bagaje. Sprintul de la 0-100 km/h - în 8 secunde. Pe autostradă, repriza de la 80 la 120 km/h este la fel de impresionantă, de doar 5 secunde.

Dacia a prezentat versiunea pentru raliul Dakar denumită Sandrider, un off-road cu 360 CP

- 18.800 de euro, prețul de plecare al noului Duster

- 20 de expozanți la Salonul Geneva

- 20 de secunde, sprintul lui Spring până la sută

Avantaje

- electricele domină în premieră

- chinezii propun alternative mai ieftine

Dezavantaje

- cei mai puțini expozanți din istorie

- arată starea industriei auto

