Anchetă la Tesla după ce mașinile „autonome” au trecut pe roșu și au circulat pe contrasens

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA) din SUA a deschis încă o anchetă privind așa-numita tehnologie de conducere complet autonomă a Tesla, după zeci de incidente în care vehiculele sale au încălcat grave reguli de siguranță rutieră, informează AP.

NHTSA arată într-un document că are 58 de rapoarte de incidente privind vehicule Tesla care au încălcat legile de siguranță rutieră în timp ce funcționau în modul de conducere complet autonomă. În rapoartele către autoritățile de reglementare, mulți dintre șoferii Tesla au declarat că mașinile nu i-au avertizat cu privire la comportamentul neașteptat.

Noua anchetă vizează 2.882.566 de vehicule, practic toate mașinile Tesla echipate cu tehnologia de conducere complet autonomă, sau FSD, care există în două variante. Software-ul de asistență la conducere de nivel 2 impune șoferilor să acorde o atenție maximă drumului. Compania testează în continuare o versiune care nu necesită intervenția șoferului, ceva ce proprietarul și CEO-ul producătorului auto, Elon Musk, promite să lanseze de ani de zile.

În august, un juriu din Miami a constatat că Tesla era parțial responsabilă pentru un accident mortal din 2019 în Florida, care a implicat tehnologia sa de asistență la conducere Autopilot — care este diferită de conducerea complet autonomă — și trebuie să plătească victimelor despăgubiri de peste 240 de milioane de dolari. Tesla a declarat că va face apel împotriva deciziei.

Noua anchetă urmează unei serii de alte investigații privind funcția FSD a mașinilor Tesla, care a fost acuzată de mai multe accidente cu răniți și morți. Tesla a afirmat în repetate rânduri că sistemul nu poate conduce singur și că șoferii umani trebuie să fie pregătiți să intervină în orice moment.

Tesla este, de asemenea, anchetată de NHTSA pentru o tehnologie „summon” care permite șoferilor să le spună mașinilor să se deplaseze la locația lor pentru a-i prelua, o funcție care a dus la câteva accidente minore în parcări. O anchetă privind funcțiile de asistență la conducere a 2,4 milioane de mașini Tesla a fost deschisă anul trecut după mai multe accidente în condiții de ceață și vizibilitate redusă, inclusiv unul în care un pieton a fost ucis.

O altă anchetă a fost lansată în august pentru a investiga motivul pentru care Tesla aparent nu a raportat accidentele în mod prompt agenției, așa cum prevede regulamentul.

Anchetele NHTSA pot duce adesea la rechemări masive de vehicule.

Acțiunile Tesla au scăzut cu 2% joi.

(sursa: Mediafax)