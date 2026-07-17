Sportage, K4 și XCeed primesc instalații dedicate: Kia mizează și pe GPL

Sistemele dezvoltate împreună cu Rocar Sion folosesc componente Prins-Zavoli și includ protecție pentru supape Valve Care, rezervor toroidal montat în locul roții de rezervă și o garanție de trei ani sau 100.000 km. Pentru Sportage 1.6 T-GDI, prețul instalației este de 2.400 de euro cu TVA, montajul fiind inclus.

Principalul avantaj este economia de exploatare. Costul de rulare scade la aproximativ 0,23-0,27 de lei/km, iar motorul funcționează în proporție de 95% pe GPL și doar 5% pe benzină. În plus, autonomia totală crește spectaculos, până la aproximativ 1.200 km, datorită utilizării succesive a celor două rezervoare, eliminând grijile legate de alimentările dese.

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