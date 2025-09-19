Duster ajunge și Cargo. Pentru britanici

Modelul este gândit special pentru transport de marfă, prin eliminarea banchetei din spate pentru a face loc unei suprafeţe de încărcare cu volum de 1.149 litri, însoţită de o sarcină utilă de 430 kilograme.

Spaţiul de transport este separat de habitaclu printr-o plasă metalică de protecţie, iar geamurile laterale din spate au fost opacizate cu film special. Pentru fixarea sarcinilor fragile, sunt disponibile 4 puncte de ancorare.

Duster Cargo este oferit în două variante de motorizare: Mild-Hybrid 130 4×4 şi Hybrid 155. În ceea ce priveşte echiparea, există o singură linie disponibilă – Expression. Aceasta include jante de 17 inchi, faruri LED, bord digital de 7 inchi şi un ecran central de 10.1 inchi.

Alte dotări: cruise control cu limitator de viteză, recunoaşterea semnelor de circulaţie, asistent inteligent de viteză, cameră de parcare, apel de urgenţă automat şi frânare de urgenţă automată. Preţurile de lansare în Marea Britanie pornesc de la 22.995 delire pentru versiunea mild-hybrid şi 23.595 de lire pentru cea hibridă.