A fi sau a nu fi electrică. Teama președintelui Toyota

Șeful celui mai mare producător auto din lume susține că se simte tot mai izolat printre liderii industriei din cauza convingerii sale că motoarele cu combustie internă vor continua să joace un rol important în mobilitatea globală pentru mulți ani.

Toyoda consideră că electrificarea trebuie abordată într-un mod echilibrat și adaptat realităților din fiecare regiune. Potrivit acestuia, impunerea unei singure soluții tehnologice riscă să creeze probleme economice și sociale, în special în țările unde infrastructura de încărcare este insuficient dezvoltată sau unde producția de energie electrică depinde încă în mare măsură de combustibili fosili.

Liderul Toyota susține în continuare strategia companiei de a investi simultan în mai multe tehnologii, de la modele hibride și hibride plug-in până la automobile electrice și vehicule alimentate cu hidrogen. În opinia sa, reducerea emisiilor de carbon poate fi realizată mai rapid printr-o combinație de soluții, nu exclusiv prin adoptarea mașinilor electrice.

Declarațiile sale vin într-un moment în care numeroși producători auto își revizuiesc planurile de electrificare, pe fondul unei cereri mai scăzute decât estimările inițiale pe unele piețe. În timp ce majoritatea constructorilor continuă să investească masiv în vehicule electrice, Toyota rămâne unul dintre cei mai vocali susținători ai unei tranziții graduale.