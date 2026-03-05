Primăria Sectorului 2 s-a asociat cu Agenția Națională pentru Sport

"Am semnat protocolul de asociere cu Agenția Națională pentru Sport, care consolidează direcția pe care am început-o deja: investiții serioase în infrastructură, acces mai larg la mișcare și condiții mai bune pentru performanță.

De când am preluat mandatul, am susținut constant ideea că sportul este o necesitate.

Am investit în modernizarea bazelor sportive din școli și vom continua cu reabilitarea terenurilor din cartiere și crearea de noi spații pentru mișcare în aer liber. În același timp, vom sprijini competițiile dedicate copiilor și tinerilor și le vom ridica la cele mai înalte standarde. Am arătat că se poate, iar acest parteneriat ne ajută să ducem lucrurile la următorul nivel", a transmis primarul sectorului, Rareș Hopincă, într-o postare pe Facebook.

Concret, el spune că această asociere ajuta la modernizarea și extinderea infrastructurii sportive existente, regenerarea zonelor urbane cu destinații sportive și acces la fonduri naționale și europene pentru investiții consistente. De asemenea, vor fi demarcate programe speciale dedicate copiilor și tinerilor, pentru a încuraja un stil de viață activ.