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Jurnalul.ro Auto Sportage, K4 și XCeed primesc instalații dedicate: Kia mizează și pe GPL

Sportage, K4 și XCeed primesc instalații dedicate: Kia mizează și pe GPL

de Cătălin F. Vărzaru    |    17 Iul 2026   •   09:15
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Sportage, K4 și XCeed primesc instalații dedicate: Kia mizează și pe GPL
Sportage, K4 și XCeed primesc instalații dedicate de ultimă generație

​​​​​​​Creșterea continuă a prețului benzinei îi determină pe importatorii auto să caute soluții care să reducă semnificativ costurile de utilizare. Kia România a ales o variantă tot mai căutată de șoferi: echiparea modelelor Sportage, K4, Ceed și XCeed cu instalații GPL dedicate, montate în România, dar fără ca automobilele noi să-și piardă garanția de fabricație.

Sistemele dezvoltate împreună cu Rocar Sion folosesc componente Prins-Zavoli și includ protecție pentru supape Valve Care, rezervor toroidal montat în locul roții de rezervă și o garanție de trei ani sau 100.000 km. Pentru Sportage 1.6 T-GDI, prețul instalației este de 2.400 de euro cu TVA, montajul fiind inclus.

Principalul avantaj este economia de exploatare. Costul de rulare scade la aproximativ 0,23-0,27 de lei/km, iar motorul funcționează în proporție de 95% pe GPL și doar 5% pe benzină. În plus, autonomia totală crește spectaculos, până la aproximativ 1.200 km, datorită utilizării succesive a celor două rezervoare, eliminând grijile legate de alimentările dese.

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Subiecte în articol: Sportage k4 xceed instalatii dedicate
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